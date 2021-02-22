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Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину. СПИСОК обмежень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину. СПИСОК обмежень

В Івано-Франківській області запровадили "червону зону" карантину. Обмеження діятимуть в області з 22 лютого.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, жорсткі обмеження діятимуть щонайменше тиждень, тобто з 22 до 28 лютого.

Так, запроваджено такі обмеження:

- закладам громадського харчування можна буде працювати тільки на винос;
- розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали мають припинити роботу;
- забороняється проведення культурних і релігійних заходів;
- школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Не змінюється:

- школи для дітей 1-4 класу, дитячі садки працюють у звичайному режимі. За бажанням батьків, діти можуть залишатися вдома і вчитися дистанційно;
- транспорт працює так, як і працював;
- промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

"За такими правилами нам доведеться прожити наступний тиждень. Як тільки будуть якісь зміни - відразу повідомлю на цій сторінці і в своїх соціальних мережах", - зазначив Марцінків.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 53 людини, зафіксовано 3206 нових випадків зараження, одужали 1353 особи

Від сьогодні Івано-Франківська область у червоній зоні карантину 01

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Топ коментарі
+7
Потому, что на нормальную вакцину выделенные деньги, земародеры давно уже по своим зеленым карманам разложили. Успешный бизнес от Зеленкина и Ко. Бизнес на крови.
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22.02.2021 08:56
+5
В грудні 2020 Україна заплатила Китаю авансом 964,3 млн. за вакцину. Що Степанов робить в Індії? Де гроші?
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22.02.2021 08:45
+3
... так злету - добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..


КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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22.02.2021 09:00
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Интересно, Степанов поделится с Ивано-Франковской областью тем откатам, который с индии везет? Судя по тому, что этот земародер не может сказать точно, когда те несчастные 500к вакцин в Украину прибудут, зебарыга их куда-то уже продал.

P.S. Степанов в Индию тоже, месяц добирался, с 20-ю пересадками, поэтому так долго и вакцины доставляют. Прямых рейсов доставки нет.
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22.02.2021 08:40 Відповісти
Ця бодяга від індійців Covishield, немає сертифікації від ВОЗ.

С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина - Цензор.НЕТ 7938
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22.02.2021 08:46 Відповісти
Потому, что на нормальную вакцину выделенные деньги, земародеры давно уже по своим зеленым карманам разложили. Успешный бизнес от Зеленкина и Ко. Бизнес на крови.
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22.02.2021 08:56 Відповісти
Покатались на лижах.
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22.02.2021 08:44 Відповісти
Зелені блюВоті надоїло кататися,вони тепер у пустині з барханів зїжджають на льодянках! Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 5080
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22.02.2021 09:16 Відповісти
В грудні 2020 Україна заплатила Китаю авансом 964,3 млн. за вакцину. Що Степанов робить в Індії? Де гроші?
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22.02.2021 08:45 Відповісти
Термін собі заробляє.
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22.02.2021 09:03 Відповісти
При таком количестве больных - это полумеры. Надо действовать более жестко и решительно. Иначе такая ситуация будет во всей стране.
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22.02.2021 08:52 Відповісти
Всех в Новые Санжары? Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 8241
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22.02.2021 08:55 Відповісти
Все правильно,терміново відновити дурки- епідемія коронобіснуватності! Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 3783
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22.02.2021 09:18 Відповісти
Це не дурні, це проплачені тролі
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22.02.2021 09:45 Відповісти
Щоб стати проплаченим тролем ,треба бути дурнем, при чому це необхідна умова! Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 9016
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22.02.2021 09:49 Відповісти
Згоден. Хоча це дещо інший вид дурості
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22.02.2021 09:58 Відповісти
"Згоден. Хоча це дещо інший вид дурості" - пора писати антологію дурості? Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 5937
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22.02.2021 10:13 Відповісти
Мені здається, що ті особи, для яких її варто було б написати, вперто не бажатимуть її вивчати ))
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22.02.2021 10:45 Відповісти
Ефект Данінгена-Крюґера ,аднака! Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 8496
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22.02.2021 10:48 Відповісти
... так злету - добряче НАГНУЛИ Р.Марценківа - маргелізована Свобода - ЗДУЛАСЬ після ПРОТИВСІХСТВА ... таке ...що ПРАВДА - а чого це Мер Івано-Франківська "РОЗПИСУЄТЬСЯ" за ВСЮ область ..ХТО Його цьому уповноважував ? .. чи це така "подача" від ЦН .. в ЛЮБОМУ випадку ...
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..


КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові
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22.02.2021 09:00 Відповісти
Та можете хоть все разом сняться с карантина и пойти на фронт воевать, вы троли задрали уже... Карантин карантином, а если в области у людей нет мозгов и аниусталиаткарантина... То это не повод идти и заражать всю украину... Прежде всего нужно думать о своих поступках, а не орать во все горло, что власть виновата... Власть говно... А люди видимо такие же как и власть... Ну таки да, они же ее и выбрали...
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22.02.2021 09:08 Відповісти
Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 3570Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 6437
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22.02.2021 09:13 Відповісти
И чё дальше? Я адресовал свое сообщение именно тебе, и ты его прочел... Ты не смотри на флаг возле сообщения, я читаю цензор с 13 года а вот" всёпропалы" у нас появились с года эдак 14..15... И откровенно, это бесит, читать, как ты самое умное, орешь, что власть дураки и царь ненастоящий... Это я метафорически... Но суть в том что вокруг эпидемия, а к чему призываешь ты? А давай всю твою семью, не важно здоровы или нет, отправим в инфекционку без средств защиты... Чтоб наверняка вы заразились ковидом... И вот я уверен, что ты после того как получишь эту прекрасную болячку, больше не будешь звездеть всю ту ересь, что я прочел...
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22.02.2021 09:42 Відповісти
..з ТРОЛЯми раша МЕНТАЛ - ноу спіік .. соррі ..гоу хоум ..
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22.02.2021 09:51 Відповісти
Безумовно, тебе забув спитати...
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22.02.2021 10:08 Відповісти
Льово, чьокай на своїй підрязанщині.
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22.02.2021 10:33 Відповісти
Не пам'ятаю, коли це Львів, став підрязанщиною...
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22.02.2021 14:46 Відповісти
Так пензлюй перший, ще гівнокамандюючого прихопи ,дивись так у двох і крим визволите! Майстри піzдобольного жанру, жертви інтелектуального карантину. Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 903
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22.02.2021 10:50 Відповісти
"КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. "- для цього має бути оголошено надзвичайний або військовий стан.
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22.02.2021 11:02 Відповісти
Від сьогодні Івано-Франківська область у "червоній зоні" карантину - Цензор.НЕТ 9941
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22.02.2021 09:35 Відповісти
Мер который потокает коронобесам продажный мер . Его теже интересуют откаты на розорении бизнеса и штрафах. Или сам на крючке что одно и тоже.
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22.02.2021 09:54 Відповісти
..швидше за ВСЕ "підвішений" ... але то таке .. а КРИЧАВ Івано-Франківськ - НЕ піддається "агіткам" БАНДИ злодійського племені .. таки НАГНУЛИ .. слабак ..
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22.02.2021 09:58 Відповісти
Вони й таких негнучких, ніби-то, як гєпа гнули. Мабуть, грошима.
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22.02.2021 10:35 Відповісти
...НЕ можу нічого стверджувати -- з БУВАЛЬЩИНИ = все може бути .. така ЗОМБО атака ГОТУЄТЬСЯ і всебічно ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ силовими структурами ..така РЕАЛЬНІСТЬ
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22.02.2021 10:48 Відповісти
 
 