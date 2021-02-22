С сегодняшнего дня Ивано-Франковская область в "красной зоне" карантина. СПИСОК ограничений
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В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Ограничения будут действовать в области с 22 февраля.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля.
Так, введены следующие ограничения:
- заведениям общественного питания можно будет работать только навынос.
- развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
- запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Не меняется:
- школы для детей 1-4 класса, детские сады работают в обычном режиме. По желанию родителей, дети могут оставаться дома и учиться дистанционно.
- транспорт работает так, как и работал.
- промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
"По таким правилам нам предстоит прожить следующую неделю. Как только будут какие-то изменения - сразу сообщу на этой странице и в своих соцсетях", - отметил Марцинкив.
Пожалуйста, подождите...
P.S. Степанов в Индию тоже, месяц добирался, с 20-ю пересадками, поэтому так долго и вакцины доставляют. Прямых рейсов доставки нет.
Кабінет Міністрів України - не є законодавчим а ВИКОНАВЧИМ органом і НЕ може НІЯКИМИ постановами ОБМЕЖУВАТИ права Людей .... Україна Соціально правова держава . і НІХТО НЕ має права обмежувати Ваші конституційні права ..
КАРАНТИН Верховною Радою України НЕ об"являвся .. і Ви бачили як " ІЛІТА на чолі з Зеленським в Буковелі ... а ці КЛЄРКИ на посадах - займаються ДОКАЗОМ гей-би своєї необхідності . БУДЬТЕ пильні Люди .... Будьте Здорові