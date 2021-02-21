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Новини Політика України Річниця Революції Гідності
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Постанова ВР показала, що влада розуміє важливість Революції Гідності, але жодної ідеалізації не потрібно в цьому випадку, - Дробович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Постанова ВР показала, що влада розуміє важливість Революції Гідності, але жодної ідеалізації не потрібно в цьому випадку, - Дробович

Постанова Верховної Ради, яке визначає Революцію Гідності як один з ключових моментів для української держави, є сигналом того, що влада розуміє важливість Майдану.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"Наукову дискусію в Україні ніхто не може зупинити, і це не потрібно робити. Звісно, потрібно вивчати всі обставини подій – історичні, культурологічні, юридичні, які відбулися 20 лютого 2014 року. Музей Революції Гідності, власне, і є тією платформою для цієї дискусії. Там є і щорічний науковий форум, і в майбутньому в експозиції буде місце для критичного осмислення всіх подій, критичного з точки зору, що це значить грецькою мовою – "зважувати", розважливе судження", - розповів Дробович.

Глава УІНП зазначив, що "жодної ідеалізації не потрібно в цьому випадку"."Але всі ми одностайні в тому, що ця заява є важливим сигналом, що держава розуміє значення Революції Гідності як події, яка відстояла нашу свободу і гарантувала нам ті права громадянина, які сповідують всі європейські країни", - додав він.

Нагадаємо, напередодні 7-ї річниці розстрілів на Майдані Верховна Рада своєю постановою оголосила Революцію Гідності виразом національної ідеї свободи й засудила дії експрезидента Віктора Януковича. "За" проголосували 295 нардепів, проти - 17 нардепів ОПЗЖ, а також "слуга народу" Максим Бужанський.

Також читайте: Революція Гідності визначила незворотність європейського шляху, - Шмигаль
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Топ коментарі
+14
Если вдруг кто-то забыл, как ЗЕ понимает важность Майдана:

Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 3049

ЗЕ-власть просто пиарится на всем, на чем только можно.
Интересно, что понимал ЗЕ, когда в 2014-м давал концерт в оккупированной Горловке?
Депутату Рыбаку сепары вспарывали живот, а ЗЕ под это дело пускал *********.
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21.02.2021 02:37
+10
Боротьба за нову Україну та її майбутнє почалося на Майдані, та триває й зараз ! Слава Україні !
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21.02.2021 02:03
+8
У власти есть фамилии прокуроров , судей, шестёрок Портнова и мертветчука
Вот их надо называть
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21.02.2021 02:04
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Власть?Власть просто издевается как над Небесной Сотней так и над Революцией Достоинства.За 7 лет ни один виновник так и не наказан из большенства виновных сняты обвинения,из януковвских холуев сняты санкции большенство из тех кто голосовал 16.01.2014 в ВР Украины так там и сидят хотя должны бали сидеть и махать кайлом.
Власть просто по годовщинам издевается над украинцами такими душераздерающими заявлениями.
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21.02.2021 02:01 Відповісти
У власти есть фамилии прокуроров , судей, шестёрок Портнова и мертветчука
Вот их надо называть
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21.02.2021 02:04 Відповісти
Меня очень удивил последний абзац вышеуказаной стати.
Напомним, накануне 7-й годовщины расстрелов на Майдане, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.
ЗА проголосовал всего один ,,слуга народа,, и этим все сказано о нынишней власти Украины.
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21.02.2021 02:10 Відповісти
Ого !!! Не читала. То есть слуги - воздержались ?
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21.02.2021 02:19 Відповісти
По видимому ,,воздержались,,мягко сказано.
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21.02.2021 02:23 Відповісти
так почитай і взнай, що тобі щойно навішали лапшу на вуха: зелені складають більшість, то з чого склалося 295 голосів, якщо лише один зелений голосував за? туго з математикою?
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 245За:200 Проти:1 Утрималися:2 Не голосували:13 Відсутні:29http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9548
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21.02.2021 03:32 Відповісти
Слуги дали 200 голосов.
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21.02.2021 09:36 Відповісти
Понятно
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21.02.2021 09:58 Відповісти
не меліть фігню. зелені складають більшість, якщо вони не голосують - закон не приймається.
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 245
За:200 Проти:1 Утрималися:2 Не голосували:13 Відсутні:29
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9548
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21.02.2021 03:33 Відповісти
"Против" проголосовал всего один слуга -это бужанский
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21.02.2021 08:14 Відповісти
А Вы, лично, в курсе , что часть руководящего состава СБУ до сих пор ставленники мертветчука ? И ему тайно подчиняются
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21.02.2021 02:06 Відповісти
Медведчук связующее звено между СБУ и ФСБ.Но повидимому ктото из нащих олигархов СБУ прекупил присмотревши для себя бизнес Медведчука в Украине вот и наехал.
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21.02.2021 02:17 Відповісти
P.S.Рейдерство по олигархически.
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21.02.2021 02:18 Відповісти
Вот чем Украина отличается от Белоруси и рашки
«
"Но все мы единодушны в том, что это заявление - важный сигнал, что государство понимает значение Революции Достоинства как события, которое отстояло нашу свободу и гарантировало нам те права гражданина, которые исповедуют все европейские страны", - добавил он.Источник: https://censor.net/ru/n3249148»
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21.02.2021 02:02 Відповісти
Боротьба за нову Україну та її майбутнє почалося на Майдані, та триває й зараз ! Слава Україні !
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21.02.2021 02:03 Відповісти
Респект Зеленскому!
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21.02.2021 06:51 Відповісти
респект лайну? опзжіст шолє?
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21.02.2021 08:05 Відповісти
Рано співаєш дифірамби ,ще не вечір ,ще не ніч...Не раз уже нас "розводили".
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21.02.2021 10:14 Відповісти
Если вдруг кто-то забыл, как ЗЕ понимает важность Майдана:

Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 3049

ЗЕ-власть просто пиарится на всем, на чем только можно.
Интересно, что понимал ЗЕ, когда в 2014-м давал концерт в оккупированной Горловке?
Депутату Рыбаку сепары вспарывали живот, а ЗЕ под это дело пускал *********.
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21.02.2021 02:37 Відповісти
Когда же у вас моск заработает? Хороший зе или плохой - он уже стал пользу приносить Украине. Порохоботы, выходите из пещеры.
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21.02.2021 06:50 Відповісти
Вопрос в другом... когда ВР сможет принять закон об ответственности коллаборационистов, на этой еделе во вторник или в пятницу?
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21.02.2021 06:56 Відповісти
Жопу свою він почав захищати.
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21.02.2021 08:36 Відповісти
Звісно,що свою, жоппу.Уявіть вилетіти у 47 років з посади Президента з кликухою піаніст.
Тому поки ще непізно, і здирає українські шаровари із із гігантів українського патріотизму та натягує на себе.
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21.02.2021 08:49 Відповісти
ЗЕ білий та пухнастий, а як він знущався над Україною то ніщітаіцца. За свої вчинки потрібно відповідати
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21.02.2021 09:19 Відповісти
Щось слабо віриться в благі наміри клована.Так ,він розвернув боротьбу з рашкою у іншу площину.Добре,якщо це щиро ,а не від пиндюлини байденівської .
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21.02.2021 10:19 Відповісти
Український олігарх, засновник проросійської організації "Український вибір" Віктор Медведчук почав співпрацювати з президентом України Володимиром Зеленським ще у 2004 році під час Помаранчевої Революції. Про це в інтерв'ю Guildhall заявив кадровий український дипломат Дмитро Чекалкін.
"Свого часу Віктор Медведчук запросив Володимира Зеленського для створення проекту "Серпом по яйцам" проти нашого патріотичного проекту "Веселі яйця" (проект підтримував Помаранчеву революцію - ред.). Їхній проект був створений в травні 2005 року, а вже через три місяці вони підписали контракт з телеканалом Інтер. Практично, ті ж самі жарти, які були в продукції "Серпом по яйцях" стали лейтмотивом перших випусків "Вечірнього кварталу" на Інтері, який тоді курирував Медведчук. Все це стало головною медіа-платформою для тодішнього блоку "НеТак", що поєднував Бойка з Медведчуком, які сьогодні керують "Оппоблоком", - розповів український дипломат.Тоді вони розповідали, що на Майдані люди стояли тільки за гроші, додав він. "Розповідали про "три сорти українців", що Україна нібито потрібна Заходу лише як "звалище ядерних відходів", принижували українців і українську мову", - сказав Чекалкін. Водночас Зеленський, за словами дипломата, почав виходити в ефірі телеканалу СТС в Москві з принизливими жартами щодо українців і української культури, на кшталт: "Чому ви нас хохлів так не любите, выйдите на Тверскую, там у вас, кроме нас, и любить то некого".
https://uatribune.com/pershim-sponsorom-zekomandi-buv-medvedchuk-kadrovij-diplomat/
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21.02.2021 10:50 Відповісти
власть шукає проценти рейтингу чи робе те, за що їй платять? час покаже.
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21.02.2021 03:07 Відповісти
А зачем вам рейтинг,если Ума нет? Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 6313
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21.02.2021 03:33 Відповісти
а шо то за такий містечковий перець на чолі інституту памяті. ви тільки вникність -не потрібно ідеалізувати, потрібні дискусії щодо подій 20 лютого. про що він варнякає. які до чортової матері дискусії з ким? з вітею ростовським, з великомучеником азіровим, або в режимі відео з захарченком чи шуляком. Це ж забужанський його поставив. Верховна рада приймає постанову, а цей містечковий політолог ніби не причому. Ніби вибачається перед роботодателями - я все зробив, що міг. Макс я з тобою
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21.02.2021 03:34 Відповісти
Центробанк РАБссии начал распродажу золота.Денег нет но вы держитесь там.... Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 4025
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21.02.2021 03:34 Відповісти
Оксана Забужко,українська писменниця : Кому Майдан нічого не дав,чемодан-вокзал-расея-магадан Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 8663там збирають рюскаязічное населеніе...,Браво Пані Оксано!!! Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 2393
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21.02.2021 03:38 Відповісти
Гитлер уже собирал немецкие земли вначале 30-х годов прошлого столетия Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 1789
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21.02.2021 03:44 Відповісти
А почему Революция Достоинства не привела к соблюдению Конституции Украины и прав человека в Украине? Вы посмотрите, что собираются принять в Раде. Фактически можно вколоть смертельный укол в человека под видом вакцины, никакой ответственности и ради того чтобы конфисковать его машину, квартиру и все майно, если он умрет как запишут от Ковида или даже если только заболеет Ковидом. А вакцинировать всех будут принудительно... Это вам почище чем Голодомор будет... И где искать защиту???
Об этом говорит депутат Рады, а показал это интервью Бизнес блог США. Что же нам будет делать? Как спастись от убийства и ограбления? Что мы оставим нашим детям, если все отберут?
https://www.youtube.com/watch?v=954BssTgUvQ
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21.02.2021 05:16 Відповісти
Просмотрел я ссылочку. Честно говоря- впечатлила. Ранее это как-то мимо меня прошло, хотя я целиком и полностью согласен с этим чудиком. Этот кошмар ещё впереди...
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21.02.2021 06:41 Відповісти
А де і хто в Україні щось "вкалує"? Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 8322 Наведіть приклади.
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21.02.2021 08:38 Відповісти
короче, опЗЕже
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21.02.2021 06:14 Відповісти
Тупой?
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21.02.2021 06:52 Відповісти
Власть это кто, клоуны?
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21.02.2021 08:00 Відповісти
Дякуючи Револіціїї та загиблим Героям таке лайно може зараз сидіти у теплі при посаді та висловлювати подібні "думки".....
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21.02.2021 08:04 Відповісти
Джо Байден пообещал Ангеле Меркель прилететь на открытие Северного потока Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 2388
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21.02.2021 08:08 Відповісти
В цей час в Муркель зламався водопровід. Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 7453
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21.02.2021 08:39 Відповісти
Постанова парламенту,що не була прийнята минулого року,й валялася до теперішнього моменту,свідчить про певні політичні ігри в ОПі Зєлєнского.
А от те,що покидьок Дробовіч твердить про критичне осмислення Майдану-сигнал того,що ці українофоби будуть вкидувати тези "нє всьо так однозначно".
В самодостатніх країнах проходить саме ІДЕАЛІЗАЦІЯ підібних знакових для нації подій.
Цей дядя зібрався ДЕСАКРАЛІЗУВАТИ чи не єдине,що сталося за роки незалежності...
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21.02.2021 08:27 Відповісти
понимает важность Революции Достоинства, но/ Чтобы да так нет. Слова торговцев, менял, ростовщиков, ломбардщиков, банкиров. Украина страна воинов, хлеборобов, машиностроителей. Другой менталитет, другие ценности.
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21.02.2021 08:31 Відповісти
.
16 января 2014 года украинский парламент принял закон, которым запретил гражданам надевать на митингах защитные каски и шлемы. Граждане Украины ответили флешмобом - 17,18 и 19 января появились на улицах и площадях с кастрюлями, мисками, дуршлагами, вёдрами и корзинами на головах, послав таким образом чёткий сигнал тогдашней власти - плевать мы хотели на ваши запреты.


.


.


.Власть сдулась. В марте 2019 года российская Госдума приняла закон, которым запретила оскорблять власть.


.


. Каким флешмобом ответили граждане России?...???..
..
Станут на колени , или сядут на бутылки ?? ..
или..
то и другое ?? .


.
.
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21.02.2021 08:48 Відповісти
Питання, що складається з більше 3 слів вгоняє кожну зєпадлу в ступор)))
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21.02.2021 09:29 Відповісти
Зелений гандон, Вятковича на тебя нет.
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21.02.2021 10:15 Відповісти
"Постанова ВР показала, що влада розуміє важливість Революції Гідності,"- це котрим органом ця "влада" типу розуміє? Часом не тим що позаду того котрим вона по роялях грає? Постанова ВР показала, що влада розуміє важливість Революції Гідності, але жодної ідеалізації не потрібно в цьому випадку, - Дробович - Цензор.НЕТ 1813
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21.02.2021 10:16 Відповісти
 
 