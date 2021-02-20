Рада хоче заборонити продаж ліків дітям, - "слуга народу" Радуцький
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Після отруєння школярок "дротаверином" депутати хочуть ввести відповідальність за продаж ліків неповнолітнім.
Про це "Радіо Свобода" сказав голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив необхідність таких обмежень низкою випадків, що сталися напередодні, коли діти труїлись медичними препаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.
"Сьогодні до 22:00 буде зареєстровано законопроєкт, який заборонить продаж ліків дітям до 18 років: і рецептурних, і безрецептурних. Про вітаміни ми зараз не кажемо, про бади не кажемо, бо це не є ліки", – розповів Радуцький Радіо Свобода.
Голова профільного комітету додав, що остаточно не вирішено, яке покарання передбачатиметься за продаж ліків дітям, утім, зауважив, що одна з пропозицій: прирівняти до покарання за продаж фальсифікованих ліків.
"У нас ще є суперечка, наскільки жорстким має бути покарання. Воно має бути, і нести слід адміністративну, і кримінальну відповідальність, але по термінах ще не скажу", – додав Радуцький.
Згідно зі статтею 321 Кримінального кодексу України, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі від п’яти до восьми років. За ці ж дії, скоєні повторно – від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
а якщо бабуси не стане погано и навколо неи будуть доросли малечу в аптеку?
Дєпутати вчаться в кацапів: "Воспретить и не пущать!"
Таблетки все-одно у батьків на кухні лежать.
Забороніть ще електрику, воду і закони гравітації, від них більше вмирають ніж від таблеток.
Брились-мылись, похмелялись...
И в море чтобы не купались.
И спортом чтобы не занимались.
Все может быть опасно в больших дозах. И у детей большое доверие к интернету, как к учителю. Надо контролировать интернет и ту информацию, что дают детям, да и взрослым тоже. И наказывать за недостоверную информацию, из- за которой погибли дети. Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей. Но водители не хотели убивать людей, а те, кто советовал при5ять 40 таблеток - хотели.
вы видимо не всю ветку прочитали и уж точно не сначала...
приближаемся к истине походу...
у вас проблемы, сбили кого то?
З'їж вісім банок хрону - побачиш що буде!
Бо з"їдять
Радуцкий - клинический идиот.
рад шо ты поправился, уже 2-й наверное нормальный мессадже от тебя вижу,
или ето приятное исключение?
Лучше бы ты не родился.
То есть они просто умерли от старости.
Мені у аптеці ліків не дають !
або перепродавати маски в пандемію...
або вкапувати в асфальт і дерибанити гроші яки призначалися на ліки і апарати ШВЛ...
Дурня якась...
просто провизору нужно включать мозг а не только кассовый аппарат и соотносить количество покупаемого лекарства (и спектр действия лекарства) с возрастом покупателя
например, витамины - одно, а вот клофелин ? нафига он детенышу??? или дротоверин - зачем 40 таблеток?
Десяток показательных пожизненных сроков для уродов, плодящих вредоносную для детских мозгов инфу - гораздо действеннее были бы, ИМХО.