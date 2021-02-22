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Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лобісти, які намагаються зіпсувати відносини української влади з Міжнародним валютним фондом.

Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ. Я вважаю, що всередині країни нам ніхто не допомагає з цією темою, а навпаки. Я знаю, що багато людей, багато лобістів працюють окремо з МВФ, розповідаючи що тут відбувається в Україні: "Аяяй тут таке. Таке страшне, ось якби ми були. Ми б показали". Тобто помічників немає", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що розраховує на кошти МВФ і впевнений в їх отриманні в 2021 році.

Також читайте: "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3719
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22.02.2021 11:29
+26
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3532
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22.02.2021 11:26
+21
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6750 Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1691
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22.02.2021 11:30
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Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3532
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22.02.2021 11:26 Відповісти
один з лобістів нещодавно заявив що мвф обісрався!
хто ж цей таємний спєцагєнт лобістів просто редіска?
а це, раптом, раднй голови Офіса президента та экс-міністр розвтку экономіки Тимофєй Мілованов
упс
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22.02.2021 11:52 Відповісти
Взрослый человек, вроде 42 года.
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22.02.2021 11:26 Відповісти
Лоху уже 43.
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22.02.2021 11:27 Відповісти
Что за херню он несет?
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22.02.2021 11:27 Відповісти
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3719
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22.02.2021 11:29 Відповісти
Убойно! Эти мемы бывают реально гениальны! Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 341
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22.02.2021 11:38 Відповісти
Что-то типа
"Силы враждебные веют над нами
Тёмные силы нас злобно гнетут."

Короче, кокса не хватило.
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22.02.2021 12:06 Відповісти
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7204
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22.02.2021 12:10 Відповісти
вот жы гады...мешают эффектно послать МВФ у сраку Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1907
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22.02.2021 11:28 Відповісти
Вже все кардинально змінилося... Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5252
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7590
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22.02.2021 11:45 Відповісти
Вова кажи прямо: "Проклятий барига псує відносини Бубочки з МВФ". ))
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22.02.2021 11:28 Відповісти
***..,так хотілось,зареготати з муднякосячного,але таки ******* нашій економіці.Ну таки не Порох.Ідіоти.
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22.02.2021 11:39 Відповісти
Нам с барыгами из МВФ ни по пути ,их надо жёстко послать на ХЕР ,чтобы ни мы у них просили денег а они сами просили нас их взять а на каких условиях диктовать будем мы а не они .... Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6581
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22.02.2021 11:28 Відповісти
ХА ХА три раза
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22.02.2021 11:41 Відповісти
ЧЕ КУРИЛ?
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22.02.2021 12:12 Відповісти
Та чЁ я только не курил ... Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5790
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22.02.2021 12:29 Відповісти
Шо куришь, поделись дилером
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22.02.2021 12:12 Відповісти
Какой частью поделиться ? Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5466
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22.02.2021 12:28 Відповісти
так он оказывается гавнюк ещё тот...
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22.02.2021 11:33 Відповісти
Це, часом, не ті лоббісти, котрих є монобільшість у ВР та ще й в самій ОПі?
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22.02.2021 11:30 Відповісти
вечером будет видос о проклятом Порошенко
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22.02.2021 11:30 Відповісти
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6750 Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1691
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22.02.2021 11:30 Відповісти
Идиот так ничего и не понял... Джо, нужно чуть-чуть расширить списочек)
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22.02.2021 11:31 Відповісти
Вороги народу, Володя розберися, і з МВФ теж.
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22.02.2021 11:31 Відповісти
Милованов как он догадался с первого раза Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2031
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22.02.2021 11:32 Відповісти
Це він сам себе лобістом назвав? Хто ціну на газ знов почав регулювати вручну? Хто звернув всі інвестиції?
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22.02.2021 11:32 Відповісти
Я знаю, что многие люди, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая что здесь происходит в Украине.

Как хотелось бы, чтобы МВФ, как зебилы, только видосики ЗЕ и заявления Марченко смотрел.

Но какие-то подлецы доносят до МВФ правду. Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7933
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22.02.2021 11:33 Відповісти
Татаров, кукарекающий о внешнем управлении?
Так выгони его. Кто из вас двоих босс?

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров комментируя акцию под ОП, во время которой требовали его отставки, заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране "внешнее управление".

Прямая речь: "До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".

https://censor.net/ru/news/3235165/tatarov_moeyi_otstavki_trebuyut_antiukrainskie_sily
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22.02.2021 11:33 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/5/7275975/
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22.02.2021 11:38 Відповісти
Татарову : Не позабуть , чтобы ,не сглазить, не вечны князи- вечна грязь . Омар ХМ
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22.02.2021 11:48 Відповісти
Зеленое чмо, дай угадаю кто етот бяка.
Наверняка ето Порошенко тебе в портки насрал, наоткрьівал магазинов Рошен и начал вьіпускать масло в расчете что тьі, ублюдок на нем поскользнешься и сотрясешь свой черепок(в виду отсутствия мозга)
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22.02.2021 11:34 Відповісти
Це вже якось і не смішно.
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22.02.2021 11:37 Відповісти
а кто же из ОП это сделал?!
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9851
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22.02.2021 11:42 Відповісти
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3018
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22.02.2021 11:42 Відповісти
зєля просто такий рєзкій, може рєзко післати мвф в дупу
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22.02.2021 11:54 Відповісти
"чєсному" треба писати отак.
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22.02.2021 12:45 Відповісти
Просто денег нет
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22.02.2021 11:49 Відповісти
Как и хорошего настроения. Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 233
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22.02.2021 11:54 Відповісти
Похоже, сбитый летчик медведчук решил наводнить все информпространство своими троллями. Но ничего, янык тоже в начале дергался, но потом сник , понимая бесполезность потраченных денег
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22.02.2021 11:50 Відповісти
А до тебе так і не дійде, що Зеленський і Медвечук в ОДНІЙ КОМАНДІ! Це актори одного спектаклю, просто ролі і слова, згідно сценарію. в них різні. А от режисер і продюсер в них одні і й ті ж!
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22.02.2021 11:53 Відповісти
Странно , то есть вы утверждаете, что Зе, который наложил санкции на мертвое тело и его окружение ,с ним одной команде, а порошенко, который ничего этого не сделал - всегда был против медведчука. Ну и где логика? Или все должны поверить вам на слово?
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22.02.2021 11:57 Відповісти
Реально, не доходить? Чи така роль в тебе?
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22.02.2021 11:59 Відповісти
То есть ничего , кроме лжи, вы сказать не можете. Понятно
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22.02.2021 12:03 Відповісти
И сколько за такие высеры платят, на полвареника хватает?
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22.02.2021 12:15 Відповісти
ну-ка, збреши, що мертвечука хоча би бенедіктова розшукує, хоче підозру вручити...
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22.02.2021 12:19 Відповісти
туфту він наклав, а не санкції
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22.02.2021 12:19 Відповісти
Почему же тогда не расследование, а санкции? Там конкретное обвинение по тяжелой статье "Финансирование терроризма". Ну и где логика?
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22.02.2021 17:06 Відповісти
Ну і? Чи тобі знову хтось в штани насрав?
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22.02.2021 18:58 Відповісти
До речі, а хто кому кого хрестив?
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22.02.2021 18:59 Відповісти
Хе-хе-хе))))
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22.02.2021 12:07 Відповісти
Чаво? Чаво?
Во дає, лоббісти йому винні.
Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
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22.02.2021 11:50 Відповісти
Главный лоббист из Украины
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2092
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22.02.2021 11:51 Відповісти
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5512

Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3360
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22.02.2021 11:56 Відповісти
"Скажите, как его зовут?
По!
па-па-па-па, па-папапа
Ро!
па-па-па-па, па-папапа

Шен!
па-па-па-па, па-папапа

Ко!
па-па-па-па, па-папапа......................................
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22.02.2021 12:00 Відповісти
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7373
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22.02.2021 12:17 Відповісти
кретин 80-го уровня...
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22.02.2021 12:19 Відповісти
зєнелох запойний гальмун? чому рефлекторний пук на зашквари днів через три/15 і в формі відредагованого відоса? Хто йому складає слова до купи, тойво тамбовскьій волк шолє?
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22.02.2021 12:21 Відповісти
"Потрібен більший прогрес. Дискусії будуть продовжуватися", - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 13 лютого. Це означає відмову Міжнародного валютного фонду (МВФ) надавати Україні транш. І це не тільки про гроші. Журналістки Еспресо Ольга Чайка і Софія Когут запитали у експертів, що для України означає рішення МВФ, які вимоги Україна не виконала, чи можливо прожити 2021 рік без грошей від МВФ і які ризики несе в собі млява співпраця із Фондом.

Читайте з-за силлю!
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22.02.2021 12:52 Відповісти
Знов хтось Вовану в портки наклав.
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22.02.2021 13:04 Відповісти
Ну да, это же лоббисты раздули коррупцию в Украине до более широких масштабов, как недавно заявила Еврокомиссия.
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22.02.2021 14:02 Відповісти
Да, да. Наполеончику еще порох в штаны насрал.
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22.02.2021 15:29 Відповісти
Цікаво, що Зе не бачить зараз збитковість підприємств на розвиток яких через реформи були отримані кошти МВФ. Схоже на реакцію "пса Павлова", коли пес лає на палку, яка його лупцює, а не на людину, яка тримає ту палку.
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22.02.2021 19:43 Відповісти
Винні ті хто говорять, а не ті хто краде? Як зручно
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22.02.2021 19:45 Відповісти
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7792
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22.02.2021 22:23 Відповісти
 
 