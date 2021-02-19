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Мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область, - ГСЧС

В пятницу, 19 февраля, в Ивано-Франковскую область привезли мобильный госпиталь для размещения пациентов с COVID-19. Мобильный госпиталь в область, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, привезли спасатели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

"Решение о приведение в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС во исполнение поручения премьер-министра. Сегодня, 19 февраля, колонна авто доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", - сказали в ГСЧС.

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Автор: Роман Свиридович
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Мразь и барыгу Степанова туда привезите... и поселите среди больных.
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19.02.2021 23:01 Ответить
медбрат, кстати, робко предупреждал, что катание опасно для здоровья....
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19.02.2021 23:22 Ответить
Краще б хоч один лазерний апарат для лазерної терапії завезли - повиліковували б усіх в турборежимі.
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19.02.2021 23:57 Ответить
Китаезы за 7 дней с нуля построили целый медицинский центр а наши единственный мобильный госпиталь гоняют по всей Украине и это при том то страна на гране войны из кацапией.
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20.02.2021 00:07 Ответить
Селяне орали "карантин, душит бизнес, от голода пухнем!", а сами ломанулись на курорты без всяких мер, и привезли заразы, позаражали друг друга. Теперь будут власть хаять, ну как обычно ))
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20.02.2021 01:03 Ответить
селяни не їздять на курорти, аміго... Це буковельці навезли...
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20.02.2021 09:14 Ответить
Что прямо в Буковель?
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20.02.2021 01:08 Ответить
что ? началось ? а на все области таких госпиталей хватит !?
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20.02.2021 01:30 Ответить
 
 