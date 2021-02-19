Сегодня США обнародуют доклад о новых санкциях против "Северного потока-2", - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сегодня, 19 февраля, власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом изданию Bloomberg заявили информированные источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ожидается, что новые санкции затронут небольшое количество связанных с Россией организаций.
При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, указано в сообщении.
Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии.
Ранее группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.
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скіки можна їх рятувати?
Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии."
_Всё ясно. Это просто шляпа, а не санкции. И в эту шляпу - кремль насрал.
Контрольный выстрел в полухолодный трупп проекта сделали когда санкциями вывели компании страховщиков и сертификаторов.
Ляжит вяличие в грязи и собственном дерьме испуская последний дух, а его все пинают и пинают. Ау толерантные, ну нельзя же так издеваться над покойником.
то есть мы не доживем до падения моста? путлер же **** такая нас всех переживет, там вся медицина мира будет его лечить
Поэтому СП-2 как ПАРАША строила так и строит дальше.
завершениедостройку. Вот суть. Но в СМИ дураки будут говорить не об этом, а о том, что "ввели санкции". Дебилы!
Це картинки =козака байди= та його іконки ?