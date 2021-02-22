УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47207 відвідувачів онлайн
Новини Події
9 200 54
напад (789) Черкащина (456) лікарі (933) швидка (140)

Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області

Новини Цензор.НЕТ Події

Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області

На Городищині чоловік відгриз крапельницю у "швидкій" і напав на медиків з кулаками.

Про це Суспільному повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок, інформує Цензор.НЕТ.

Приблизно о 12 годині 21 лютого чоловікові, який був непритомним, викликали швидку допомогу в село Старосілля на Городищині.

За словами речниці, на місці фельдшерка прийняла рішення про госпіталізацію 40-річного чоловіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на бригаду "швидкої" в Києві: поліція затримала нападника і відкрила два кримінальні провадження

В автомобілі швидкої, коли медик ставила крапельницю, пацієнт прийшов до тями. Спершу він перегриз крапельницю, тоді вистрибнув з автівки. Вживаючи нецензурні слова, чоловік почав бити по автомобілю і хотів вдарити фельдшера.

За жінку заступився водій. Тоді пацієнт з погрозами розправи накинувся з кулаками до водія.

Фельдшерка викликала поліцію. Бригада написала заяви.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+12
Одного разу мій пацієнт, що проходив МРТ, запитав мене, чи бува не має в нього на черепі вибитого серійного номеру? Так як вважає, що його завербувала влада і таємні агенти... Пациент отгрыз капельницу и напал на медиков "скорой" в Черкасской области - Цензор.НЕТ 6194
показати весь коментар
22.02.2021 01:35
+11
Кива?
показати весь коментар
22.02.2021 02:05
+10
Видно електрошокери більш потрібні медикам ніж поліцейським.
показати весь коментар
22.02.2021 04:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одного разу мій пацієнт, що проходив МРТ, запитав мене, чи бува не має в нього на черепі вибитого серійного номеру? Так як вважає, що його завербувала влада і таємні агенти... Пациент отгрыз капельницу и напал на медиков "скорой" в Черкасской области - Цензор.НЕТ 6194
показати весь коментар
22.02.2021 01:35 Відповісти
Я надеюсь вы его сдали по адресу.
показати весь коментар
22.02.2021 06:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
Лікарі рекомендують з ранку підарасити зеленського Пациент отгрыз капельницу и напал на медиков "скорой" в Черкасской области - Цензор.НЕТ 3339
показати весь коментар
22.02.2021 02:01 Відповісти
Кива?
показати весь коментар
22.02.2021 02:05 Відповісти
агонія ЗЕйобнутих
показати весь коментар
22.02.2021 02:08 Відповісти
Не вказано чи лежав в силосній ямі.
показати весь коментар
22.02.2021 04:42 Відповісти
Экзистенциально вокруг кивы всегда силосная яма.
показати весь коментар
22.02.2021 10:17 Відповісти
усыпили бы его сразу на месте - было бы больше пользы Пациент отгрыз капельницу и напал на медиков "скорой" в Черкасской области - Цензор.НЕТ 8596
показати весь коментар
22.02.2021 03:01 Відповісти
Видно електрошокери більш потрібні медикам ніж поліцейським.
показати весь коментар
22.02.2021 04:39 Відповісти
мусора вообще не нужны - хуже бандосов,только в пагонах и при легальных волынах с кучей прав,халявной зарплатой за наш счет и пайками.
показати весь коментар
22.02.2021 04:57 Відповісти
На мене хворий з ножем нападав. Я його праскою вирубив- на столі стояла. Мєнти сказали пощастило що не наглухо.
показати весь коментар
22.02.2021 06:10 Відповісти
Не зрозумів! Бадабум?
показати весь коментар
22.02.2021 08:07 Відповісти
Очень важное уточнение, что отгрыз капельницу именно "человек". А то можно было подумать, что нападение совершено бешеной собакой на ветеринаров.

"На Городищине человек отгрыз капельницу в "скорой" и напал на медиков."
показати весь коментар
22.02.2021 06:52 Відповісти
нашествие ковидных зеленых или сыних зомбарей?))))
показати весь коментар
22.02.2021 04:53 Відповісти
Или зажопинцов и лугандонов белка хватает из-за закрытия каналов 3,14дрилы-мертветчука?)))
показати весь коментар
22.02.2021 04:56 Відповісти
Якийсь пародійний зомбі-треш-хоррор Пациент отгрыз капельницу и напал на медиков "скорой" в Черкасской области - Цензор.НЕТ 4799
(от якби вони забрали труп, а він раптом у труповозці ожив і почав гризякатися - був би класичний вужас)
показати весь коментар
22.02.2021 05:00 Відповісти
В мене двоюрідний брат так прокинувся в морзі серед трупів, коли в радянській армії його автівка збила...
показати весь коментар
22.02.2021 05:56 Відповісти
В ургентной медицине Мордора подобные ситуации зомби-треш-хоррор являются повседневной рутиной, ибо там народишко вообще с порчей, с лишней хромосомой.

Там медики в моргах пьют водку, едят бутерброды, трахают медсестёр, смотрят по телевизору КВН и Дом-2. Это и есть их "Русский мир". Сплошной Пелевин нон-стоп...
показати весь коментар
22.02.2021 06:58 Відповісти
Згадав оцю публікацію, розповідь патологоанатома з Мордора. І щось мені підказує, що із таким вмістом всередині черепа живе багато хто із зайвохромосомним... просто не всім робили діагностику...

ЗАГАДКА ТЕЛА

Хотите верьте, хотите нет, но я считаю, что самая большая загадка во Вселенной - это человек. Как он сам, так и его тело может выкидывать такие фортеля, что диву дается, по-моему, не только Бог, но и чёрт!

Привезли к нам на «разделочную доску» парня. Молодой еще, 17 лет. Ну что тут сказать, среди молодежи именно таких придурков к нам больше всего и попадает. Сначала даже не думали его трогать, но родственники настояли, чтобы мы привели его в «божеский вид». Мол, хоронить хотят в открытом гробу, и денег дали.

А нам-то что? Мы, работая в морге столько времени, и не такое делали. Пришить отсутствующие у жмура руки-ноги и переодеть? Да не вопрос! Спирту хряпнули - и за работу. Собрать по кускам голову упавшего в карьер работника и сделать чинное лицо? Да не вопрос! Покурили, подумали как - и за работу.

Вот все почему-то думают, что работа в морге - это кладезь ужаса, мистики и ходячих мертвецов, которые вскакивают со стола, как только ты проходишь мимо. Нет, ну в ночные смены тут, конечно, никто не задерживается, и всякое рассказывают. Но днем это на самом деле не только рутина, но и очень прибыльная профессия. А по ночам пусть студенты да алкаши работают. Все равно им делать больше нечего, как спать в «живом уголке», да спьяну «белочку» ловить. Вот они и видят по ночам «мистику».

А днем тут всегда спокойно... ну и денежно. Каждое движение инструмента стоит для родственников денег. Переодеть - одна цена. Руки и голову положить, пока не окоченело тело - другая. Ну и «косметический ремонт», тоже не за бесплатно.

Вот так и с этим парнишкой.

Вроде бы по закону жанра в закрытом гробу прощаться надо, так нет. Карман у бати денег не тянет, и он даже торговаться не начал. Хотя с нашей спецификой услуг никто никогда еще с нами не торговался.

А смерть-то у паренька глупая. Хотя таких придурков особо и не жалко, как бы цинично это не прозвучало. Но, работая в морге, ты или станешь циником, или пойдешь в «Макдональдс» туалеты мыть.

В общем, напился он с друзьями в кизяк и давай на качелях свою удаль молодецкую показывать. Раскачался и с криком: «Посмотрите, как я умею!» - прыгнул «щучкой» с самой высокой точки с качели головой вниз на бетон Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 2773

Вроде бы сотрясением и внутричерепной гематомой пахнет - так кусок щебня неудачно подвернулся. Итог - премия Дарвина, и труп у нас на столе.

Конечно, очень некрасиво торчит камень прямо во лбу, где у индусов тилака (точка такая). Крупный такой камень, размером с яблоко, грани острые, еще и вкрапление каких-то блестящих минералов. Я не разбираюсь в этом.

Но работа есть работа, тем более что за нее заплачено.

Извлечь каменюку, натянуть кожу и аккуратно зашить в волосах (чтобы шов не было видно) - работа не из простых. Я бы даже сказал - ювелирная, достойная лучшего скальпеля пластического хирурга. Но наш пациент никуда не торопится, и у нас есть время делать работу мирно и не спеша. Тем более что мотивацию мы уже поделили между собой и положили в кошельки.

Итак, начали. Нас двое. Я и санитар, мой давний друг. Мы тут старожилы, даже главврачей штук пять видели. Одного даже у нас на столе резали. А вот не надо паленку пить, когда спирт есть.

Но перейду к самому рассказу.

Камень вынули легко - благо, недалеко ушел и обломки костей черепа его не зафиксировали. На самом деле это удача. Обычно кости берут в «кольцо» инородный предмет и держат как клещами.

Но вот когда мы вынули камень, на нас тут же брызнуло содержимое головы. Внутричерепное давление было сильным.

Думаете, мозг?

Нет! Прозрачная жидкость!

Как потом показала экспертиза - обычная лимфа. Сукровица, по-вашему. Это когда волдырь на ожоге лопнет, то она самая течет. Скопище лимфоцитов нашего тела для ускорения заживления ран.

Вот так вот.

После отделения верхней части черепной коробки мы удивились еще больше - следов мозга не обнаружено.

Просто большой объемный пузырь лимфы вместо него, с тонкой сетью кровеносных сосудов в том месте, где обычно бывает мозжечок.

Мы тут же созвали консилиум из головного корпуса. Там у нас хирургия. Хирурги и провели анализ остатков жидкости, они и фиксировали дальнейшее препарирование на камеру, они забрали на изучение образцы тканей каждого органа, они и уговорили перенести дату захоронения тела парня на пару дней (хотя просили родственников вообще отдать труп для изучения).

Как стало ясно, парень ничем не отличался от 99,999% среднестатистической молодежи средней полосы России. Пил, курил, гулял, девочку под ручку водил, учился так себе, все прививки сделаны, страдал открытой формой пофигизма, в сезон ОРВИ, раз в пару лет грипп, хотел в институт, потому что не хотел в армию.

Как он жил с пузырем жидкости вместо мозга - загадка.

Но еще больше загадка - КАК ОН БЫЛ ТАКИМ, КАК И МЫ? Частью сложного социума, где нужно не только общаться, но и стоить сложные отношения с окружающими?

Вот такие загадки иногда нам приносит человеческое тело!

Этот случай мне запомнился особо хорошо, поскольку так и не был разгадан этот феномен.

Ну что сказать? Деньги пришлось вернуть, поскольку все равно гроб был закрытым. Да и не хотелось, чтобы в этой суете кто-то узнал про наши подработки, а то еще делиться с нахлебниками придется.
показати весь коментар
22.02.2021 18:14 Відповісти
А для мене було секретом: що ж таке, направду, зкріпи і яке вони мають матеріальне вираження?
От воно як...
Все. Головну Таємницю Всесвіту ми щойно розпакували. Тепер терміново необхідно знайти нову Головну Таємницю Всесвіту. Не менш страшну та цікаву. Щоб життя не стратило сенсу.
Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 1549
показати весь коментар
22.02.2021 20:47 Відповісти
Головне, щоб Таємниця не виявилася такою, як у Юрія Нестеренка в його "Глотка" та "Отчаяние"
("Глотка" - це взагалі тема, яка заслуговує на продовження. Бо це ж повний твіст усіх уявлень про добро та зло. Виходить, що справжнє добро - це допомагати людям загинути в борошнах і після смерті приєднатися до вільних парфумів, а не провалитися в Горлянку... Тобто маніяки - це за таких розкладів справжні святі. Жесть яка виходить)
показати весь коментар
22.02.2021 22:41 Відповісти
Не так давно читав я згадані оповідання (з Вашої, до речі, подачі).
Щодо "Глотки", тут мені так видалось, автор "комусь на щось відповів". Може, потролив когось. А може, переживав на той момент далеко не найкращі часи. В будь-якому разі, викладено надзвичайно майстерно.
Щодо "Отчаяния". Наскільки я пригадую, після прочитання нагадалися "Солярис" Станіслава Лема та "Довгий Джонт" Стівена Кінга. А потім і сам задумався про модну тему "темної матерії". І дійшов цікавих висновків. Але не думаю, що моя думка з цього приводу багато важить - я ж не світило теоретичної фізики.
показати весь коментар
22.02.2021 23:15 Відповісти
Про темну матерію теж є певні думки ))) Так само як квантова механіка - тут вже дійсно наука балансує на грані з метафізикою та містикою.
Теж згадав "Соляріс" та "Довгий Джонт" (здригнувся, уявивши борошна тих, кому не пощастило пройти джонт у свідомому стані). А ближче до кінця ще виникли аналогії з ігровою серією Dead Space - тільки тлін та всесвітній вельтшмерц на максимумі, страшніше, ніж будь-які некроморфи.
Щодо "Довгого Джонту" - ось іще невеличке оповідання із дещо подібною темою.
Если вы вооружены и находитесь на станции метро Гленмонт - пристрелите меня, пожалуйста

"Моё испытание началось около десяти тысяч лет назад, в 10:15 сегодня утром. Я подрабатываю, участвуя в клинических исследованиях лекарств. Я - так называемый "испытуемый", который принимает неисследованные препараты, чтобы врачи могли изучить побочные эффекты. Один раз это было лекарство для почек, несколько раз - что-то от давления или для снижения холестерина. Сегодня утром мне сказали, что лекарство, которое я принял, - это какой-то ноотроп, улучшающий работу мозга".

Дійсно, моск розігнався. Аж занадто радикально...
показати весь коментар
22.02.2021 23:36 Відповісти
Схожа ідея була описана давно - класиком на ім'я Герберт Уеллс. Ось тут.
Ідея схожа, але виконання - діаметрально протилежне. Світле і веселе оповідання.
показати весь коментар
23.02.2021 01:16 Відповісти
Пам'ятаю таке ще у підлітковому віці читав.
Тут, до речі, реалістичніше - бо із чуваком на станції метро виникає питання, де він узяв би стільки енергії для ТАКОГО оверклокінгу моску...
показати весь коментар
23.02.2021 01:26 Відповісти
Аналогічно, спогад із юності. А яке було славне оповідання з тієї ж збірки!
показати весь коментар
23.02.2021 02:21 Відповісти
Ага, і ще оце оповідання про чувака, який необачно вирішив зупинити Землю

В тему - фантастика з гумором, два роздовбаї тут глобально доекспериментувалися:
Новые измерения (Т. Уолтер-мл.)
показати весь коментар
23.02.2021 02:44 Відповісти
О-о-о-о!!!
Гумористична фантастика... Якщо чесно, це улюблений під-жанр улюбленого жанру. Чого варті Фредерік Браун, (зрідка) Поул Андерсон і (улюблений автор!) Ерік Френк Рассел з його "Найближчим родичем" та "Аламагусою"! Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6932
показати весь коментар
23.02.2021 02:57 Відповісти
...А "Нові виміри" - жеееесть Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 5586 .
показати весь коментар
23.02.2021 03:18 Відповісти
Ось так кілька дебілів можуть знищити світ. Два довбограї-експериментатори - і ще ідіот-високопосадовець (або кілька ідіотів), які не придумали нічого кращого, ніж шарахнути по незрозумілому (причому неагресивному!) явищу ядрьоними бімбами Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6944

Хвилинка занудства - один косяк у творі: На одной из станций защитного пояса у какого-то высокопоставленного лица сдали нервы. В космос вылетели пятьдесят управляемых ракет - самых мощных в мире. Каждая несла на себе боевую головку с водородным зарядом. Прежде чем на Землю обрушилась чудовищная взрывная волна, глаз исчез.
Я так зрозумів, це були протиракети надатмосферного рубежу ПРО, на них дійсно ставили суперпотужні термоядерні бімби 10-20 мегатон. Прикол у тому, що надпотужність саме обумовлена тим, що у космосі вибухової хвилі немає, із вакууму вона не утвориться Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 1324

"В 1960-1970-х единственным надежным способом сбить летящую боеголовку баллистической ракеты было использование противоракет со сверхмощными термоядерными боевыми частями. При перехвате в вакууме на заатмосферном рубеже такие поражающие факторы, как ударная волна, не работают, а само плазменное облако взрыва способно испарить боеголовку МБР только в непосредственной близости от эпицентра. Позднее термоядерные заряды заменили нейтронными, что позволило эффективно увеличить радиус действия противоракеты. При детонации нейтронной боевой части ракеты-перехватчика поток нейтронов пронизывал неприятельскую боеголовку, вызывая в делящемся веществе цепную реакцию без достижения критической массы - так называемый ядерный «пшик» (англ. fizzle), разрушающий боеголовку".
показати весь коментар
23.02.2021 04:21 Відповісти
P.S.: оповідання 1957 року - на той момент такі протиракети ще тільки розроблялися ))) справжню позаатмосферну систему "Спартан" прийняли на озброєння аж наприкінці 60-х...
І ще класика стьобної фантастики на москороздираючу багатовимірну тему - Роберт Хайнлайн. Дом, который построил Тил (1941 рік).
Також згадуємо фільм "Гіперкуб"...
показати весь коментар
23.02.2021 05:31 Відповісти
А цей гумор, мабуть, недоступний для людей з гуманітарною освітою.
Шкода, що автор не ввів елемента з геометрії Лобачевського. Тоді б навіть у більшості випускників математичних факультетів розірвало б шаблона Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 4578.
показати весь коментар
23.02.2021 17:12 Відповісти
)))) згадав одне оповідання, яке читав ще на початку 90-х, тре' буде пошукати в мережі. Із неочікуваним фіналом - але життєстверджуючим. Я б навіть сказав, космічно життєстверджуючим.
Сюжет: не дуже далеке майбутнє, державні authorities шукають небезпечного злочинця - божевільного вченого, який першим створив машину часу, але використовує її для пограбувань за допомогою фокусів із переміщеннями у хроновимірі. Головний герой, поліцейський детектив, нарешті знайшов злодюгу, після важкого 4D-двобою поранив його... викликав підмогу... і коли вже прибули копи та спецназ, цей "дохтур Зло" раптом приходить до тями, навмання натискає рукою на інтерфейс своєї машини часу - і зникає. На підлозі лишається тільки пульт управління.
А на пульті - цифри: злочинець відправив себе майже на 14 мільярдів років у минуле.
І один із копів каже - "схоже, ми щойно відкрили велику таємницю Всесвіту... 80 кілограмів ваги цього мудила - це і була та крапля, що перевищила критичну масу... і спричинила Великий Вибух і народження Всесвіту 14 мільярдів років тому" Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 9577
показати весь коментар
23.02.2021 05:04 Відповісти
Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 7502

Автор твору винайшов чудовий спосіб виразити своє ставлення до теорії Великого Вибуху.
показати весь коментар
23.02.2021 17:08 Відповісти
Да, это есть их высокодуховный образ недожизни. Там все так живут: людей вообще почти не осталось: в РФ на людей похожи только 6 миллионов русских из числа молодых сторонников украинца Алексея Навального, 2 миллиона татар, 2 миллиона тамошних украинцев и 143 тысячи всё ещё остающихся там евреев.

Остальные живут по-скотски, в подлости, в хамстве и во лжи.
показати весь коментар
22.02.2021 23:12 Відповісти
Черкащина что-то вообще последнее время блистает на новынных шпальтах. То пациент капельницу зубами грызёт и фершела голый в простыне избивает то пожары на 3 этаже 5-и этажки (вот это поистине всеукраинская новост). Прославилась. Дикая земля, край цивилизации..🥴
показати весь коментар
22.02.2021 09:29 Відповісти
реально тема для зомби-шутера. Хотя, возможно, пациент не счел нужным подвергаться всем прелестям реформированой медицины
показати весь коментар
22.02.2021 05:08 Відповісти
одне те що до нього приїхав фєльшер, а не парамєдік говорить про те що ти зєбанутий дебіл
показати весь коментар
22.02.2021 07:26 Відповісти
73-х процентный.
показати весь коментар
22.02.2021 06:56 Відповісти
зачем капельницу грыз-то? Белка что ли?
показати весь коментар
22.02.2021 07:03 Відповісти
Она самая, белку он словил.
То избиратель "бубочки".
показати весь коментар
22.02.2021 07:46 Відповісти
Это больной ковидом или избиратель "бубочки" (более изветный, как ЗЕбил), которого везли в дурку?
показати весь коментар
22.02.2021 07:45 Відповісти
"Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе.." (Жванецкий)
показати весь коментар
22.02.2021 08:46 Відповісти
Капельницю жаль.
показати весь коментар
22.02.2021 09:06 Відповісти
Это был алкаш? Фиксировать надо пациентов или сидеть около них во время капельницы... Служебная халатность и некомпетентность... Руководителю скорой не мешало бы проводить учебу персонала как вести сея с не вполне адекватными пациентами Это знать надо... и тогда не будет таких случаев.
показати весь коментар
22.02.2021 09:15 Відповісти
Черкасские больные настолько суровы... как берсерки... лежит такой без сознания а потом РХАААААААААААА!!! и капельницу зубами!!! и зубами в горло эскулапу!!! Черкащина граничит с землями одичалых, чё...
показати весь коментар
22.02.2021 09:22 Відповісти
Думаєте що, хворий подумав що, попав в полон до кацапів?
показати весь коментар
22.02.2021 11:20 Відповісти
Такої гіпотези я також не можу повністью відкидати. Справжній герой, берсерк. Мабуть думав, раз розбирають на органи, то хоч наостанок із собою одного або двох забере))
показати весь коментар
23.02.2021 11:58 Відповісти
В Израиле комплект оборудования скорой включает в себя броник, газбалончики и короткоствол. Как нынче, не знаю, но лет 20 тому было.
показати весь коментар
22.02.2021 10:09 Відповісти
Вот не зря в уставе написано "хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается".
показати весь коментар
22.02.2021 11:17 Відповісти
Прямо цитата з другої глави "бравого солдата Швейка", коли мужик притащив додому замерзлого пса і поклав відігріватися.
показати весь коментар
22.02.2021 11:19 Відповісти
Алкан буянив. Оце так новина! Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області - Цензор.НЕТ 5707
показати весь коментар
22.02.2021 12:03 Відповісти
 
 