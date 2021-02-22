Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину. СПИСОК обмежень
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В Івано-Франківській області запровадили "червону зону" карантину. Обмеження діятимуть в області з 22 лютого.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, жорсткі обмеження діятимуть щонайменше тиждень, тобто з 22 до 28 лютого.
Так, запроваджено такі обмеження:
- закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос;
- розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали мають припинити роботу;
- забороняється проведення культурних і релігійних заходів;
- школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.
Не змінюється:
- школи для дітей 1-4 класу, дитячі садки працюють у звичайному режимі. За бажанням батьків, діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно;
- транспорт працює так, як і працював;
- промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.
"За такими правилами нам доведеться прожити наступний тиждень. Як тільки будуть якісь зміни - відразу повідомлю на цій сторінці і в своїх соціальних мережах", - зазначив Марцінків.
Будь ласка, зачекайте...
P.S. Степанов в Индию тоже, месяц добирался, с 20-ю пересадками, поэтому так долго и вакцины доставляют. Прямых рейсов доставки нет.
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..
КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові