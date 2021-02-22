"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО
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Внесення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, "Спортмастер Україна" продовжує роботу виключно в правовому полі, повідомила CEO "Спортмастер Україна" Людмила Книш.
"Прецедент щодо внесення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим та безпідставним і викликає багато запитань, відповіді на які поки що не можуть дати навіть провідні юристи України", - йдеться в заяві компанії, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами Книш, на сьогодні немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності компанії, і "Спортмастер" продовжує роботу виключно в правовому полі.
"Усі ці роки компанія "Спортмастер Україна" провадила і провадить самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, що ґрунтується на суворому дотриманні законів України, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою", - наголосила вона.
"На сьогодні магазини "Спортмастер Україна" продовжують свою роботу, дотримуючись усіх норм міжнародного і національного законодавства. Зобов'язання перед клієнтами і партнерами виконуються в повному обсязі згідно з досягнутими угодами", - зазначила вона, додавши, що одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників (приблизно 1,5 тис.).
За словами CEO, за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" було відкрито понад 150 магазинів, зокрема Sportmaster і франчайзигові Columbia, Sportlandia та Weekender у всій країні.
"Компанії в 2021 році виповнюється 25 років. За час своєї діяльності вона стала одним із найбільших ритейлерів на ринку спортивних товарів. Ми за чесний бізнес і розвиток ринку в прозорому конкурентному середовищі", - додала Книш.
Як повідомлялося, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ "Спортмастер-Україна" - найбільша, за даними на її сайті, роздрібна мережа торгівлі спорттоварами в Україні, включена до санкційного списку згідно з рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року.
Згідно з ним, на три роки стосовно сінгапурської Sportmaster Operations запроваджується повна заборона торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також заборона на ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав та застосовуються санкції щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.
У держреєстрі бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. В усіх у них у держреєстрі зазначене громадянство Мальти і адреса проживання у Швейцарії.
Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані.
Будь ласка, зачекайте...
А й в правду какакаяразница? Чому б не збагатити кацапське бидло, яке вбиває українців?
Они прокукарекали
А солнце может и не вставать.
Баку - Раскольников
Достоевский - от слова "доставать" Я как и Маугли, могу достать кого угодно
Называйте вещи своими именами. Клоун это тот кто 5-6 лет учился в цирковом училище и имеет соответствующий диплом, а тот кто со школы и в институте шарился по самодеятельностям и КВНам, вместо учёбы, есть не что иное, как простой необразованный фигляр. И не более.
Ольга Рев@Olha_Rev 15 ч
Медведчук знав про "санкції" на 2 з його 100 бізнесів за добу, і тільки один Єрмак взнав за 30 хвилин до введення.
Плакала вся маршрутка...
Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__
1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
а остальное китайский ширпотреб, ну на сезон хватает.
хожу сейчас в -35 в рубашке и пуховичке.
это не Китай однозначно, в нем и в -15 холодно.
правда курить на балкон хожу, но там как раз китайский пуховик и помогает .
ботинки мне из Германии присылают, ну либо у себя Кларкс покупаю, есть снегоходы полярные Адидас. ( их мне хватает на 5-10 лет).
Сигареты Белорусские, спиртное Казахское. Жрачка местная (огурцы, помидоры ) круглый год в теплицах выращивают.
ну а свинины и прочего завались, ходи только куски получше выбирай.
- проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
- санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
Але все рівно, треба з чогось починать, дійде черга і до хитрозроблебних фопчиків.
Палевно.
22.02.2021 14:57
"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", - говорится в заявлении компании, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".
По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.
"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", - подчеркнула она.
https://interfax.com.ua/news/general/725385.html
Кроме Спортмастера посмотрите например на те же автозаправки Glasco которые принадлежать Оксане Марченко все работают прекрасно..
так что эти санкции это фикция для поднятия рейтинга ЗЕ и отвлечения внимание от поднятия тарифов, неудачи с вакциной и скоро будет расследование от белинкарт о сливе операции зеленским по Вагнеровцам