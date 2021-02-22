Пацієнт відгриз крапельницю і напав на медиків "швидкої" в Черкаській області
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На Городищині чоловік відгриз крапельницю у "швидкій" і напав на медиків з кулаками.
Про це Суспільному повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок, інформує Цензор.НЕТ.
Приблизно о 12 годині 21 лютого чоловікові, який був непритомним, викликали швидку допомогу в село Старосілля на Городищині.
За словами речниці, на місці фельдшерка прийняла рішення про госпіталізацію 40-річного чоловіка.
В автомобілі швидкої, коли медик ставила крапельницю, пацієнт прийшов до тями. Спершу він перегриз крапельницю, тоді вистрибнув з автівки. Вживаючи нецензурні слова, чоловік почав бити по автомобілю і хотів вдарити фельдшера.
За жінку заступився водій. Тоді пацієнт з погрозами розправи накинувся з кулаками до водія.
Фельдшерка викликала поліцію. Бригада написала заяви.
Будь ласка, зачекайте...
"На Городищине человек отгрыз капельницу в "скорой" и напал на медиков."
(от якби вони забрали труп, а він раптом у труповозці ожив і почав гризякатися - був би класичний вужас)
Там медики в моргах пьют водку, едят бутерброды, трахают медсестёр, смотрят по телевизору КВН и Дом-2. Это и есть их "Русский мир". Сплошной Пелевин нон-стоп...
ЗАГАДКА ТЕЛА
Хотите верьте, хотите нет, но я считаю, что самая большая загадка во Вселенной - это человек. Как он сам, так и его тело может выкидывать такие фортеля, что диву дается, по-моему, не только Бог, но и чёрт!
Привезли к нам на «разделочную доску» парня. Молодой еще, 17 лет. Ну что тут сказать, среди молодежи именно таких придурков к нам больше всего и попадает. Сначала даже не думали его трогать, но родственники настояли, чтобы мы привели его в «божеский вид». Мол, хоронить хотят в открытом гробу, и денег дали.
А нам-то что? Мы, работая в морге столько времени, и не такое делали. Пришить отсутствующие у жмура руки-ноги и переодеть? Да не вопрос! Спирту хряпнули - и за работу. Собрать по кускам голову упавшего в карьер работника и сделать чинное лицо? Да не вопрос! Покурили, подумали как - и за работу.
Вот все почему-то думают, что работа в морге - это кладезь ужаса, мистики и ходячих мертвецов, которые вскакивают со стола, как только ты проходишь мимо. Нет, ну в ночные смены тут, конечно, никто не задерживается, и всякое рассказывают. Но днем это на самом деле не только рутина, но и очень прибыльная профессия. А по ночам пусть студенты да алкаши работают. Все равно им делать больше нечего, как спать в «живом уголке», да спьяну «белочку» ловить. Вот они и видят по ночам «мистику».
А днем тут всегда спокойно... ну и денежно. Каждое движение инструмента стоит для родственников денег. Переодеть - одна цена. Руки и голову положить, пока не окоченело тело - другая. Ну и «косметический ремонт», тоже не за бесплатно.
Вот так и с этим парнишкой.
Вроде бы по закону жанра в закрытом гробу прощаться надо, так нет. Карман у бати денег не тянет, и он даже торговаться не начал. Хотя с нашей спецификой услуг никто никогда еще с нами не торговался.
А смерть-то у паренька глупая. Хотя таких придурков особо и не жалко, как бы цинично это не прозвучало. Но, работая в морге, ты или станешь циником, или пойдешь в «Макдональдс» туалеты мыть.
В общем, напился он с друзьями в кизяк и давай на качелях свою удаль молодецкую показывать. Раскачался и с криком: «Посмотрите, как я умею!» - прыгнул «щучкой» с самой высокой точки с качели головой вниз на бетон
Вроде бы сотрясением и внутричерепной гематомой пахнет - так кусок щебня неудачно подвернулся. Итог - премия Дарвина, и труп у нас на столе.
Конечно, очень некрасиво торчит камень прямо во лбу, где у индусов тилака (точка такая). Крупный такой камень, размером с яблоко, грани острые, еще и вкрапление каких-то блестящих минералов. Я не разбираюсь в этом.
Но работа есть работа, тем более что за нее заплачено.
Извлечь каменюку, натянуть кожу и аккуратно зашить в волосах (чтобы шов не было видно) - работа не из простых. Я бы даже сказал - ювелирная, достойная лучшего скальпеля пластического хирурга. Но наш пациент никуда не торопится, и у нас есть время делать работу мирно и не спеша. Тем более что мотивацию мы уже поделили между собой и положили в кошельки.
Итак, начали. Нас двое. Я и санитар, мой давний друг. Мы тут старожилы, даже главврачей штук пять видели. Одного даже у нас на столе резали. А вот не надо паленку пить, когда спирт есть.
Но перейду к самому рассказу.
Камень вынули легко - благо, недалеко ушел и обломки костей черепа его не зафиксировали. На самом деле это удача. Обычно кости берут в «кольцо» инородный предмет и держат как клещами.
Но вот когда мы вынули камень, на нас тут же брызнуло содержимое головы. Внутричерепное давление было сильным.
Думаете, мозг?
Нет! Прозрачная жидкость!
Как потом показала экспертиза - обычная лимфа. Сукровица, по-вашему. Это когда волдырь на ожоге лопнет, то она самая течет. Скопище лимфоцитов нашего тела для ускорения заживления ран.
Вот так вот.
После отделения верхней части черепной коробки мы удивились еще больше - следов мозга не обнаружено.
Просто большой объемный пузырь лимфы вместо него, с тонкой сетью кровеносных сосудов в том месте, где обычно бывает мозжечок.
Мы тут же созвали консилиум из головного корпуса. Там у нас хирургия. Хирурги и провели анализ остатков жидкости, они и фиксировали дальнейшее препарирование на камеру, они забрали на изучение образцы тканей каждого органа, они и уговорили перенести дату захоронения тела парня на пару дней (хотя просили родственников вообще отдать труп для изучения).
Как стало ясно, парень ничем не отличался от 99,999% среднестатистической молодежи средней полосы России. Пил, курил, гулял, девочку под ручку водил, учился так себе, все прививки сделаны, страдал открытой формой пофигизма, в сезон ОРВИ, раз в пару лет грипп, хотел в институт, потому что не хотел в армию.
Как он жил с пузырем жидкости вместо мозга - загадка.
Но еще больше загадка - КАК ОН БЫЛ ТАКИМ, КАК И МЫ? Частью сложного социума, где нужно не только общаться, но и стоить сложные отношения с окружающими?
Вот такие загадки иногда нам приносит человеческое тело!
Этот случай мне запомнился особо хорошо, поскольку так и не был разгадан этот феномен.
Ну что сказать? Деньги пришлось вернуть, поскольку все равно гроб был закрытым. Да и не хотелось, чтобы в этой суете кто-то узнал про наши подработки, а то еще делиться с нахлебниками придется.
От воно як...
Все. Головну Таємницю Всесвіту ми щойно розпакували. Тепер терміново необхідно знайти нову Головну Таємницю Всесвіту. Не менш страшну та цікаву. Щоб життя не стратило сенсу.
("Глотка" - це взагалі тема, яка заслуговує на продовження. Бо це ж повний твіст усіх уявлень про добро та зло. Виходить, що справжнє добро - це допомагати людям загинути в борошнах і після смерті приєднатися до вільних парфумів, а не провалитися в Горлянку... Тобто маніяки - це за таких розкладів справжні святі. Жесть яка виходить)
Щодо "Глотки", тут мені так видалось, автор "комусь на щось відповів". Може, потролив когось. А може, переживав на той момент далеко не найкращі часи. В будь-якому разі, викладено надзвичайно майстерно.
Щодо "Отчаяния". Наскільки я пригадую, після прочитання нагадалися "Солярис" Станіслава Лема та "Довгий Джонт" Стівена Кінга. А потім і сам задумався про модну тему "темної матерії". І дійшов цікавих висновків. Але не думаю, що моя думка з цього приводу багато важить - я ж не світило теоретичної фізики.
Теж згадав "Соляріс" та "Довгий Джонт" (здригнувся, уявивши борошна тих, кому не пощастило пройти джонт у свідомому стані). А ближче до кінця ще виникли аналогії з ігровою серією Dead Space - тільки тлін та всесвітній вельтшмерц на максимумі, страшніше, ніж будь-які некроморфи.
Щодо "Довгого Джонту" - ось іще невеличке оповідання із дещо подібною темою.
Если вы вооружены и находитесь на станции метро Гленмонт - пристрелите меня, пожалуйста
"Моё испытание началось около десяти тысяч лет назад, в 10:15 сегодня утром. Я подрабатываю, участвуя в клинических исследованиях лекарств. Я - так называемый "испытуемый", который принимает неисследованные препараты, чтобы врачи могли изучить побочные эффекты. Один раз это было лекарство для почек, несколько раз - что-то от давления или для снижения холестерина. Сегодня утром мне сказали, что лекарство, которое я принял, - это какой-то ноотроп, улучшающий работу мозга".
Дійсно, моск розігнався. Аж занадто радикально...
Ідея схожа, але виконання - діаметрально протилежне. Світле і веселе оповідання.
Тут, до речі, реалістичніше - бо із чуваком на станції метро виникає питання, де він узяв би стільки енергії для ТАКОГО оверклокінгу моску...
В тему - фантастика з гумором, два роздовбаї тут глобально доекспериментувалися:
Новые измерения (Т. Уолтер-мл.)
Гумористична фантастика... Якщо чесно, це улюблений під-жанр улюбленого жанру. Чого варті Фредерік Браун, (зрідка) Поул Андерсон і (улюблений автор!) Ерік Френк Рассел з його "Найближчим родичем" та "Аламагусою"!
Хвилинка занудства - один косяк у творі: На одной из станций защитного пояса у какого-то высокопоставленного лица сдали нервы. В космос вылетели пятьдесят управляемых ракет - самых мощных в мире. Каждая несла на себе боевую головку с водородным зарядом. Прежде чем на Землю обрушилась чудовищная взрывная волна, глаз исчез.
Я так зрозумів, це були протиракети надатмосферного рубежу ПРО, на них дійсно ставили суперпотужні термоядерні бімби 10-20 мегатон. Прикол у тому, що надпотужність саме обумовлена тим, що у космосі вибухової хвилі немає, із вакууму вона не утвориться
"В 1960-1970-х единственным надежным способом сбить летящую боеголовку баллистической ракеты было использование противоракет со сверхмощными термоядерными боевыми частями. При перехвате в вакууме на заатмосферном рубеже такие поражающие факторы, как ударная волна, не работают, а само плазменное облако взрыва способно испарить боеголовку МБР только в непосредственной близости от эпицентра. Позднее термоядерные заряды заменили нейтронными, что позволило эффективно увеличить радиус действия противоракеты. При детонации нейтронной боевой части ракеты-перехватчика поток нейтронов пронизывал неприятельскую боеголовку, вызывая в делящемся веществе цепную реакцию без достижения критической массы - так называемый ядерный «пшик» (англ. fizzle), разрушающий боеголовку".
І ще класика стьобної фантастики на москороздираючу багатовимірну тему - Роберт Хайнлайн. Дом, который построил Тил (1941 рік).
Також згадуємо фільм "Гіперкуб"...
Шкода, що автор не ввів елемента з геометрії Лобачевського. Тоді б навіть у більшості випускників математичних факультетів розірвало б шаблона .
Сюжет: не дуже далеке майбутнє, державні authorities шукають небезпечного злочинця - божевільного вченого, який першим створив машину часу, але використовує її для пограбувань за допомогою фокусів із переміщеннями у хроновимірі. Головний герой, поліцейський детектив, нарешті знайшов злодюгу, після важкого 4D-двобою поранив його... викликав підмогу... і коли вже прибули копи та спецназ, цей "дохтур Зло" раптом приходить до тями, навмання натискає рукою на інтерфейс своєї машини часу - і зникає. На підлозі лишається тільки пульт управління.
А на пульті - цифри: злочинець відправив себе майже на 14 мільярдів років у минуле.
І один із копів каже - "схоже, ми щойно відкрили велику таємницю Всесвіту... 80 кілограмів ваги цього мудила - це і була та крапля, що перевищила критичну масу... і спричинила Великий Вибух і народження Всесвіту 14 мільярдів років тому"
Автор твору винайшов чудовий спосіб виразити своє ставлення до теорії Великого Вибуху.
Остальные живут по-скотски, в подлости, в хамстве и во лжи.
То избиратель "бубочки".