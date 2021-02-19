УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9973 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 525 9
карантин (16095) ДСНС (4463) Івано-Франківська область (724) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлено в Івано-Франківську область, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлено в Івано-Франківську область, - ДСНС

У п'ятницю, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Мобільний госпіталь в область, де спостерігається складна ситуація з коронавірусом, привезли рятувальники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем'єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доставила мобільний госпіталь на Прикарпаття", - сказали в ДСНС.

Читайте також: Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мразь и барыгу Степанова туда привезите... и поселите среди больных.
показати весь коментар
19.02.2021 23:01 Відповісти
медбрат, кстати, робко предупреждал, что катание опасно для здоровья....
показати весь коментар
19.02.2021 23:22 Відповісти
Краще б хоч один лазерний апарат для лазерної терапії завезли - повиліковували б усіх в турборежимі.
показати весь коментар
19.02.2021 23:57 Відповісти
Китаезы за 7 дней с нуля построили целый медицинский центр а наши единственный мобильный госпиталь гоняют по всей Украине и это при том то страна на гране войны из кацапией.
показати весь коментар
20.02.2021 00:07 Відповісти
Селяне орали "карантин, душит бизнес, от голода пухнем!", а сами ломанулись на курорты без всяких мер, и привезли заразы, позаражали друг друга. Теперь будут власть хаять, ну как обычно ))
показати весь коментар
20.02.2021 01:03 Відповісти
селяни не їздять на курорти, аміго... Це буковельці навезли...
показати весь коментар
20.02.2021 09:14 Відповісти
Что прямо в Буковель?
показати весь коментар
20.02.2021 01:08 Відповісти
что ? началось ? а на все области таких госпиталей хватит !?
показати весь коментар
20.02.2021 01:30 Відповісти
 
 