Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19
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Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Володин сообщил на странице в сети Facebook.
"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
По словам Володина, команда облгосадминистрации продолжает работу в штатном режиме.
Также глава ОГА призвал всех жителей Киевщины соблюдать карантинные меры и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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