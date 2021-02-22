Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19

Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Володин сообщил на странице в сети Facebook.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

По словам Володина, команда облгосадминистрации продолжает работу в штатном режиме.

Также глава ОГА призвал всех жителей Киевщины соблюдать карантинные меры и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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