Мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область, - ГСЧС
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В пятницу, 19 февраля, в Ивано-Франковскую область привезли мобильный госпиталь для размещения пациентов с COVID-19. Мобильный госпиталь в область, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, привезли спасатели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.
"Решение о приведение в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС во исполнение поручения премьер-министра. Сегодня, 19 февраля, колонна авто доставила мобильный госпиталь на Прикарпатье", - сказали в ГСЧС.
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