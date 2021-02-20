Рада хочет запретить продажу лекарств детям, - "слуга народа" Радуцкий
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После отравления школьниц "Дротаверином" депутаты хотят ввести ответственность за продажу лекарств несовершеннолетним.
Об этом "Радіо Свобода" сказал глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он объяснил необходимость таких ограничений рядом случаев, произошедших накануне, когда дети травились медицинскими препаратами, которые, по данным полиции, купили в аптеке.
"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет - и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о БАДах не говорим, потому что это не лекарства", - рассказал Радуцкий.
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Он добавил, что окончательно еще не решено, какое именно наказание будет предусмотрено за продажу лекарств детям. Одно из предложений - приравнять это нарушение к продаже фальсифицированных лекарств.
"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и нести следует административную и уголовную ответственность, но по срокам еще не скажу", - добавил Радуцкий.
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Согласно статье 321 Уголовного кодекса Украины, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. За эти же действия, совершенные повторно - от восьми до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
а якщо бабуси не стане погано и навколо неи будуть доросли малечу в аптеку?
Дєпутати вчаться в кацапів: "Воспретить и не пущать!"
Таблетки все-одно у батьків на кухні лежать.
Забороніть ще електрику, воду і закони гравітації, від них більше вмирають ніж від таблеток.
Брились-мылись, похмелялись...
И в море чтобы не купались.
И спортом чтобы не занимались.
Все может быть опасно в больших дозах. И у детей большое доверие к интернету, как к учителю. Надо контролировать интернет и ту информацию, что дают детям, да и взрослым тоже. И наказывать за недостоверную информацию, из- за которой погибли дети. Как и водителей сейчас наказывают, если они нечаянно сбили людей. Но водители не хотели убивать людей, а те, кто советовал при5ять 40 таблеток - хотели.
вы видимо не всю ветку прочитали и уж точно не сначала...
приближаемся к истине походу...
у вас проблемы, сбили кого то?
З'їж вісім банок хрону - побачиш що буде!
Бо з"їдять
Радуцкий - клинический идиот.
рад шо ты поправился, уже 2-й наверное нормальный мессадже от тебя вижу,
или ето приятное исключение?
Лучше бы ты не родился.
То есть они просто умерли от старости.
Мені у аптеці ліків не дають !
або перепродавати маски в пандемію...
або вкапувати в асфальт і дерибанити гроші яки призначалися на ліки і апарати ШВЛ...
Дурня якась...
просто провизору нужно включать мозг а не только кассовый аппарат и соотносить количество покупаемого лекарства (и спектр действия лекарства) с возрастом покупателя
например, витамины - одно, а вот клофелин ? нафига он детенышу??? или дротоверин - зачем 40 таблеток?
Десяток показательных пожизненных сроков для уродов, плодящих вредоносную для детских мозгов инфу - гораздо действеннее были бы, ИМХО.