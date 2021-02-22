Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями. ВIДЕО

В індійському місті Пуне почалося відвантаження першої партії вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield), призначеної для України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ", - зазначив міністр.

Він уточнив, що зараз вакцина транспортується в Мумбаї.

Також читайте: Мер Ніцци закликав запровадити карантин вихідного дня через спалах коронавірусу: Нам потрібні рішучі заходи

"Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", - уточнив він.

Він також зазначив, що Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

Читайте: Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V"