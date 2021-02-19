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Новини Політика України
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націоналізація (224) РНБО (1721) Roshen (73) Арестович Олексій (372)

"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні нібито розгляне націоналізацію компанії Roshen.

Про це на сторінці в мережі Facebook написав радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - йдеться в його повідомленні.

Також дивіться: Порошенко побудує "Концерт-хол Рошен", щоб націю "не виховували напівдилетанти з "95 кварталу". ФОТОрепортаж

На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації Рошен, - Арестович 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+120
а ДТЕК слабО?
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19.02.2021 12:56
+102
"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 6103
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19.02.2021 13:01
+83
По-моему, арестович просто имбицыл.
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19.02.2021 12:57
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На заборе *уй написан, а там дрова лежат.
Ну что адепты церкви Святого Пети "национализировали" ваш храм?!
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20.02.2021 08:20 Відповісти
говноканали закрили то тьі суда пришло срать "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 1286
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20.02.2021 10:43 Відповісти
Иди в свой храм ненационализированный, закинься рошенкой, попустит, подобреешь
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20.02.2021 10:54 Відповісти
на мое "подобреешь" на сподівайся зелененький "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 4347
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20.02.2021 19:21 Відповісти
Значить вже зліплося від солодкого, співчуваю
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20.02.2021 21:59 Відповісти
я бачу тьі спец по злипанню "співчуваю" "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 7774
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20.02.2021 22:18 Відповісти
Бережіть себе
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21.02.2021 06:22 Відповісти
За ЮКОС РАБссия заплатит 57 ярдов долларов+уже пеня набежала сначала года...значит уже 58 ярдов...,Тоже будет и с Рошеном...,национализируйте бараны поскорее... "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 7397
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20.02.2021 08:24 Відповісти
зебил учудит еще и без канфет нормальньіх останемся "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 1288
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20.02.2021 10:44 Відповісти
Люська пупок розвяжется с ротшильдами воевать,клоуны дегенераты
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20.02.2021 08:28 Відповісти
Барон Ротшильд заключил контракт с Порошенко еще 8 лет назад,все юридические и финансовые дела Порошенко ведет замечательный итальянский менеджер Джованни Сальветти...,мне б такого менеджера... "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 8786 "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 8786 "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 7227
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20.02.2021 08:31 Відповісти
Самое идиотское в том, что клоун действительно поднял это вопрос. Его, конечно, тормознули. Но сам факт, что Арестович не шутил, умиляет. Это до какой степени нужно комплексовать и ощущать себя ущербным, чтобы явно незаконную штуку поднимать на заседании СНБО.
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20.02.2021 09:04 Відповісти
Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании якобы рассмотрит национализацию компании Roshen.

Тю, шмаркля уже в открытую начал работать на рейтинг Пороха. Национализация Рошена..., а почему не Эпицентра или... всего, что понравилось? Думаю даже гидроцефалы понимают бредятину сказанного. А делается очень просто. Зачморят ОПЗЖ, ЗЕбилы лягут под Пороха, ЕС... И усё, начальник. Порох, на сегодняшний день, самый перспективный претендент на президентское кресло, вот поэтому наркоман и лег под него. Ну не хочется шмаркле присесть на кичу после окончания каденции, тем более, что папе Зяме и маме Фире это не понравится "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 820
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20.02.2021 10:35 Відповісти
спермоглот люська арестовая меня заблокировал на фб, ну так вот, чепуха , знаю шо ты читаешь, ты опущенный дырявый спермоглот. трансгендер обоссаный!
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20.02.2021 11:42 Відповісти
вот это номер!
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20.02.2021 13:14 Відповісти
Успішний бізнес непокоїть декого при владі.
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20.02.2021 13:53 Відповісти
Людоньки прошу не кажіть мені при зустричі що ви за пятого....))))) Кажіть що ви за Україну...Прошу
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21.02.2021 01:40 Відповісти
Это типа ответка на национализицию Приватбанка? Или кто-то захотел так хитро прикарманить бизнес? Была ж у депутатов когда-то идея национализировать магазины АТБ.
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22.10.2021 17:46 Відповісти
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