Глава Київської ОДА Володін захворів на COVID-19
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Глава Київської обласної державної адміністрації Василь Володін захворів на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Володін повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"На вихідних отримав позитивний результат ПЛР-тестування. Хвороба протікає в легкій формі. Поки ускладнень немає, тому буду перебувати на самоізоляції і працювати з дому в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.
За словами Володіна, команда облдержадміністрації продовжує роботу в штатному режимі.
Також голова ОДА закликав всіх жителів Київщини дотримуватися карантинних заходів і користуватися засобами індивідуального захисту.
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Серый Вовк
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