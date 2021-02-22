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Глава Київської ОДА Володін захворів на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Глава Київської ОДА Володін захворів на COVID-19

Глава Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Володін повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тому буду перебувати на самоізоляції і працювати з дому в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.

За словами Володіна, команда облдержадміністрації продовжує роботу в штатному режимі.

Також голова ОДА закликав всіх жителів Київщини дотримуватися карантинних заходів і користуватися засобами індивідуального захисту.

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Автор: Анастасія Потіха
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Как же так .... Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 9602
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22.02.2021 12:30 Відповісти
Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 982 Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 7175
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22.02.2021 12:31 Відповісти
володин же раньше был спикером госдуры-повысили?
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22.02.2021 12:45 Відповісти
Взяв лікарняний і в Буковель.
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22.02.2021 13:45 Відповісти
 
 