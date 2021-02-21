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Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови

Світова спільнота 21 лютого відзначає Міжнародний день рідної мови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", свято було встановлено в листопаді 1999 року на сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовного і культурного різноманіття.

Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеш (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників (це були переважно студенти), які висловлювали протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної – бенгальської, мови. Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році цей день відзначають в країні як день мучеників, вшановуючи пам’ять загиблих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови.

За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 6000 мов, 43% з них перебувають під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають, з тої чи іншої причини, вживати та вивчати понад 30% носіїв мови. Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13 із них перебувають на межі зникнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 15-річна блогерка Леоненко вибачилася за образливі висловлювання про українську мову. ВIДЕО

Мова – це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мова – найважливіший засіб спілкування людей і пізнання світу, передачі досвіду з покоління в покоління.

Згідно зі статтею 10 Конституції України "Державною мовою в Україні є українська мова". Але в Україні є також і мови, які перебувають на межі зникнення: зокрема, діалекти ромської мови, кримчацька, урумська мови, а також галицький діалект караїмської мови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь

В Україні рідній мові присвячене свято День української писемності та мови, яке щороку відзначається 9 листопада, в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.
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Топ коментарі
+18
Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 3790
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21.02.2021 10:53
+17
Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 8290
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21.02.2021 10:54
+11
***
Да будь я негром преклонных лет
И, даже китайцем в годах
Я б выучил русский только за то
Чтоб руцких послать громко нах
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21.02.2021 11:04
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"бывает" кацапський- посіпака московська!
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21.02.2021 11:06 Відповісти
Сподіваємося, що зараз в уряді з'явилися люди, котрі розуміють вагу української мови. Це не тому, що мені просто подобається українська. А тому, що як буде українська мова, то буде й українська держава. Не буде української мови --- знову будуть 32-33-ті роки.
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21.02.2021 11:43 Відповісти
Згоден з Вами, але цього не буде на жаль. Люди з уряду , як правило відрижка комуністо-комсомоло( Тутешній люд українською не спілкується, хоча більшість з них народилися після 91-го. Чекають мабуть, що путін прийде рятувати)))
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21.02.2021 18:24 Відповісти
Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 3790
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21.02.2021 10:53 Відповісти
Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 8290
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21.02.2021 10:54 Відповісти
Старий пес знає нарєчіє, чи тільки збирається вчити його?
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21.02.2021 11:01 Відповісти
Тогда и немецкий учи ))
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21.02.2021 11:03 Відповісти
***
Да будь я негром преклонных лет
И, даже китайцем в годах
Я б выучил русский только за то
Чтоб руцких послать громко нах
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21.02.2021 11:04 Відповісти
Мова -- це зброя стратегічна. З мови та війна й почалася, бо нібито хтось хотів забрати у тих росіян, які проживають на Донбасі, їхню російську мову. Такого не було - цей привід собі вигадали для того, аби знищити Україну як державу.
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21.02.2021 11:48 Відповісти
Слава Україні! Слава нашій мові!
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21.02.2021 10:58 Відповісти
Якщо міжнародний, то мабуть і лапті відмічають день свого нарєчія. Нє?
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21.02.2021 10:58 Відповісти
Только там, на Рашке, это не праздник, а программы сохранения родных языков. Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 9269. занимается этим вопросом бывший футболист Газаев Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 3220
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 3842
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21.02.2021 11:24 Відповісти
***
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть радо готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш…

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою…
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

Леся Українка
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21.02.2021 10:59 Відповісти
(Пам»яті Василів - Стуса і Симоненка…)
Душа.
«Ти все боявся, що душа змарніє,
Погасне, наче полум»я свічі,
І нікому вже буде розбудити
ЇЇ посеред мороку ночі…».

Вбивали слово… І душа вмирала…
Душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали,
Заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши
Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши
Переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали
Сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак, жагу до волі не зламали,
Вона лиш тліла, і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла,
Палила серце, ятрила його
Сини і дочки кращі України
На плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні -
І крізь оці усі роки буремні
Встає душа! В сльозах, у крові
Встає душа, - і як дитя, сміється знову!

(С. Гайдамака).
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21.02.2021 11:11 Відповісти
сігодні вєсь рашканутий мір отмечаєт междунаротный дєнь радного языга...гвіздками б вам його прибити а українці повинні відзначати світлини рідної мови як і кожна нація своєї - усвідомте це раз і назавжди кацапи!
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21.02.2021 11:00 Відповісти
Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 8441№73, ти так і не довів шо я пецин троль.
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21.02.2021 11:06 Відповісти
Тобі вже майже сотня людей це говорить. А ти бігаєш, смикаєш за штани та верещиш "гдє вашє доказатільства?" Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 4605
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21.02.2021 11:09 Відповісти
Таких вже 107, які тріпались що Порох мій хазяїн, а за свої слова потрібно відповідати. Або довести що це так, або не брехати. Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 6424
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21.02.2021 11:16 Відповісти
Так ты шо бесплатно на него тарабанишь? Ты хоть никому не признавался, бо засмеют
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21.02.2021 11:23 Відповісти
Не наривайся. Слабенький з тебе троль.
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21.02.2021 11:30 Відповісти
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 5911
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21.02.2021 13:14 Відповісти
Балакаемо украинською ))
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21.02.2021 11:04 Відповісти
Ога да "хай гезунд и вова наший быстрый"...
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21.02.2021 11:06 Відповісти
Забугорних троляк мочитиму аж бігом.
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21.02.2021 11:08 Відповісти
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 3574
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21.02.2021 11:21 Відповісти
Вытащи "банан" с кацапсячего грызла, когда среди людей разговариваешь. Сегодня отмечают Международный день родного языка - Цензор.НЕТ 9816
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21.02.2021 11:13 Відповісти
Да слезь уже с бутылки,онанюгаюра,фуу...
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21.02.2021 11:21 Відповісти
Коли ви щасливі, ви насолоджуєтеся музикою. Але коли вам сумно, ви починаєте розуміти слова.(с)
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21.02.2021 11:14 Відповісти
І не забуваємо, що Котлеревський написав "Енеїду" ще до народження Пушкіна, а до віршів Пушкіна російська мова була тільки в оф. документах, ніхто нею не розмовляв - пани(барини) говорили французькою, а челядь(холопи) на своїх діалектах, тому що "русский язык" ніщо інше як штучна мова придумана хорватським богословом Юрієм Крижаничем:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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21.02.2021 11:17 Відповісти
Новояз придумав Петро І, ось лапті зараз і шпрехають на ньому.
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21.02.2021 11:34 Відповісти
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 4351
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21.02.2021 14:42 Відповісти
Гониво!
Сегодня отмечается не эта фигня о каком-то "языке", а:
"Міжнародний день рідної МОВИ"
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 4626
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21.02.2021 11:36 Відповісти
перейди на україномовну версію статті і буде тобі щастя.
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21.02.2021 13:24 Відповісти
Ви краще подивіться, що за брехня з рідною мовою. Ми хочемо, щоб продавці відповідали українською. А чому міністри і депутати розмовляють російською, чому Савік Шустер веде програму російською, чому 95-й квартал і Ліга Сміху русифіковані? Вся проблема в продавцях!
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21.02.2021 11:36 Відповісти
Вы, кацапы, и свой типа "родной" кацапский знаете "со словарём" Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 4002
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21.02.2021 11:45 Відповісти
Хе-хе. Порвало кацапа - значит в точку попал Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 4454
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21.02.2021 12:02 Відповісти
Оспаривать бред кацапа, как оспаривать бред душевнобольного. Впрочем, какая душа у кацапа? кацап - это глист на теле Земли, паразит без мозга, живущий в г@вне, и считающий это лучшим способом существовать Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 7747
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21.02.2021 12:13 Відповісти
Хе-хе. глист начал ворочаться и брызгать г@внецом во все стороны. Продолжай Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 5372
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21.02.2021 12:17 Відповісти
"За 13 років каторжної праці власнику цієї облікової книжки нарахували лише 1240 тудоднів. На які отримано аж цілих 989 кілограмів зерна та 218 рублів і 29 копійок грошей. Тобто, по 800 грамів зерна та 18 копійок грошей на один трудодень. Можна порахувати інакше: 13 років - це 4748 днів. Тобто цей колгоспник жив на 200 грамів зерна та 5 копійок на день. Ось така «арифметика». . . https://uploads.disquscdn.com/images/3755091aa26ab84b0714aa63546f80f0ffb3f3eb3ef09154a62f76b7f5d645b6.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ff283564f7c0124454a54f4ea0ad592f5e67d3cc6228d2d34c79c8ce22c64061.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.png ....

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21.02.2021 11:40 Відповісти
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 9566
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21.02.2021 11:41 Відповісти
Ага, вчора на матчі Львова дозахищались мови. Вже українцям жовті картки дають за українську мову.
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21.02.2021 11:42 Відповісти
Интересно, "арбитр" запилит видосик с извинениями, как та школьница? Или ему прокатит?..
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21.02.2021 11:47 Відповісти
Звичайно проканає. Дадуть штраф пару грн тай займеться судилищем дальше.
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21.02.2021 11:59 Відповісти
Ну это смотря как за него возьмутся. В этом и интрига - как за него возьмутся?..
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21.02.2021 12:01 Відповісти
А як Суркіси чи Ахметови можуть за них взятись ?!
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21.02.2021 13:51 Відповісти
В Украине всё же больше людей живет, чем два...
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21.02.2021 14:01 Відповісти
Ніхто не проти російської мови чи ще якоїсь іншої мови. Але державною має бути лише одна мова. Державу у нас створено для того, щоб захистити українську мову, українську культуру. Не Росія її захищатиме, не Польща, а ми самі маємо її захищати і розвивати.
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21.02.2021 11:44 Відповісти
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 8707
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21.02.2021 12:41 Відповісти
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 8259

https://parafia.org.ua/biblioteka/knygy-broshury/yakoyu-movoyu-molylasya-davnya-ukrajina-v2/
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21.02.2021 12:47 Відповісти
Величить душа моя Господа», «по Пасцi... грiхы отпустяться», «Отець не судить»-читаємо в Остромировiм Євангелiї, написаному в Києвi 1057 року.

«В Iорданьстiй рiцi», «грядеть», «хрестить», «отпущаються тобi грiсi»-у Галицькому Євангелiї 1144 року;

«На горах стануть води... восходять гори i нисходятьполя... створил єси... животная малая с великыми... Вся к Тобi чають... Давшю Тобi їм-сберуть... Буди слава Господня ввiкы»-у Київському Псалтирi 1397 року.

«Моленiя ради... святих отець... О Христi Iсусi»-писав у молитвi прп. Феодосiй Києво-Печерський (‡ 1074).

«Яко iмя Тобi Человiколюбець»- залишив у своїй молитвi свт. Iларiон Київський (ХI ст.).

Найбiльше спiльного в нашiй старiй мовi знаходимо з найдавнiшими кириличними зразками, зокрема з мовою свт. Климента Охридського (IХ ст.), учня святих Кирила та Мефодiя, одного з творцiв кирилицi. Вiн також уживає слова: тобi й собi, пакы, любить, Творець, Iсус, Гаврил тощо (i навiть те, що пiзнiше зникає зi староболгарських рукописiв, а в давньоруських пiсля ХIII ст. трапляється як виняток: Отця, Отцю, Тройцю, створяться, утiшаться, нарекуться, прославиться, тощо).

Наведенi мовнi риси з дивогiдною вiрнiстю зберiгав наш народ у богослужбi (i зберiг у рiднiй мовi дотепер - незважаючи на всi лiнгвоциди!) аж до кiнця ХVI ст., до компромiсних редакцiй тодiшнiх наших мовознавцiв та узаконення у другiй половинi ХVII ст. московським патрiархом Никоном нових мовних реформ, на пiдставi яких давньоукраїнську церковну мову сховали пiзнiше за туманною московською назвою: «дониконiвська».

Колонізувавши Україну, Російська імперія була зацікавлена в тому, щоб перебрати собi її давню iсторiю та культурнi здобутки. Задля цього, зокрема, було вивезено в Москву бiльшiсть пам'яток українського рукописного мистецтва ХI-ХIVст. i зараховано їх до творiв росiйської книжкової культури з послiдовним «науковим обґрунтуванням» цього привласнення. Так було зроблено в порiвняно недавнi часи з найцiннiшими нашими пам'ятками, шедеврами свiтового рукописного мистецтва, знаменитим Остромировим Євангелiєм 1056-1057 рр. i Київським.

Проте окремi риси старої сакральної мови протрималися вбогослужбових книгах України ще принаймнi пiвстолiття, а в богослужбовому спiвi та iконописi-подекуди й до початку ХIХ ст. Греко-Католицька ж Церква донесла окремi давнi форми аж до нашого часу.

https://html2-f.scribdassets.com/1uxxdnpdq820n7fw/images/13-4193fe0671.jpg
Київський Псалтир 1397р.
В конець. Синов Кореов, псалом 41Iмже образом желаєть єлень на iсточники водния,сице желаєть душа моя к Тобi, Боже.Вжада душа моя к Богу крiпкому i живом
Коротка iсторична довiдка
Ще у ХVIII ст. українська церковна вимова звучала не
лише в Українi, а й у Росiї. Вiдомий росiйський письменник О. Сумароков (1717-1777) в однiй зi своїх статей скаржився на те, що українцi псують росiйську вимову: «... а потому, что все школы ими (українцями.- Г. К.) были наполнены, так сие провинцияльное произношение и вкоренилося, яко... "теби" (свiдчення того, що э українцi вимовляли як i .- Г. К.), "мья" (пiдтвердження вживання апострофа пiсля губних.- Г. К.) и протчия малороссийския испорченныя выговоры; а особливо певчия многое преобразили... малороссиянцы вместо "Тебе, Господи"-"Теби, Господы" и вместо "Господи, помилуй" поют... "Господы, помылуй" и так даляе»
«Знатнейшия наши духовныя (тобто архiєпископи, митрополити.-Г. К.) были ко стыду нашему только одни малороссиянцы... от чево все духовныя слепо следуя их неправильному ипровинцияльному наречию, вместо "во вэки" и протч. Говорили "во вики" и так даляе». Сумароков засвiдчує, що українцi «всегда э как i произносят».
Навiть у ХIХ ст. Росiя ще користувалася деякими українськими правилами вимови, справедливо обурюючи цим адептiв росiйської культури.
У росiйськiй лiтературнiй мовi українська вимова г панувала
у XVIII-першiй половинi XIX ст. i була нормативною вбагатьох словах аж до початку XX ст. «У другiй половинi
XIX-на початку XX ст. гортанний г характеризував росiйську лiтургiйну ******** та мовлення духовенства».
Українську вимову закарбовано у всесвiтньо вiдомiй «Граматицi» архiєп. Мелетiя (Смотрицького), який хоч i закрiпивдеякi чужi та значно пiзнiшi мовнi форми, проте зберiг україн-ськi наголоси та споконвiчну вимову лiтер г, є, е, и; засвiдчив, що э українцi вимовляли як i, а не як є. I саме так учили вимовляти ц.-сл. текст у Києво-Могилянськiй Академiї, саметакою мовою писали богословськi твори українськi святителiчудотворцi, що просвiтили та християнизували Росiю.
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21.02.2021 12:50 Відповісти
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 1838

Київський Псалтир 1397р.
В конець. Синов Кореов, псалом 41 Імже образом желаєть єлень на iсточники водния,сице желаєть душа моя к Тобi, Боже. Вжада душа моя к Богу крiпкому i живом.

Коротка iсторична довiдка
Ще у ХVIII ст. українська церковна вимова звучала не лише в Українi, а й у Росiї. Вiдомий росiйський письменник О. Сумароков (1717-1777) в однiй зi своїх статей скаржився на те, що українцi псують росiйську вимову: «... а потому, что все школы ими (українцями.- Г. К.) были наполнены, так сие провинцияльное произношение и вкоренилося, яко... "теби" (свiдчення того, що э українцi вимовляли як i .- Г. К.), "мья" (пiдтвердження вживання апострофа пiсля губних.- Г. К.) и протчия малороссийския испорченныя выговоры; а особливо певчия многое преобразили... малороссиянцы вместо "Тебе, Господи"-"Теби, Господы" и вместо "Господи, помилуй" поют... "Господы, помылуй" и так даляе».

«Знатнейшия наши духовныя (тобто архiєпископи, митрополити.-Г. К.) были ко стыду нашему только одни малороссиянцы... от чево все духовныя слепо следуя их неправильному ипровинцияльному наречию, вместо "во вэки" и протч. Говорили "во вики" и так даляе». Сумароков засвiдчує, що українцi «всегда э как i произносят».

Навiть у ХIХ ст. Росiя ще користувалася деякими українськими правилами вимови, справедливо обурюючи цим адептiв росiйської культури.
У росiйськiй лiтературнiй мовi українська вимова г панувала у XVIII-першiй половинi XIX ст. i була нормативною вбагатьох словах аж до початку XX ст. «У другiй половинi XIX-на початку XX ст. гортанний г характеризував росiйську лiтургiйну ******** та мовлення духовенства».

Українську вимову закарбовано у всесвiтньо вiдомiй «Граматицi» архiєп. Мелетiя (Смотрицького), який хоч i закрiпивдеякi чужi та значно пiзнiшi мовнi форми, проте зберiг україн-ськi наголоси та споконвiчну вимову лiтер г, є, е, и; засвiдчив, що э українцi вимовляли як i, а не як є. I саме так учили вимовляти ц.-сл. текст у Києво-Могилянськiй Академiї, саме такою мовою писали богословськi твори українськi святителiчудотворцi, що просвiтили та християнизували Росiю.
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21.02.2021 12:55 Відповісти
Язик то у корови, а в Україні мова!
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21.02.2021 13:01 Відповісти
Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить - не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -
і вічні ми будемо з нею!

*** Володимир Сосюра. 1944
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21.02.2021 13:10 Відповісти
В Україні утискають україномовних і це факт Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 5584
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21.02.2021 13:52 Відповісти
Моя земля чудова - моя співуча мова !
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21.02.2021 14:03 Відповісти
А тим часом... Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 7479
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 4682
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21.02.2021 14:44 Відповісти
для этого надо снимать фильмы и сериалы, а на это денег нет.
аудитория слишком мала, что бы окупить фильм, а на мирой рынок хрен вылезешь.
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21.02.2021 14:52 Відповісти
Не про мову, а про владу треба дбати на своїй землі. Економіка України в українських руках? Де українці-мільярдери, чи хоч би мільйонери? Чому в Америці вони є, а тут нема? Хто визначає нам податки - українці? Де українці-банкіри? Де хоч би один за 30 років український прем'єр-міністр? Де потужна проукраїнська партія з фінансуванням від простих людей? З цього треба починати, тоді й за мову можна бути спокійним.
А якщо виділяти саму лише мову, так і лишимось заробітчанами на власній землі.
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21.02.2021 15:06 Відповісти
Блондинка в политике:
Фабрики - рабочим.
Землю - крестьянам.
А мне - лексус и бусики.
Народу - мова.
Остальным - власть и деньги.
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21.02.2021 15:20 Відповісти
А може ми не бачимо у владі українців тому що з втратою мови вони втратили і свою ідентичність? Що первинне?
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22.02.2021 04:40 Відповісти
Сегодня каждый должен вспомнить - какой его родной язык!
Язык, на котором разговаривали родители и деды.
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21.02.2021 15:17 Відповісти
Альфред Соломонович Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 1977

А як щодо івриту чи ідіш?
Сьогодні відзначають Міжнародний день рідної мови - Цензор.НЕТ 822
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21.02.2021 15:58 Відповісти
Вам виднее.
А мне всё равно, у меня немецкий.
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21.02.2021 17:59 Відповісти
Вот Лиза Леоненко обрадуется.
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21.02.2021 15:57 Відповісти
«Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина». Цю фразу сказав імператор Карл V. А Йоганн Вольфганг фон Ґете казав: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти живеш». Про це нагадував і А.Чехов. Мова - це цілий світ, це сприйняття цього світу властиве тільки тій чи іншій мовній спільноті. Це багатство, яке не купиш за гроші. В кожній мові закладений певний секрет, про який кажуть "код нації". Українська мова має бути збережена, бо вона несе величезний життєстверджуючий позитив.
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22.02.2021 05:06 Відповісти
 
 