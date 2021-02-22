"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО

Внесення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, "Спортмастер Україна" продовжує роботу виключно в правовому полі, повідомила CEO "Спортмастер Україна" Людмила Книш.

"Прецедент щодо внесення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим та безпідставним і викликає багато запитань, відповіді на які поки що не можуть дати навіть провідні юристи України", - йдеться в заяві компанії, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Книш, на сьогодні немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності компанії, і "Спортмастер" продовжує роботу виключно в правовому полі.

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"Усі ці роки компанія "Спортмастер Україна" провадила і провадить самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, що ґрунтується на суворому дотриманні законів України, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою", - наголосила вона.

"На сьогодні магазини "Спортмастер Україна" продовжують свою роботу, дотримуючись усіх норм міжнародного і національного законодавства. Зобов'язання перед клієнтами і партнерами виконуються в повному обсязі згідно з досягнутими угодами", - зазначила вона, додавши, що одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників (приблизно 1,5 тис.).

За словами CEO, за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" було відкрито понад 150 магазинів, зокрема Sportmaster і франчайзигові Columbia, Sportlandia та Weekender у всій країні.

"Компанії в 2021 році виповнюється 25 років. За час своєї діяльності вона стала одним із найбільших ритейлерів на ринку спортивних товарів. Ми за чесний бізнес і розвиток ринку в прозорому конкурентному середовищі", - додала Книш.

Як повідомлялося, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ "Спортмастер-Україна" - найбільша, за даними на її сайті, роздрібна мережа торгівлі спорттоварами в Україні, включена до санкційного списку згідно з рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року.

Згідно з ним, на три роки стосовно сінгапурської Sportmaster Operations запроваджується повна заборона торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також заборона на ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав та застосовуються санкції щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.

У держреєстрі бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. В усіх у них у держреєстрі зазначене громадянство Мальти і адреса проживання у Швейцарії.

Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані.