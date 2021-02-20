РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10535 посетителей онлайн
Новости Общество
2 778 78
дети (6026) законопроект (3045) лекарства (1188) отравление (1572) Радуцкий Михаил (283)

Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада хочет запретить продажу лекарств детям, -

После отравления школьниц "Дротаверином" депутаты хотят ввести ответственность за продажу лекарств несовершеннолетним.

Об этом "Радіо Свобода" сказал глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он объяснил необходимость таких ограничений рядом случаев, произошедших накануне, когда дети травились медицинскими препаратами, которые, по данным полиции, купили в аптеке.

"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет - и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о БАДах не говорим, потому что это не лекарства", - рассказал Радуцкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Еще 2 школьницы отравились "Дротаверином": девочки из Умани выпили по 10 таблеток, - СМИ

Он добавил, что окончательно еще не решено, какое именно наказание будет предусмотрено за продажу лекарств детям. Одно из предложений - приравнять это нарушение к продаже фальсифицированных лекарств.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и нести следует административную и уголовную ответственность, но по срокам еще не скажу", - добавил Радуцкий.

Также на Цензор.НЕТ: Отравление школьниц спазмолитиком: девушки из Боярки не были склонны к самоубийству, из Умани - хотели привлечь внимание, - прокурор Усенко

Согласно статье 321 Уголовного кодекса Украины, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. За эти же действия, совершенные повторно - от восьми до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
А якщо бабусі стае погано а біля неї буде лише неповнолітня онука, яка і побібить в аптеку, щоб врятувати бабусю?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:57
+17
Интересно, многоэтажные дома тоже запретят посещать детишкам)) ...ведь они и с крыш любят прыгать в припадке романтизма
показать весь комментарий
20.02.2021 01:09
+15
Аспирин и парацетамол тоже нельзя будет купить ? Типа, человек в возрасте 14 лет не понимает как эти таблетки действуют ?
Радуцкий - клинический идиот.
показать весь комментарий
20.02.2021 02:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да то, что продают в аптеках не только детям, но и взрослым продавать запретить они ведь не лечат эти лекарства! фарс один!!!!
показать весь комментарий
20.02.2021 00:50 Ответить
Дело ж тут не в дротаверине ,а в том,что выпили 40 таблеток
показать весь комментарий
20.02.2021 00:52 Ответить
ні, тут справа саме в тому, що продали дітям.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:55 Ответить
ви думаєте,що якби не продали,то не випили б?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:57 Ответить
могли б не дійти до того, могли б передумати, хтось міг би щось сказати, щось могло б перебити, поки шукали б іншу можливість. час "ліче".
показать весь комментарий
20.02.2021 01:02 Ответить
А могла по дорозі цеглина на голову впасти і тоді довелося б заборонити будівництво будинків із цегли
показать весь комментарий
20.02.2021 08:03 Ответить
блін, ти і тебе 5 лайкнувших це ті придурки. школа не навчила групувати речі? цеглина не залежить від їх дій. ти цього не бачиш?
показать весь комментарий
20.02.2021 11:27 Ответить
як і таблетки.
показать весь комментарий
20.02.2021 12:05 Ответить
якби не продали, то і не прийняли б ті 40 штук.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:57 Ответить
випили б щось інше ,тут справа в іншому
показать весь комментарий
20.02.2021 00:58 Ответить
так, тут дві проблеми: можливість і відсутність мізків.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:05 Ответить
Тут дело в интернете, а не в аптеках. Те, кто убивает наших детей придумают новый способ. Здесь нужен контроль за интернетом
показать весь комментарий
20.02.2021 05:58 Ответить
ніфіга, кінцевий бініфіціар усього цього - мозок. саме він дивиться і біжить щось робити.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:29 Ответить
цигарки вже теж заборонені, що їх не продають дітям?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:54 Ответить
А якщо бабусі стае погано а біля неї буде лише неповнолітня онука, яка і побібить в аптеку, щоб врятувати бабусю?
показать весь комментарий
20.02.2021 00:57 Ответить
Бабульке вживить чип, который по 5G сам закажет через инет таблетку, с uber-доставкой. Внучку, кстати в детдом, общество должно быть идеальным
показать весь комментарий
20.02.2021 01:12 Ответить
вы от сейчас передергиваете, шановный.
а якщо бабуси не стане погано и навколо неи будуть доросли малечу в аптеку?
показать весь комментарий
20.02.2021 09:25 Ответить
Тому і не потрібно такої категоричності. Закони потрібно виписувати з огляду на різні ситуації.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:43 Ответить
придурки, у 16 мають паспорт і живуть в інших містах для навчання, що їм стояти під аптекою і клянчити у дорослих купити ї парацетамол??? як у американських фільмах клянчать алкоголь.
показать весь комментарий
20.02.2021 00:59 Ответить
Бухло теж дітям не продають, але вони регулярно бухають.
Дєпутати вчаться в кацапів: "Воспретить и не пущать!"
показать весь комментарий
20.02.2021 01:08 Ответить
Интересно, многоэтажные дома тоже запретят посещать детишкам)) ...ведь они и с крыш любят прыгать в припадке романтизма
показать весь комментарий
20.02.2021 01:09 Ответить
Смотрю европейское телевидение, реклама: HUGO BOSS, мак дональдс, какие-то шмотки, еще какой-то парфум, Украина: одна фарма, от бронхита-до танзилита... Запретить всю эту коррупционную цепочку, от регистрации однотипных видоизмененных препаратов до их назначения по указанию торговых представителей.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:09 Ответить
Придурків ніщо не спинить,а розумово повноцінні діти цілком можуть збігати в аптеку,якщо потрібно.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:09 Ответить
"Рада хочет запретить продажу лекарств детям." - вопрос как-то по дебильному поставлен, где Дети - а где лекарства !?... хотя, чему я удивляюсь..квартал 95 рулит... Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1011 Трускавецкие эрудиты ***.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:11 Ответить
А если больному подростку плохо будет? Аллергия, диабет, серце...
показать весь комментарий
20.02.2021 06:02 Ответить
Дебіли при владі.
Таблетки все-одно у батьків на кухні лежать.
Забороніть ще електрику, воду і закони гравітації, від них більше вмирають ніж від таблеток.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:11 Ответить
А еще ножи, топоры, ножницы и прочие острые предметы. Вместо того, чтобы научить детей пользоваться опасными предметами.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:07 Ответить
Дети в школу собирались
Брились-мылись, похмелялись...
показать весь комментарий
20.02.2021 01:13 Ответить
Записка от родителец должна быть как минимум. А если к тнме о дротаверине, так в школах девочкам их дают и так, в критические дни.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:20 Ответить
...с личной печатью родителей, которую конечно же знают во всех аптеках в округе.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:46 Ответить
главное по 2 пачки мороженого не продавать - горло может заболеть.
показать весь комментарий
20.02.2021 01:43 Ответить
И вообще на улицу не выпускать. Особенно на велосипеде, самокате и скейте.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:09 Ответить
И на дерево чтобы не лазили.
И в море чтобы не купались.
И спортом чтобы не занимались.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:12 Ответить
не юродсвуй, за детьми нужен присмотр, а не от тебе комп, цем и опрыгнула.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:23 Ответить
Надо не запрещать детям купаться в море, а научить их плавать; не запрещать брать ножницы и нож в руки, а научить им пользоваться; не запрещать девочкам покупать дротоверин, а обьяснить им как принимать его при болезненных менструациях.
Все может быть опасно в больших дозах. И у детей большое доверие к интернету, как к учителю. Надо контролировать интернет и ту информацию, что дают детям, да и взрослым тоже. И наказывать за недостоверную информацию, из- за которой погибли дети. Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей. Но водители не хотели убивать людей, а те, кто советовал при5ять 40 таблеток - хотели.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:32 Ответить
кто же спорит?
вы видимо не всю ветку прочитали и уж точно не сначала...
показать весь комментарий
20.02.2021 06:34 Ответить
Надо контролировать интернет и ту информацию, что дают детям, да и взрослым тоже. И наказывать за недостоверную информацию, из- за которой погибли дети. Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей. Но водители не хотели убивать людей, а те, кто советовал принять 40 таблеток - ХОТЕЛИ УБИТЬ.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:37 Ответить
убери болд - не впечатляет а раздражает
показать весь комментарий
20.02.2021 06:40 Ответить
еще раз bold or caps lock? - ты в игноре.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:43 Ответить
"Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей"
приближаемся к истине походу...
у вас проблемы, сбили кого то?
показать весь комментарий
20.02.2021 06:39 Ответить
История с Зайцевой впечатлила.
показать весь комментарий
20.02.2021 07:06 Ответить
примерно так и думал...
показать весь комментарий
20.02.2021 07:10 Ответить
Не ходите дети в Африку гулять...
показать весь комментарий
20.02.2021 08:27 Ответить
Или что ещё хуже жопа слипнется.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:42 Ответить
Розпочинаю новий чєлєнж:

З'їж вісім банок хрону - побачиш що буде!
показать весь комментарий
20.02.2021 02:00 Ответить
Закриваю , що би не було наслідків !
Бо з"їдять Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1826
показать весь комментарий
20.02.2021 04:37 Ответить
Выпей 6 литров молока. Или воды. (Смертельная доза между прочим.) И запретить детям продавать воды.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:15 Ответить
Аспирин и парацетамол тоже нельзя будет купить ? Типа, человек в возрасте 14 лет не понимает как эти таблетки действуют ?
Радуцкий - клинический идиот.
показать весь комментарий
20.02.2021 02:53 Ответить
та не тока он...
рад шо ты поправился, уже 2-й наверное нормальный мессадже от тебя вижу,
или ето приятное исключение?
показать весь комментарий
20.02.2021 04:44 Ответить
тебе зачем аспирин? все болезни вьідуманьі
показать весь комментарий
20.02.2021 08:05 Ответить
Teбя вот мама с папой выдумали; это трагедия для всей планеты.
Лучше бы ты не родился.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:41 Ответить
Для целой планетьі? Зато вонь от тебя из Австралии аж сюда сльішно.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:45 Ответить
A ты ушки заткни. Ваткой.
показать весь комментарий
20.02.2021 09:58 Ответить
ти скоро вже сдохнеш від корони?
показать весь комментарий
20.02.2021 12:07 Ответить
У нас в Австралии её нет.
показать весь комментарий
20.02.2021 13:28 Ответить
А те 900 австралийцев, так симулировали ковидлу, что перестарались и умерли.
показать весь комментарий
20.02.2021 13:40 Ответить
Эти люди умерли в домах престарелых; средний возраст 82 года.
То есть они просто умерли от старости.
показать весь комментарий
20.02.2021 14:24 Ответить
Вже Червона шапочка бабусі по ліки не піде...
показать весь комментарий
20.02.2021 04:05 Ответить
Т. Г. Шевченко. Марьяна и больная мать.

Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7073
показать весь комментарий
20.02.2021 04:46 Ответить
Мама , що робити ?
Мені у аптеці ліків не дають !
показать весь комментарий
20.02.2021 04:48 Ответить
забороніть шось собі
показать весь комментарий
20.02.2021 05:18 Ответить
красти фінансове забезпечення в онкохворих дітей, наприклад...
або перепродавати маски в пандемію...
або вкапувати в асфальт і дерибанити гроші яки призначалися на ліки і апарати ШВЛ...
показать весь комментарий
20.02.2021 09:22 Ответить
Запретить интернет, айфоны, сэлфи - вот и все.
показать весь комментарий
20.02.2021 06:27 Ответить
Было бы здорово. Но пока есть в смартфонах опция "родительский контроль"
показать весь комментарий
20.02.2021 06:43 Ответить
Пдд в школе читают? Смотрю как перебегают дороги, кошмар. 3800 погибло в 2020 году на дорогах, и сколько из них детей. А шо, они музыку слушают, тик ток снимают.. надо не запрещать, а обьяснять. Что можно и нельзя кушать. Где какие добавки. Кока кола потенциально даст кучу диабетиков, язвеников... кстати вкус у нас другой чем в ес. Почему, товарищ радуцкий
показать весь комментарий
20.02.2021 07:47 Ответить
Да что ж мы так мелочимся, целая ВР изобретает запрет на продажу "детям", Давайте в конституцию запишем большими буквами и тому на лбу кто проголосует ЗА. А ещё давайте, а то нам делать больше нечего, напишем кодекс туалетного поведения, о том как вытирать жопу, и чем. А то ведь смотрите подтирались газетой ПРАВДА (орган ЦК КПСС) и союз рухнул, как пустой шкаф, а потом одно Ху-ло назвало это "катастрофой века" и полезло с территориальными претензиями через соседский забор.
показать весь комментарий
20.02.2021 08:18 Ответить
В 16 років вже навчаються подалі від батьків. І голова може боліти. І нежить бути. Як їм ліки купувати ?
Дурня якась...
показать весь комментарий
20.02.2021 08:22 Ответить
Завтра в тіктоку чи де вони зависають, влаштують челендж - випий білизни - і що, будемо і це діткам забороняти ?
показать весь комментарий
20.02.2021 08:23 Ответить
Бред какой....Таким образом всё можно будет запретить
показать весь комментарий
20.02.2021 08:35 Ответить
Нє. Не було б в них грошей... Далі за банальною логікою.
показать весь комментарий
20.02.2021 09:02 Ответить
Придурки! А кто же побежит в аптеку если матери, бабушке плохо станет, температура свалит с ног??? Из-за двух- трёх дур сколько умереть должны?!?!!!! Сволочи, включите мозг! Не таблетки, так с крыш прыгают, с мостов, вешаются, так что дама, мосты, разрушить и веревки не продавать?????? Идиоты!
показать весь комментарий
20.02.2021 09:07 Ответить
Нє, ну курва у вас дно, хочаб в уяві є? Забороніть себе від людей. Законодавчо!!! Накладіть санкції на свої "статки". Тре шамана отого кацапського спробувати привезти, бо наші щось не вправляються.
показать весь комментарий
20.02.2021 09:20 Ответить
половина лекарств продается строго по рецептам, остальные - в свободном доступе
просто провизору нужно включать мозг а не только кассовый аппарат и соотносить количество покупаемого лекарства (и спектр действия лекарства) с возрастом покупателя
например, витамины - одно, а вот клофелин ? нафига он детенышу??? или дротоверин - зачем 40 таблеток?
показать весь комментарий
20.02.2021 09:27 Ответить
Запретить? А с чего "жить" станешь, крадуцкис?
показать весь комментарий
20.02.2021 10:05 Ответить
Максимальний ідіотизм. Через двох неадекватних діток, мають постраждати мільйони інших дітей? Може в якийсь момент біля них не буде дорослих? Може вони єдині, хто у певний момент можуть допомогти комусь із дорослих родичів? Чергова маячня від влади.
показать весь комментарий
20.02.2021 10:43 Ответить
нынешняя власть только способна вводить популистические законы, по факту они не работают, больше аптек теперь уйдёт в тень
показать весь комментарий
20.02.2021 10:48 Ответить
Реакція на те, що сталося, цілком у стилі 95 кварталу та з розряду "нада шото делать".
показать весь комментарий
20.02.2021 11:51 Ответить
Вцелом - вполне неплохая идея, с некоторыми оговорками. Но проблему это не решит.
Десяток показательных пожизненных сроков для уродов, плодящих вредоносную для детских мозгов инфу - гораздо действеннее были бы, ИМХО.
показать весь комментарий
20.02.2021 11:51 Ответить
 
 