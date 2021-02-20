Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий

После отравления школьниц "Дротаверином" депутаты хотят ввести ответственность за продажу лекарств несовершеннолетним.

Об этом "Радіо Свобода" сказал глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он объяснил необходимость таких ограничений рядом случаев, произошедших накануне, когда дети травились медицинскими препаратами, которые, по данным полиции, купили в аптеке.

"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет - и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о БАДах не говорим, потому что это не лекарства", - рассказал Радуцкий.

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Он добавил, что окончательно еще не решено, какое именно наказание будет предусмотрено за продажу лекарств детям. Одно из предложений - приравнять это нарушение к продаже фальсифицированных лекарств.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и нести следует административную и уголовную ответственность, но по срокам еще не скажу", - добавил Радуцкий.

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Согласно статье 321 Уголовного кодекса Украины, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. За эти же действия, совершенные повторно - от восьми до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.