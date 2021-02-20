Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ: найближчим часом обвинувальний акт передадуть до суду

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Про це Radio Farda заявив глава Судово-юридичної організації Збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі", - зазначив він.

Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. Та наразі невідомо, чи будуть судові засідання відкритими.

Зазначимо, іранське слідство звинувачує десятьох осіб у причетності до катастрофи МАУ. Серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває лише одна людина.

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