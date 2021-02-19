Мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлено в Івано-Франківську область, - ДСНС

У п'ятницю, 19 лютого, в Івано-Франківську область привезли мобільний госпіталь для розміщення пацієнтів з COVID-19. Мобільний госпіталь в область, де спостерігається складна ситуація з коронавірусом, привезли рятувальники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

"Рішення про приведення в готовність мобільного госпіталю ДСНС було прийнято Державною комісією з ТЕБ та НС на виконання доручення прем'єр-міністра. Сьогодні, 19 лютого, колона авто доставила мобільний госпіталь на Прикарпаття", - сказали в ДСНС.

Читайте також: Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль