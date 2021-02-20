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Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ: найближчим часом обвинувальний акт передадуть до суду

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Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ: найближчим часом обвинувальний акт передадуть до суду

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Про це Radio Farda заявив глава Судово-юридичної організації Збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі", - зазначив він.

Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. Та наразі невідомо, чи будуть судові засідання відкритими.

Зазначимо, іранське слідство звинувачує десятьох осіб у причетності до катастрофи МАУ. Серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває лише одна людина.

Читайте також: Іран заперечує існування секретного аудіо у справі катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзадех
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Нема їм віри. Жодної.
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20.02.2021 17:12 Відповісти
Аятоллам врать Аллах запрещает!!!
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20.02.2021 17:47 Відповісти
врать нельзя, но неверным можна, а иногда даже нужно - мамой клянусь...
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20.02.2021 18:00 Відповісти
ето тоже можно...
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20.02.2021 18:01 Відповісти
Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

Вот этого одного и обяжут выплачивать компенсации. Иран завершил расследование крушения самолета МАУ: в ближайшее время обвинительный акт передадут в суд - Цензор.НЕТ 7858
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20.02.2021 17:13 Відповісти
при президенте зеленском ничего никому не будет, нам нужен президент который сможет персов вату и прочих заплатить за посягательство ... увы пока что никак
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20.02.2021 18:39 Відповісти
А Канада собственное расследование провела.
И результат следующий: умышленное уничтожение цели. На борту находились лица, которых власть Ирана решила уничтожить.
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20.02.2021 18:52 Відповісти
ХЗ. Але якось тупо із-за пари чоловік повний літак збивати. Хоча фіг тих муслімів зрозумієш.
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20.02.2021 19:55 Відповісти
ИРАН ТЕРРОРИСТ !!!
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21.02.2021 08:10 Відповісти
 
 