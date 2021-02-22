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Новости Политика Украины
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Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, которые пытаются испортить отношения украинской власти с Международным валютным фондом.

Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ. Я считаю, что внутри страны нам никто не помогает с этой темой, а наоборот. Я знаю, что многие люди, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая что здесь происходит в Украине: "Аяяй тут такое. Такое страшное, вот если бы мы были. Мы бы показали". То есть помощников нет", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об отношениях с МВФ: С некоторыми вещами мы не соглашаемся. Как гарант я защищаю независимость Украины

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на средства МВФ и уверен в их получении в 2021 году.
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Топ комментарии
+31
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3719
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22.02.2021 11:29
+26
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3532
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22.02.2021 11:26
+21
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6750 Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1691
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22.02.2021 11:30
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Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3532
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22.02.2021 11:26 Ответить
один з лобістів нещодавно заявив що мвф обісрався!
хто ж цей таємний спєцагєнт лобістів просто редіска?
а це, раптом, раднй голови Офіса президента та экс-міністр розвтку экономіки Тимофєй Мілованов
упс
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22.02.2021 11:52 Ответить
Взрослый человек, вроде 42 года.
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22.02.2021 11:26 Ответить
Лоху уже 43.
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22.02.2021 11:27 Ответить
Что за херню он несет?
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22.02.2021 11:27 Ответить
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3719
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22.02.2021 11:29 Ответить
Убойно! Эти мемы бывают реально гениальны! Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 341
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22.02.2021 11:38 Ответить
Что-то типа
"Силы враждебные веют над нами
Тёмные силы нас злобно гнетут."

Короче, кокса не хватило.
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22.02.2021 12:06 Ответить
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7204
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22.02.2021 12:10 Ответить
вот жы гады...мешают эффектно послать МВФ у сраку Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1907
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22.02.2021 11:28 Ответить
Вже все кардинально змінилося... Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5252
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7590
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22.02.2021 11:45 Ответить
Вова кажи прямо: "Проклятий барига псує відносини Бубочки з МВФ". ))
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22.02.2021 11:28 Ответить
***..,так хотілось,зареготати з муднякосячного,але таки ******* нашій економіці.Ну таки не Порох.Ідіоти.
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22.02.2021 11:39 Ответить
Нам с барыгами из МВФ ни по пути ,их надо жёстко послать на ХЕР ,чтобы ни мы у них просили денег а они сами просили нас их взять а на каких условиях диктовать будем мы а не они .... Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6581
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22.02.2021 11:28 Ответить
ХА ХА три раза
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22.02.2021 11:41 Ответить
ЧЕ КУРИЛ?
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22.02.2021 12:12 Ответить
Та чЁ я только не курил ... Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5790
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22.02.2021 12:29 Ответить
Шо куришь, поделись дилером
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22.02.2021 12:12 Ответить
Какой частью поделиться ? Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5466
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22.02.2021 12:28 Ответить
так он оказывается гавнюк ещё тот...
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22.02.2021 11:33 Ответить
Це, часом, не ті лоббісти, котрих є монобільшість у ВР та ще й в самій ОПі?
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22.02.2021 11:30 Ответить
вечером будет видос о проклятом Порошенко
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22.02.2021 11:30 Ответить
Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6750 Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1691
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22.02.2021 11:30 Ответить
Идиот так ничего и не понял... Джо, нужно чуть-чуть расширить списочек)
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22.02.2021 11:31 Ответить
Вороги народу, Володя розберися, і з МВФ теж.
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22.02.2021 11:31 Ответить
Милованов как он догадался с первого раза Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2031
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22.02.2021 11:32 Ответить
Це він сам себе лобістом назвав? Хто ціну на газ знов почав регулювати вручну? Хто звернув всі інвестиції?
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22.02.2021 11:32 Ответить
Я знаю, что многие люди, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая что здесь происходит в Украине.

Как хотелось бы, чтобы МВФ, как зебилы, только видосики ЗЕ и заявления Марченко смотрел.

Но какие-то подлецы доносят до МВФ правду. Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7933
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22.02.2021 11:33 Ответить
Татаров, кукарекающий о внешнем управлении?
Так выгони его. Кто из вас двоих босс?

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров комментируя акцию под ОП, во время которой требовали его отставки, заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране "внешнее управление".

Прямая речь: "До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".

https://censor.net/ru/news/3235165/tatarov_moeyi_otstavki_trebuyut_antiukrainskie_sily
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22.02.2021 11:33 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/5/7275975/
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22.02.2021 11:38 Ответить
Татарову : Не позабуть , чтобы ,не сглазить, не вечны князи- вечна грязь . Омар ХМ
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22.02.2021 11:48 Ответить
Зеленое чмо, дай угадаю кто етот бяка.
Наверняка ето Порошенко тебе в портки насрал, наоткрьівал магазинов Рошен и начал вьіпускать масло в расчете что тьі, ублюдок на нем поскользнешься и сотрясешь свой черепок(в виду отсутствия мозга)
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22.02.2021 11:34 Ответить
Це вже якось і не смішно.
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22.02.2021 11:37 Ответить
а кто же из ОП это сделал?!
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9851
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22.02.2021 11:42 Ответить
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3018
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22.02.2021 11:42 Ответить
зєля просто такий рєзкій, може рєзко післати мвф в дупу
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22.02.2021 11:54 Ответить
"чєсному" треба писати отак.
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22.02.2021 12:45 Ответить
Просто денег нет
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22.02.2021 11:49 Ответить
Как и хорошего настроения. Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 233
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22.02.2021 11:54 Ответить
Похоже, сбитый летчик медведчук решил наводнить все информпространство своими троллями. Но ничего, янык тоже в начале дергался, но потом сник , понимая бесполезность потраченных денег
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22.02.2021 11:50 Ответить
А до тебе так і не дійде, що Зеленський і Медвечук в ОДНІЙ КОМАНДІ! Це актори одного спектаклю, просто ролі і слова, згідно сценарію. в них різні. А от режисер і продюсер в них одні і й ті ж!
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22.02.2021 11:53 Ответить
Странно , то есть вы утверждаете, что Зе, который наложил санкции на мертвое тело и его окружение ,с ним одной команде, а порошенко, который ничего этого не сделал - всегда был против медведчука. Ну и где логика? Или все должны поверить вам на слово?
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22.02.2021 11:57 Ответить
Реально, не доходить? Чи така роль в тебе?
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22.02.2021 11:59 Ответить
То есть ничего , кроме лжи, вы сказать не можете. Понятно
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22.02.2021 12:03 Ответить
И сколько за такие высеры платят, на полвареника хватает?
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22.02.2021 12:15 Ответить
ну-ка, збреши, що мертвечука хоча би бенедіктова розшукує, хоче підозру вручити...
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22.02.2021 12:19 Ответить
туфту він наклав, а не санкції
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22.02.2021 12:19 Ответить
Почему же тогда не расследование, а санкции? Там конкретное обвинение по тяжелой статье "Финансирование терроризма". Ну и где логика?
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22.02.2021 17:06 Ответить
Ну і? Чи тобі знову хтось в штани насрав?
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22.02.2021 18:58 Ответить
До речі, а хто кому кого хрестив?
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22.02.2021 18:59 Ответить
Хе-хе-хе))))
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22.02.2021 12:07 Ответить
Чаво? Чаво?
Во дає, лоббісти йому винні.
Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
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22.02.2021 11:50 Ответить
Главный лоббист из Украины
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2092
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22.02.2021 11:51 Ответить
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5512

Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3360
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22.02.2021 11:56 Ответить
"Скажите, как его зовут?
По!
па-па-па-па, па-папапа
Ро!
па-па-па-па, па-папапа

Шен!
па-па-па-па, па-папапа

Ко!
па-па-па-па, па-папапа......................................
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22.02.2021 12:00 Ответить
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7373
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22.02.2021 12:17 Ответить
кретин 80-го уровня...
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22.02.2021 12:19 Ответить
зєнелох запойний гальмун? чому рефлекторний пук на зашквари днів через три/15 і в формі відредагованого відоса? Хто йому складає слова до купи, тойво тамбовскьій волк шолє?
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22.02.2021 12:21 Ответить
"Потрібен більший прогрес. Дискусії будуть продовжуватися", - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман 13 лютого. Це означає відмову Міжнародного валютного фонду (МВФ) надавати Україні транш. І це не тільки про гроші. Журналістки Еспресо Ольга Чайка і Софія Когут запитали у експертів, що для України означає рішення МВФ, які вимоги Україна не виконала, чи можливо прожити 2021 рік без грошей від МВФ і які ризики несе в собі млява співпраця із Фондом.

Читайте з-за силлю!
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22.02.2021 12:52 Ответить
Знов хтось Вовану в портки наклав.
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22.02.2021 13:04 Ответить
Ну да, это же лоббисты раздули коррупцию в Украине до более широких масштабов, как недавно заявила Еврокомиссия.
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22.02.2021 14:02 Ответить
Да, да. Наполеончику еще порох в штаны насрал.
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22.02.2021 15:29 Ответить
Цікаво, що Зе не бачить зараз збитковість підприємств на розвиток яких через реформи були отримані кошти МВФ. Схоже на реакцію "пса Павлова", коли пес лає на палку, яка його лупцює, а не на людину, яка тримає ту палку.
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22.02.2021 19:43 Ответить
Винні ті хто говорять, а не ті хто краде? Як зручно
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22.02.2021 19:45 Ответить
Лобісти з України намагаються зіпсувати відносини влади з МВФ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7792
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22.02.2021 22:23 Ответить
 
 