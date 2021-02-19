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"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович
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Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні нібито розгляне націоналізацію компанії Roshen.
Про це на сторінці в мережі Facebook написав радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - йдеться в його повідомленні.
Топ коментарі
+120 Червона рута
показати весь коментар19.02.2021 12:56
+102 wake up-UA
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+83 Garinich
показати весь коментар19.02.2021 12:57
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Ну что адепты церкви Святого Пети "национализировали" ваш храм?!
Тю, шмаркля уже в открытую начал работать на рейтинг Пороха. Национализация Рошена..., а почему не Эпицентра или... всего, что понравилось? Думаю даже гидроцефалы понимают бредятину сказанного. А делается очень просто. Зачморят ОПЗЖ, ЗЕбилы лягут под Пороха, ЕС... И усё, начальник. Порох, на сегодняшний день, самый перспективный претендент на президентское кресло, вот поэтому наркоман и лег под него. Ну не хочется шмаркле присесть на кичу после окончания каденции, тем более, что папе Зяме и маме Фире это не понравится