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Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, которые пытаются испортить отношения украинской власти с Международным валютным фондом.
Об этом Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ. Я считаю, что внутри страны нам никто не помогает с этой темой, а наоборот. Я знаю, что многие люди, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая что здесь происходит в Украине: "Аяяй тут такое. Такое страшное, вот если бы мы были. Мы бы показали". То есть помощников нет", - заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на средства МВФ и уверен в их получении в 2021 году.
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хто ж цей таємний спєцагєнт лобістів просто редіска?
а це, раптом, раднй голови Офіса президента та экс-міністр розвтку экономіки Тимофєй Мілованов
упс
"Силы враждебные веют над нами
Тёмные силы нас злобно гнетут."
Короче, кокса не хватило.
Как хотелось бы, чтобы МВФ, как зебилы, только видосики ЗЕ и заявления Марченко смотрел.
Но какие-то подлецы доносят до МВФ правду.
Так выгони его. Кто из вас двоих босс?
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров комментируя акцию под ОП, во время которой требовали его отставки, заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране "внешнее управление".
Прямая речь: "До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".
https://censor.net/ru/news/3235165/tatarov_moeyi_otstavki_trebuyut_antiukrainskie_sily
Наверняка ето Порошенко тебе в портки насрал, наоткрьівал магазинов Рошен и начал вьіпускать масло в расчете что тьі, ублюдок на нем поскользнешься и сотрясешь свой черепок(в виду отсутствия мозга)
Во дає, лоббісти йому винні.
Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
По!
па-па-па-па, па-папапа
Ро!
па-па-па-па, па-папапа
Шен!
па-па-па-па, па-папапа
Ко!
па-па-па-па, па-папапа......................................
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