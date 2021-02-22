РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12294 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
1 143 5
болезнь (583) карантин (16730) ОГА (2375) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Володин Василий (44)

Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19

Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Володин сообщил на странице в сети Facebook.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

По словам Володина, команда облгосадминистрации продолжает работу в штатном режиме. 

Также глава ОГА призвал всех жителей Киевщины соблюдать карантинные меры и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Читайте: В Киевской области еще шесть больниц подготовят к приему больных COVID-19, - ОГА. СПИСОК

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как же так .... Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 9602
показать весь комментарий
22.02.2021 12:30 Ответить
Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 982 Глава Киевской ОГА Володин заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 7175
показать весь комментарий
22.02.2021 12:31 Ответить
володин же раньше был спикером госдуры-повысили?
показать весь комментарий
22.02.2021 12:45 Ответить
Взяв лікарняний і в Буковель.
показать весь комментарий
22.02.2021 13:45 Ответить
 
 