Сегодня США обнародуют доклад о новых санкциях против "Северного потока-2", - Bloomberg

Сегодня, 19 февраля, власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом изданию Bloomberg заявили информированные источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ожидается, что новые санкции затронут небольшое количество связанных с Россией организаций.

При этом США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом, указано в сообщении.

Источники объяснили подобное стремление желанием американской администрации остановить строительство "Северного потока-2", не вызывая антагонизма у Германии.

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Ранее группа членов американского Конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием предоставить сведения о планах по введению санкций против газопровода "Северный поток-2".

Конгрессмены уверены, что завершение строительства Nord Stream 2 позволит режиму Путина использовать российские энергетические ресурсы как оружие, чтобы оказывать политическое давление по всей Европе.