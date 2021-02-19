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клімат (111) США (14495)

США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду

Сполучені Штати офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду через 107 днів після виходу з неї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.

США більше не можуть "відкладати або робити мінімум" для вирішення проблеми зміни клімату на планеті, сказав 19 лютого європейським лідерам під час конференції з безпеки в Мюнхені президент країни Джо Байден.

Від США насамперед очікують рішення щодо скорочення шкідливих викидів від спалювання вугілля і нафти до 2030 року.

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш сподівається, що США стануть прикладом для наслідування. За його словами, понад 120 країн, включно з Китаєм, пообіцяли скоротити викиди вуглецю до 2050 року "до нуля".

Водночас у США знайшлися і противники повернення країни до договору.

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"Повернення до Паризької угоди з клімату підвищить витрати американців на енергію і не вирішить проблему зміни клімату. Адміністрація Байдена поставить перед США нездійсненні цілі, тоді як Китай і Росія зможуть продовжувати працювати як зазвичай", - написав у Twitter член комісії з енергетики та природних ресурсів Сенату, республіканець Джон Баррассо.

США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди 4 листопада 2020 року. 45-й президент Дональд Трамп стверджував, що дотримання умов цієї угоди підірве економіку країни.

20 січня Джо Байден через кілька годин після вступу на посаду президента направив в ООН повідомлення про те, що США повторно приєднаються до Паризької кліматичної угоди.
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Топ коментарі
+3
США официально вернулась в Мировую политику!

США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 4102
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19.02.2021 22:31
+3
Ога, платити за Індію і Китай, котрі там числяться «країнами , що розвиваються»! ППЦ Байден тупориле чмо.
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20.02.2021 00:14
+2
Трампу вдогонку послали подсрачник))..
США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 3460
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19.02.2021 22:33
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США официально вернулась в Мировую политику!

США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 4102
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19.02.2021 22:31 Відповісти
Сжигание углеводородов это по факту война,другими словами надо немедленно избавляться от этого дерьма...,дайошь паровые двигатели 19 века... США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 1402
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19.02.2021 22:32 Відповісти
Трампу вдогонку послали подсрачник))..
США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 3460
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19.02.2021 22:33 Відповісти
Теперь погода наладится.
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19.02.2021 22:35 Відповісти
Сегодня и у меня праздник.Ютьюб официально снял с меня блокаду чЛенинграда...,извинения принимаются,но полгода это много чуваки...
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19.02.2021 22:38 Відповісти
крысы замерзли на Крымском мосту-
каждый хвостякою вмерз в мерзлоту,
ежели крысу спасут, то - смеются ...в глыбах замерзших- хвосты остаются США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду - Цензор.НЕТ 1678
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19.02.2021 22:59 Відповісти
До сраки, Китай один знищить весь клімат і з ним планету.
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19.02.2021 23:01 Відповісти
Та до сраки. Помните как кацапские лугандоны в желтых желетах бегали по Парижу год назад и как они кричали во Франции по росски "франция вперде "а потом избивали палками под флагом лнр-днр французского молодого пацана французкого полицейского.
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19.02.2021 23:18 Відповісти
Ога, платити за Індію і Китай, котрі там числяться «країнами , що розвиваються»! ППЦ Байден тупориле чмо.
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20.02.2021 00:14 Відповісти
Ти довийобуєшся шо тебе зі штатів відправлять на історичну родіну - в кацапстан США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду - Цензор.НЕТ 8941 США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду - Цензор.НЕТ 7560
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20.02.2021 02:22 Відповісти
У Греты Тумберг -праздник
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20.02.2021 00:19 Відповісти
Тепер не можна дихати і пердіти - це теж СО2
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20.02.2021 07:22 Відповісти
Ждем нефть по 120 баксов. ***** аплодирует стоя.
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20.02.2021 08:12 Відповісти
Більшовички-глобалісти, нащадки троцького й члєніна, пропхнули за допомогою фальсифікацій свою маріонетку у президенти. Трамп заважав їм доїти Сполучені Штати, тепер можуть робити це безперешкодно. А нафта вже полізла вгору через укази дементивного байдена, якими він фактично згорнув її видобуток в США. пуйло дійсно аплодує навстоячки. Як тут розшаркувалися боти з ферми "фонд відродження": "Дякуємо, Президенте Байдене!". Сучі вилупки...
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20.02.2021 09:19 Відповісти
 
 