Мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлено в Івано-Франківську область, - ДСНС
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У п'ятницю, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Мобільний госпіталь в область, де спостерігається складна ситуація з коронавірусом, привезли рятувальники.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.
"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем'єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доставила мобільний госпіталь на Прикарпаття", - сказали в ДСНС.
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