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Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які намагаються зіпсувати відносини української влади з Міжнародним валютним фондом.
Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ. Я вважаю, що всередині країни нам ніхто не допомагає з цією темою, а навпаки. Я знаю, що багато людей, багато лобістів працюють окремо з МВФ, розповідаючи що тут відбувається в Україні: "Аяяй тут таке. Таке страшне, ось якби ми були. Ми б показали". Тобто помічників немає", - заявив Зеленський.
Раніше Зеленський заявив, що розраховує на кошти МВФ і впевнений в їх отриманні в 2021 році.
Топ коментарі
+31 Сашка Днепр
показати весь коментар22.02.2021 11:29
+26 Сашка Днепр
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+21 Топ Ган
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хто ж цей таємний спєцагєнт лобістів просто редіска?
а це, раптом, раднй голови Офіса президента та экс-міністр розвтку экономіки Тимофєй Мілованов
упс
"Силы враждебные веют над нами
Тёмные силы нас злобно гнетут."
Короче, кокса не хватило.
Как хотелось бы, чтобы МВФ, как зебилы, только видосики ЗЕ и заявления Марченко смотрел.
Но какие-то подлецы доносят до МВФ правду.
Так выгони его. Кто из вас двоих босс?
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров комментируя акцию под ОП, во время которой требовали его отставки, заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране "внешнее управление".
Прямая речь: "До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".
https://censor.net/ru/news/3235165/tatarov_moeyi_otstavki_trebuyut_antiukrainskie_sily
Наверняка ето Порошенко тебе в портки насрал, наоткрьівал магазинов Рошен и начал вьіпускать масло в расчете что тьі, ублюдок на нем поскользнешься и сотрясешь свой черепок(в виду отсутствия мозга)
Во дає, лоббісти йому винні.
Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
По!
па-па-па-па, па-папапа
Ро!
па-па-па-па, па-папапа
Шен!
па-па-па-па, па-папапа
Ко!
па-па-па-па, па-папапа......................................
Читайте з-за силлю!