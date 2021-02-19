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США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение

Соединенные Штаты официально вернулись в Парижское климатическое соглашение через 107 дней после выхода из него,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает AP.

США больше не могут "откладывать или делать минимум" для решения проблемы изменения климата на планете, сказал 19 февраля европейским лидерам во время конференции по безопасности в Мюнхене президент страны Джо Байден.

От США прежде всего ожидают решения по сокращению вредных выбросов от сжигания угля и нефти к 2030 году.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надеется, что США станут примером для подражания. По его словам, более 120 стран, включая Китай, пообещали сократить выбросы углерода до 2050 года "к нулю".

В то же время в США нашлись и противники возвращения страны к договору.

"Возвращение к Парижскому соглашению по климату повысит затраты американцев на энергию и не решит проблему изменения климата. Администрация Байдена поставит перед США невыполнимые цели, в то время как Китай и Россия смогут продолжать работать как обычно", – написал в Twitter член комиссии по энергетике и природным ресурсам Сената, республиканец Джон Баррассо.

США официально вышли из Парижского климатического соглашения 4 ноября 2020 года. 45-й президент Дональд Трамп утверждал, что соблюдение условий этого соглашения подорвет экономику страны.

20 января Джо Байден через несколько часов после вступления в должность президента направил в ООН уведомление о том, что США повторно присоединятся к Парижскому климатическому соглашению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
США официально вернулась в Мировую политику!

США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 4102
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19.02.2021 22:31
+3
Ога, платити за Індію і Китай, котрі там числяться «країнами , що розвиваються»! ППЦ Байден тупориле чмо.
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20.02.2021 00:14
+2
Трампу вдогонку послали подсрачник))..
США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 3460
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19.02.2021 22:33
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США официально вернулась в Мировую политику!

США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 4102
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19.02.2021 22:31 Ответить
Сжигание углеводородов это по факту война,другими словами надо немедленно избавляться от этого дерьма...,дайошь паровые двигатели 19 века... США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 1402
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19.02.2021 22:32 Ответить
Трампу вдогонку послали подсрачник))..
США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение - Цензор.НЕТ 3460
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19.02.2021 22:33 Ответить
Теперь погода наладится.
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19.02.2021 22:35 Ответить
Сегодня и у меня праздник.Ютьюб официально снял с меня блокаду чЛенинграда...,извинения принимаются,но полгода это много чуваки...
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19.02.2021 22:38 Ответить
крысы замерзли на Крымском мосту-
каждый хвостякою вмерз в мерзлоту,
ежели крысу спасут, то - смеются ...в глыбах замерзших- хвосты остаются США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду - Цензор.НЕТ 1678
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19.02.2021 22:59 Ответить
До сраки, Китай один знищить весь клімат і з ним планету.
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19.02.2021 23:01 Ответить
Та до сраки. Помните как кацапские лугандоны в желтых желетах бегали по Парижу год назад и как они кричали во Франции по росски "франция вперде "а потом избивали палками под флагом лнр-днр французского молодого пацана французкого полицейского.
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19.02.2021 23:18 Ответить
Ога, платити за Індію і Китай, котрі там числяться «країнами , що розвиваються»! ППЦ Байден тупориле чмо.
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20.02.2021 00:14 Ответить
Ти довийобуєшся шо тебе зі штатів відправлять на історичну родіну - в кацапстан США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду - Цензор.НЕТ 8941 США офіційно повернулися в Паризьку кліматичну угоду - Цензор.НЕТ 7560
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20.02.2021 02:22 Ответить
У Греты Тумберг -праздник
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20.02.2021 00:19 Ответить
Тепер не можна дихати і пердіти - це теж СО2
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20.02.2021 07:22 Ответить
Ждем нефть по 120 баксов. ***** аплодирует стоя.
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20.02.2021 08:12 Ответить
Більшовички-глобалісти, нащадки троцького й члєніна, пропхнули за допомогою фальсифікацій свою маріонетку у президенти. Трамп заважав їм доїти Сполучені Штати, тепер можуть робити це безперешкодно. А нафта вже полізла вгору через укази дементивного байдена, якими він фактично згорнув її видобуток в США. пуйло дійсно аплодує навстоячки. Як тут розшаркувалися боти з ферми "фонд відродження": "Дякуємо, Президенте Байдене!". Сучі вилупки...
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20.02.2021 09:19 Ответить
 
 