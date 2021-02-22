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Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В індійському місті Пуне почалося відвантаження першої партії вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield), призначеної для України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом  МОЗ", - зазначив міністр.

Він уточнив, що зараз вакцина транспортується в Мумбаї.

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"Далі – довгий шлях вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України. Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", - уточнив він.

Він також зазначив, що Oxford/AstraZeneca - це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

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Топ коментарі
+35
Отже, вакцини Пфайзер - не буде.
Сіновак - не буде.
АстраЗенека - не буде!
Буде індійський шмурдяк Covishield, в якого ще не завершені випробування.
Доженемо і переженемо Зімбабве - нащо нам Порошенко з його Європою?!
Д.Калинчук (Вовнянко)
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21.02.2021 14:55
+27
Вакцина CoviShield, за яку домовився Степанов - це індійський дешевий аналог AstraZeneca, який не пройшов всіх етапів випробовування.
Індія відправляє його як подарунки в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму.
По суті, використовують країни 3-го світу для тестування своєї вакцини.
Цікаво, скільки відмиють «Слуги» на закупці «подарунків», які не пройшли випробовування?
І якого хріна українці повинні стати піддослідними кроликами?
Ігор Савчук
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21.02.2021 14:53
+23
Степанов в Индии проконтролировал отгрузку первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield): Она прибудет в Украину уже на днях - Цензор.НЕТ 5434

...
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21.02.2021 14:54
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Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями - Цензор.НЕТ 5220
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21.02.2021 15:36 Відповісти
зачем ?
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21.02.2021 15:37 Відповісти
Не лечит.
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21.02.2021 15:38 Відповісти
Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями - Цензор.НЕТ 94
не чего делает?
лекарства ваще нету, вакцина тока для иммунитета
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21.02.2021 19:02 Відповісти
то може Ляшко по дешевці саме цю вакцину і купив? яку ПАР повертає і Індію? тому і тягне із строками і придумує небилиці
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22.02.2021 02:50 Відповісти
она дешевая
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21.02.2021 15:40 Відповісти
там просто мутація,для якої АстраЗенека не дуже підходить..
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21.02.2021 19:00 Відповісти
Брехня!!!
Поставляється ICMR / SII-COVISHIELD, яка не має ніякого відношення до вакцини AZD1222 фірми AstraZeneca Inc. Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD є розробкою Serum Institute of India Private Limited і знаходиться на фазі 2/3 готовності. Зебіли вирішили з України зробити полігон для тестування чорт-зна-чого.
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21.02.2021 15:38 Відповісти
Су**ки задрали кловуны Осла. Когда вы передохнете? Или ваши избиратели.
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21.02.2021 15:38 Відповісти
Где увижу кловуна - предупреждаю - буду дубасить чем не попадя.
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21.02.2021 15:40 Відповісти
снова манипуляции. Вот так выглядит AstraZeneca, там нет никакого упоминания/надписи CoviShit

Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями - Цензор.НЕТ 5913
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21.02.2021 15:40 Відповісти
Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями - Цензор.НЕТ 4359
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21.02.2021 15:42 Відповісти
на ящике написано CoviShit , Степанов и тут нас хочет ******* ,взять дешевую и сказать что дорого заплатил
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21.02.2021 15:44 Відповісти
Степанов - душка! Погрузил, глазками сопроводил. Наверное, за "рулем самолета" сидит. И грузчик, и летун, и ... мерзавец. Жаль, тупой, даже соврать нормально не может. Но это у них коллективное, зе ленское
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21.02.2021 15:42 Відповісти
жулик твой Степанов , смотреть Мой пост выше
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21.02.2021 15:45 Відповісти
Планируемая правительством Украины для закупок индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.

Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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21.02.2021 15:44 Відповісти
на ящике на фото написано CoviShield
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21.02.2021 15:47 Відповісти
Борислав Береза
12 ч. ·
Если это правда, то это лютый трэш и новое днище!
Пресс-служба посольства Индии в Украине сообщает, что Степанов договорился о поставке 500 тысяч доз «индийской» вакцины Covishield. В ближайшее время Украина ожидает от Индии первый транш вакцины против коронавируса Covishield производителя Serum Institute India.
При этом точно известно, что ВОЗ не сертифицировало индийское средство, а результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
Так что хотят купить за бюджете деньги и привезти в Украину? Кто этим будет колоться? Зеленский? Шмыгаль? Ермак? Степанов? Арахамия? Сомневаюсь. Или остальным украинцам можно колоть то, что себе зелёная власть не уколет? Что там вообще происходит???
В Индии сейчас проходит завершение третьей фазы клинических испытаний российской вакцины Спутник V, и посол Индии в России, Венкатеш Варма уже объявил о начале производства препарата в ближайшее время.
В соцсетях люди сомневаются,случайное ли совпадение, визит Степанова в Индию, где стартует выпуск российского препарата, и не пытается ли Минздрав Украины, через посредничество Индии закупить для украинцев российскую вакцину? Пусть даже с индийскими этикетками на флакончиках..
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21.02.2021 15:52 Відповісти
медиков , ментов будут колоть , если откажутся уволят
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21.02.2021 15:58 Відповісти
Мне переживать нечего ,Я не мент и не медик
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21.02.2021 15:58 Відповісти
а ты наверное мент ,переживаешь ,смотри сколько накатал
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21.02.2021 16:03 Відповісти
накатала
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21.02.2021 16:03 Відповісти
Индия отказала в регистрации Pfizer, но заключила договор с AstraZeneca на производство 1 миллиарда доз. Также Индия будет производить Sputnik V.
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21.02.2021 16:12 Відповісти
Ты какой-то упоротый маньячелло спутниковый.
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21.02.2021 16:19 Відповісти
там просто треба - 70 градусів.. а холодильників таких катма..
а індійців " до..уя і трошки". в косяпен,до речі,аналогічна проблема..з логістикою..
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21.02.2021 19:03 Відповісти
а що без супроводу кур'єра індійці не відвантажували ?!?
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21.02.2021 16:14 Відповісти
Володенька, пора в Жуляны. И оркестр прихвати. С роялем.
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21.02.2021 16:37 Відповісти
Зимбабве уже заканчивает вакцинацию, а степанов только начинает контролировать отгрузку индийской , никому не известной херни! Вот себя и ваши семьи ,суки и вакцинируйте этим бадылем
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21.02.2021 16:44 Відповісти
....ну не клоуны?) все и ждали 29! февраля....а то количество умноженное на длинный путь через транзитную страну вообще можно было перевезти как дип.почту....это даже смешнее спасательной операции по Непалу! Зоряна и ШкИРЯКА
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21.02.2021 16:49 Відповісти
Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями - Цензор.НЕТ 2954
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21.02.2021 17:38 Відповісти
Не впускайте имбицила степанова обратно в Украину.Пусть жрет ту отраву,что за откаты купил за наши деньги
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21.02.2021 16:58 Відповісти
вот это молодец я понимаю. Сам за откатом аж в Индию не поленился полететь.
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21.02.2021 17:08 Відповісти
Зустрічаються дві мишки. Перша запитує другу:
- Ти вже зробила щеплення?
- Ні.
- А чому?
- Зачекаю на результати експерименту на людях.
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21.02.2021 17:37 Відповісти
А индийцы в курсе?
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21.02.2021 17:45 Відповісти
Про ставлення німців ло різних вакцин, скептис до вакцини AstraZeneca. У чому причини?

Сумніви у вакцині AstraZeneca між іншим можуть бути викликані різними причинами. Так, в Німеччині і в низці інших країн ЄС, а також, наприклад, в Південній Кореї, зараз нею дозволено робити щеплення тільки дорослим, молодшим за 65 років (в Іспанії і поки що в Італії - молодшим за 55 років). Власне, саме тому у ФРН її вирішили використовувати для вакцинації медичного персоналу. https://www.dw.com/uk/ne-khochu-astrazeneca-chomu-nimtsi-perebyraiut-vaktsynamy/a-56627644
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21.02.2021 17:49 Відповісти
Британська компанія замовила вакцину, а цей контролер хріновий вирішив на халяву ще й злітати в Індію відосики познімати.
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21.02.2021 18:13 Відповісти
Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями - Цензор.НЕТ 5774
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21.02.2021 19:03 Відповісти
Читаю комменты. Все возмущаются. А чего уж теперь возмущаться? Всё просто. Идиоты навыбирали во власть идиотов, не имеющих никакого понятия о том, как управлять государством вообще и отдельными его отраслями, как и медицинской, в частности.
Хотели поржать.
А теперь в заложниках вся страна и те, кто понимал изначально, что так всё и будет, тоже в этой подводной лодке с задраенным люком под названием Украина вместе с теми идиотами, которым захотелось клоуна в президенты, а всяких грузчиков, фотографов, поваров, домработниц и безработных в депутаты.
Результат вполне закономерный.
Они работают, как умеют.
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21.02.2021 19:06 Відповісти
Запитання . На наявність антитіл та інші моменти будуть проводити обстеження перед вакцинацією??? Відповідальність за нанесення шкоди здоровью та летальний момент??? Можливо все заключається в кольнути ...., а там трава не рости.? Гарантія того, що не захворієш повторно і взагалі, напротязі 4-10 років.
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21.02.2021 19:07 Відповісти
Конечно, да да да, еще и флажок Зе в подтверждение гарантий
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21.02.2021 21:16 Відповісти
В Германии никто не хочет прививаться вакциной Астра Ценека
https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842?fbclid=*************************************************************
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21.02.2021 19:11 Відповісти
Степанов в Індії проконтролював відвантаження першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield): Вона прибуде в Україну днями - Цензор.НЕТ 3612
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21.02.2021 19:25 Відповісти
поїхав за КЕШЕМ. Нікому не довіря Дожилися , що ЦІЛИЙ міністр( якщо так можна назвати) особтсто буде гроші перераховувати
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21.02.2021 19:58 Відповісти
В Индии отгрузили 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca для Украины: це на всю. УКРАЇНУ
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21.02.2021 20:17 Відповісти
когда начальник сам лично выезжает на место для контроля, то это говорит о том, что либо из человека начальник, как из говна пуля, либо никому не доверяет, либо за все время пребывания на посту так и не смог наладить работу коллектива...
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22.02.2021 06:52 Відповісти
У клоунов - всё через ж*пу

Продолжаются приключения министра Степанова в Индии.
Вот его последнее донесение (Юстас - Алексу): "Сегодня лично контролировал отгрузки первой партии вакцин CoviShield с завода-изготовителя. 500 000 доз едут в Украину. Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь самолетом с остановкой в Стамбуле."

Долгий путь - это сколько?
Прямым перелётом из Индии, за 6 часов вакцину доставить - религия не позволяет?
ПреЗЕдент готов был отправить самолёт за собачкой в Китай, а сейчас нас ожидает "долгий путь" с откатами в Стамбуле?
ЗЕ ещё 8 февраля разговаривал с президентом Pfizer, и пообещал поставку в Украину вакцины BioNTech в "кратчайшие сроки".
Где же это всё? И ещё много других вопросов, на которые нет ответов.
Всё через жопу, зато от сердца. Извините.

...А в это время, посол России в Соединенных Штатах, Анатолий Антонов, признался, что привился американской вакциной Moderna. Он предпочел ее российскому аналогу "Спутник-V".
Не дурак - здоровье важнее.
Sharp`s
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22.02.2021 09:39 Відповісти
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