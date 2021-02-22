Глава Київської ОДА Володін захворів на COVID-19

Глава Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Володін повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тому буду перебувати на самоізоляції і працювати з дому в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.

За словами Володіна, команда облдержадміністрації продовжує роботу в штатному режимі.

Також голова ОДА закликав всіх жителів Київщини дотримуватися карантинних заходів і користуватися засобами індивідуального захисту.

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