УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12587 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 778 78
діти (4411) законопроєкт (1781) ліки (729) отруєння (931) Радуцький Михайло (275)

Рада хоче заборонити продаж ліків дітям, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада хоче заборонити продаж ліків дітям, -

Після отруєння школярок "дротаверином" депутати хочуть ввести відповідальність за продаж ліків неповнолітнім.

Про це "Радіо Свобода" сказав голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив необхідність таких обмежень низкою випадків, що сталися напередодні, коли діти труїлись медичними препаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.

"Сьогодні до 22:00 буде зареєстровано законопроєкт, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки", – розповів Радуцький Радіо Свобода.

Голова профільного комітету додав, що остаточно не вирішено, яке покарання передбачатиметься за продаж ліків дітям, утім, зауважив, що одна з пропозицій: прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків.

"У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу", – додав Радуцький.

Згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу України, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі від п’яти до восьми років. За ці ж дії, скоєні повторно – від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
А якщо бабусі стае погано а біля неї буде лише неповнолітня онука, яка і побібить в аптеку, щоб врятувати бабусю?
показати весь коментар
20.02.2021 00:57
+17
Интересно, многоэтажные дома тоже запретят посещать детишкам)) ...ведь они и с крыш любят прыгать в припадке романтизма
показати весь коментар
20.02.2021 01:09
+15
Аспирин и парацетамол тоже нельзя будет купить ? Типа, человек в возрасте 14 лет не понимает как эти таблетки действуют ?
Радуцкий - клинический идиот.
показати весь коментар
20.02.2021 02:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да то, что продают в аптеках не только детям, но и взрослым продавать запретить они ведь не лечат эти лекарства! фарс один!!!!
показати весь коментар
20.02.2021 00:50 Відповісти
Дело ж тут не в дротаверине ,а в том,что выпили 40 таблеток
показати весь коментар
20.02.2021 00:52 Відповісти
ні, тут справа саме в тому, що продали дітям.
показати весь коментар
20.02.2021 00:55 Відповісти
ви думаєте,що якби не продали,то не випили б?
показати весь коментар
20.02.2021 00:57 Відповісти
могли б не дійти до того, могли б передумати, хтось міг би щось сказати, щось могло б перебити, поки шукали б іншу можливість. час "ліче".
показати весь коментар
20.02.2021 01:02 Відповісти
А могла по дорозі цеглина на голову впасти і тоді довелося б заборонити будівництво будинків із цегли
показати весь коментар
20.02.2021 08:03 Відповісти
блін, ти і тебе 5 лайкнувших це ті придурки. школа не навчила групувати речі? цеглина не залежить від їх дій. ти цього не бачиш?
показати весь коментар
20.02.2021 11:27 Відповісти
як і таблетки.
показати весь коментар
20.02.2021 12:05 Відповісти
якби не продали, то і не прийняли б ті 40 штук.
показати весь коментар
20.02.2021 00:57 Відповісти
випили б щось інше ,тут справа в іншому
показати весь коментар
20.02.2021 00:58 Відповісти
так, тут дві проблеми: можливість і відсутність мізків.
показати весь коментар
20.02.2021 01:05 Відповісти
Тут дело в интернете, а не в аптеках. Те, кто убивает наших детей придумают новый способ. Здесь нужен контроль за интернетом
показати весь коментар
20.02.2021 05:58 Відповісти
ніфіга, кінцевий бініфіціар усього цього - мозок. саме він дивиться і біжить щось робити.
показати весь коментар
20.02.2021 11:29 Відповісти
цигарки вже теж заборонені, що їх не продають дітям?
показати весь коментар
20.02.2021 00:54 Відповісти
А якщо бабусі стае погано а біля неї буде лише неповнолітня онука, яка і побібить в аптеку, щоб врятувати бабусю?
показати весь коментар
20.02.2021 00:57 Відповісти
Бабульке вживить чип, который по 5G сам закажет через инет таблетку, с uber-доставкой. Внучку, кстати в детдом, общество должно быть идеальным
показати весь коментар
20.02.2021 01:12 Відповісти
вы от сейчас передергиваете, шановный.
а якщо бабуси не стане погано и навколо неи будуть доросли малечу в аптеку?
показати весь коментар
20.02.2021 09:25 Відповісти
Тому і не потрібно такої категоричності. Закони потрібно виписувати з огляду на різні ситуації.
показати весь коментар
20.02.2021 11:43 Відповісти
придурки, у 16 мають паспорт і живуть в інших містах для навчання, що їм стояти під аптекою і клянчити у дорослих купити ї парацетамол??? як у американських фільмах клянчать алкоголь.
показати весь коментар
20.02.2021 00:59 Відповісти
Бухло теж дітям не продають, але вони регулярно бухають.
Дєпутати вчаться в кацапів: "Воспретить и не пущать!"
показати весь коментар
20.02.2021 01:08 Відповісти
Интересно, многоэтажные дома тоже запретят посещать детишкам)) ...ведь они и с крыш любят прыгать в припадке романтизма
показати весь коментар
20.02.2021 01:09 Відповісти
Смотрю европейское телевидение, реклама: HUGO BOSS, мак дональдс, какие-то шмотки, еще какой-то парфум, Украина: одна фарма, от бронхита-до танзилита... Запретить всю эту коррупционную цепочку, от регистрации однотипных видоизмененных препаратов до их назначения по указанию торговых представителей.
показати весь коментар
20.02.2021 01:09 Відповісти
Придурків ніщо не спинить,а розумово повноцінні діти цілком можуть збігати в аптеку,якщо потрібно.
показати весь коментар
20.02.2021 01:09 Відповісти
"Рада хочет запретить продажу лекарств детям." - вопрос как-то по дебильному поставлен, где Дети - а где лекарства !?... хотя, чему я удивляюсь..квартал 95 рулит... Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1011 Трускавецкие эрудиты ***.
показати весь коментар
20.02.2021 01:11 Відповісти
А если больному подростку плохо будет? Аллергия, диабет, серце...
показати весь коментар
20.02.2021 06:02 Відповісти
Дебіли при владі.
Таблетки все-одно у батьків на кухні лежать.
Забороніть ще електрику, воду і закони гравітації, від них більше вмирають ніж від таблеток.
показати весь коментар
20.02.2021 01:11 Відповісти
А еще ножи, топоры, ножницы и прочие острые предметы. Вместо того, чтобы научить детей пользоваться опасными предметами.
показати весь коментар
20.02.2021 06:07 Відповісти
Дети в школу собирались
Брились-мылись, похмелялись...
показати весь коментар
20.02.2021 01:13 Відповісти
Записка от родителец должна быть как минимум. А если к тнме о дротаверине, так в школах девочкам их дают и так, в критические дни.
показати весь коментар
20.02.2021 01:20 Відповісти
...с личной печатью родителей, которую конечно же знают во всех аптеках в округе.
показати весь коментар
20.02.2021 01:46 Відповісти
главное по 2 пачки мороженого не продавать - горло может заболеть.
показати весь коментар
20.02.2021 01:43 Відповісти
И вообще на улицу не выпускать. Особенно на велосипеде, самокате и скейте.
показати весь коментар
20.02.2021 06:09 Відповісти
И на дерево чтобы не лазили.
И в море чтобы не купались.
И спортом чтобы не занимались.
показати весь коментар
20.02.2021 06:12 Відповісти
не юродсвуй, за детьми нужен присмотр, а не от тебе комп, цем и опрыгнула.
показати весь коментар
20.02.2021 06:23 Відповісти
Надо не запрещать детям купаться в море, а научить их плавать; не запрещать брать ножницы и нож в руки, а научить им пользоваться; не запрещать девочкам покупать дротоверин, а обьяснить им как принимать его при болезненных менструациях.
Все может быть опасно в больших дозах. И у детей большое доверие к интернету, как к учителю. Надо контролировать интернет и ту информацию, что дают детям, да и взрослым тоже. И наказывать за недостоверную информацию, из- за которой погибли дети. Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей. Но водители не хотели убивать людей, а те, кто советовал при5ять 40 таблеток - хотели.
показати весь коментар
20.02.2021 06:32 Відповісти
кто же спорит?
вы видимо не всю ветку прочитали и уж точно не сначала...
показати весь коментар
20.02.2021 06:34 Відповісти
Надо контролировать интернет и ту информацию, что дают детям, да и взрослым тоже. И наказывать за недостоверную информацию, из- за которой погибли дети. Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей. Но водители не хотели убивать людей, а те, кто советовал принять 40 таблеток - ХОТЕЛИ УБИТЬ.
показати весь коментар
20.02.2021 06:37 Відповісти
убери болд - не впечатляет а раздражает
показати весь коментар
20.02.2021 06:40 Відповісти
еще раз bold or caps lock? - ты в игноре.
показати весь коментар
20.02.2021 06:43 Відповісти
"Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей"
приближаемся к истине походу...
у вас проблемы, сбили кого то?
показати весь коментар
20.02.2021 06:39 Відповісти
История с Зайцевой впечатлила.
показати весь коментар
20.02.2021 07:06 Відповісти
примерно так и думал...
показати весь коментар
20.02.2021 07:10 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять...
показати весь коментар
20.02.2021 08:27 Відповісти
Или что ещё хуже жопа слипнется.
показати весь коментар
20.02.2021 08:42 Відповісти
Розпочинаю новий чєлєнж:

З'їж вісім банок хрону - побачиш що буде!
показати весь коментар
20.02.2021 02:00 Відповісти
Закриваю , що би не було наслідків !
Бо з"їдять Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1826
показати весь коментар
20.02.2021 04:37 Відповісти
Выпей 6 литров молока. Или воды. (Смертельная доза между прочим.) И запретить детям продавать воды.
показати весь коментар
20.02.2021 06:15 Відповісти
Аспирин и парацетамол тоже нельзя будет купить ? Типа, человек в возрасте 14 лет не понимает как эти таблетки действуют ?
Радуцкий - клинический идиот.
показати весь коментар
20.02.2021 02:53 Відповісти
та не тока он...
рад шо ты поправился, уже 2-й наверное нормальный мессадже от тебя вижу,
или ето приятное исключение?
показати весь коментар
20.02.2021 04:44 Відповісти
тебе зачем аспирин? все болезни вьідуманьі
показати весь коментар
20.02.2021 08:05 Відповісти
Teбя вот мама с папой выдумали; это трагедия для всей планеты.
Лучше бы ты не родился.
показати весь коментар
20.02.2021 08:41 Відповісти
Для целой планетьі? Зато вонь от тебя из Австралии аж сюда сльішно.
показати весь коментар
20.02.2021 08:45 Відповісти
A ты ушки заткни. Ваткой.
показати весь коментар
20.02.2021 09:58 Відповісти
ти скоро вже сдохнеш від корони?
показати весь коментар
20.02.2021 12:07 Відповісти
У нас в Австралии её нет.
показати весь коментар
20.02.2021 13:28 Відповісти
А те 900 австралийцев, так симулировали ковидлу, что перестарались и умерли.
показати весь коментар
20.02.2021 13:40 Відповісти
Эти люди умерли в домах престарелых; средний возраст 82 года.
То есть они просто умерли от старости.
показати весь коментар
20.02.2021 14:24 Відповісти
Вже Червона шапочка бабусі по ліки не піде...
показати весь коментар
20.02.2021 04:05 Відповісти
Т. Г. Шевченко. Марьяна и больная мать.

Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7073
показати весь коментар
20.02.2021 04:46 Відповісти
Мама , що робити ?
Мені у аптеці ліків не дають !
показати весь коментар
20.02.2021 04:48 Відповісти
забороніть шось собі
показати весь коментар
20.02.2021 05:18 Відповісти
красти фінансове забезпечення в онкохворих дітей, наприклад...
або перепродавати маски в пандемію...
або вкапувати в асфальт і дерибанити гроші яки призначалися на ліки і апарати ШВЛ...
показати весь коментар
20.02.2021 09:22 Відповісти
Запретить интернет, айфоны, сэлфи - вот и все.
показати весь коментар
20.02.2021 06:27 Відповісти
Было бы здорово. Но пока есть в смартфонах опция "родительский контроль"
показати весь коментар
20.02.2021 06:43 Відповісти
Пдд в школе читают? Смотрю как перебегают дороги, кошмар. 3800 погибло в 2020 году на дорогах, и сколько из них детей. А шо, они музыку слушают, тик ток снимают.. надо не запрещать, а обьяснять. Что можно и нельзя кушать. Где какие добавки. Кока кола потенциально даст кучу диабетиков, язвеников... кстати вкус у нас другой чем в ес. Почему, товарищ радуцкий
показати весь коментар
20.02.2021 07:47 Відповісти
Да что ж мы так мелочимся, целая ВР изобретает запрет на продажу "детям", Давайте в конституцию запишем большими буквами и тому на лбу кто проголосует ЗА. А ещё давайте, а то нам делать больше нечего, напишем кодекс туалетного поведения, о том как вытирать жопу, и чем. А то ведь смотрите подтирались газетой ПРАВДА (орган ЦК КПСС) и союз рухнул, как пустой шкаф, а потом одно Ху-ло назвало это "катастрофой века" и полезло с территориальными претензиями через соседский забор.
показати весь коментар
20.02.2021 08:18 Відповісти
В 16 років вже навчаються подалі від батьків. І голова може боліти. І нежить бути. Як їм ліки купувати ?
Дурня якась...
показати весь коментар
20.02.2021 08:22 Відповісти
Завтра в тіктоку чи де вони зависають, влаштують челендж - випий білизни - і що, будемо і це діткам забороняти ?
показати весь коментар
20.02.2021 08:23 Відповісти
Бред какой....Таким образом всё можно будет запретить
показати весь коментар
20.02.2021 08:35 Відповісти
Нє. Не було б в них грошей... Далі за банальною логікою.
показати весь коментар
20.02.2021 09:02 Відповісти
Придурки! А кто же побежит в аптеку если матери, бабушке плохо станет, температура свалит с ног??? Из-за двух- трёх дур сколько умереть должны?!?!!!! Сволочи, включите мозг! Не таблетки, так с крыш прыгают, с мостов, вешаются, так что дама, мосты, разрушить и веревки не продавать?????? Идиоты!
показати весь коментар
20.02.2021 09:07 Відповісти
Нє, ну курва у вас дно, хочаб в уяві є? Забороніть себе від людей. Законодавчо!!! Накладіть санкції на свої "статки". Тре шамана отого кацапського спробувати привезти, бо наші щось не вправляються.
показати весь коментар
20.02.2021 09:20 Відповісти
половина лекарств продается строго по рецептам, остальные - в свободном доступе
просто провизору нужно включать мозг а не только кассовый аппарат и соотносить количество покупаемого лекарства (и спектр действия лекарства) с возрастом покупателя
например, витамины - одно, а вот клофелин ? нафига он детенышу??? или дротоверин - зачем 40 таблеток?
показати весь коментар
20.02.2021 09:27 Відповісти
Запретить? А с чего "жить" станешь, крадуцкис?
показати весь коментар
20.02.2021 10:05 Відповісти
Максимальний ідіотизм. Через двох неадекватних діток, мають постраждати мільйони інших дітей? Може в якийсь момент біля них не буде дорослих? Може вони єдині, хто у певний момент можуть допомогти комусь із дорослих родичів? Чергова маячня від влади.
показати весь коментар
20.02.2021 10:43 Відповісти
нынешняя власть только способна вводить популистические законы, по факту они не работают, больше аптек теперь уйдёт в тень
показати весь коментар
20.02.2021 10:48 Відповісти
Реакція на те, що сталося, цілком у стилі 95 кварталу та з розряду "нада шото делать".
показати весь коментар
20.02.2021 11:51 Відповісти
Вцелом - вполне неплохая идея, с некоторыми оговорками. Но проблему это не решит.
Десяток показательных пожизненных сроков для уродов, плодящих вредоносную для детских мозгов инфу - гораздо действеннее были бы, ИМХО.
показати весь коментар
20.02.2021 11:51 Відповісти
 
 