США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду

Сполучені Штати офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду через 107 днів після виходу з неї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.

США більше не можуть "відкладати або робити мінімум" для вирішення проблеми зміни клімату на планеті, сказав 19 лютого європейським лідерам під час конференції з безпеки в Мюнхені президент країни Джо Байден.

Від США насамперед очікують рішення щодо скорочення шкідливих викидів від спалювання вугілля і нафти до 2030 року.

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сподівається, що США стануть прикладом для наслідування. За його словами, понад 120 країн, включно з Китаєм, пообіцяли скоротити викиди вуглецю до 2050 року "до нуля".

Водночас у США знайшлися і противники повернення країни до договору.

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"Повернення до Паризької угоди з клімату підвищить витрати американців на енергію і не вирішить проблему зміни клімату. Адміністрація Байдена поставить перед США нездійсненні цілі, тоді як Китай і Росія зможуть продовжувати працювати як зазвичай", - написав у Twitter член комісії з енергетики та природних ресурсів Сенату, республіканець Джон Баррассо.

США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди 4 листопада 2020 року. 45-й президент Дональд Трамп стверджував, що дотримання умов цієї угоди підірве економіку країни.

20 січня Джо Байден через кілька годин після вступу на посаду президента направив в ООН повідомлення про те, що США повторно приєднаються до Паризької кліматичної угоди.