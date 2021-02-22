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Новини Політика України
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"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Внесення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, "Спортмастер Україна" продовжує роботу виключно в правовому полі, повідомила CEO "Спортмастер Україна" Людмила Книш.

"Прецедент щодо внесення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим та безпідставним і викликає багато запитань, відповіді на які поки що не можуть дати навіть провідні юристи України", - йдеться в заяві компанії, текст якої має агентство "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Книш, на сьогодні немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності компанії, і "Спортмастер" продовжує роботу виключно в правовому полі.

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"Усі ці роки компанія "Спортмастер Україна" провадила і провадить самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, що ґрунтується на суворому дотриманні законів України, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою", - наголосила вона.

"На сьогодні магазини "Спортмастер Україна" продовжують свою роботу, дотримуючись усіх норм міжнародного і національного законодавства. Зобов'язання перед клієнтами і партнерами виконуються в повному обсязі згідно з досягнутими угодами", - зазначила вона, додавши, що одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників (приблизно 1,5 тис.).

За словами CEO, за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" було відкрито понад 150 магазинів, зокрема Sportmaster і франчайзигові Columbia, Sportlandia та Weekender у всій країні.

"Компанії в 2021 році виповнюється 25 років. За час своєї діяльності вона стала одним із найбільших ритейлерів на ринку спортивних товарів. Ми за чесний бізнес і розвиток ринку в прозорому конкурентному середовищі", - додала Книш.

Як повідомлялося, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ "Спортмастер-Україна" - найбільша, за даними на її сайті, роздрібна мережа торгівлі спорттоварами в Україні, включена до санкційного списку згідно з рішенням РНБО і указом президента України від 19 лютого 2021 року.

Згідно з ним, на три роки стосовно сінгапурської Sportmaster Operations запроваджується повна заборона торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також заборона на ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав та застосовуються санкції щодо запобігання виведенню капіталів за межі України.

У держреєстрі бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. В усіх у них у держреєстрі зазначене громадянство Мальти і адреса проживання у Швейцарії.

Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
От і все, що треба знати про дієвість Зе-санкцій...
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22.02.2021 14:21
+12
Вот такие санкции . Они , оказывается , белые и пушистые ?
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22.02.2021 14:21
+11
Ага. Всё равно,что с сарказмом вещать о германском магазине в москвабаде в 1942 году который трусы продаёт. Правда,какие мелочи.
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22.02.2021 14:35
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22.02.2021 14:20 Відповісти
санкції перетворюються... а елегантні шорти "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 8536
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22.02.2021 14:35 Відповісти
От і все, що треба знати про дієвість Зе-санкцій...
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22.02.2021 14:21 Відповісти
Не знаю структуры спортмастера, но санкции введены к сингапурской (мокшанской) конторе, которая владеет 99% акция украинского спортмастера, скорее всего акции будут проданы нашим олигархам и сеть уцелеет
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22.02.2021 14:35 Відповісти
Я не срані.уа довіряю, а очам - вчора в Лавіні спортмайстер пацював!
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22.02.2021 15:02 Відповісти
Прямо сейчас ошен плаза Киев спортмастер открыт много народа,какие методички это фвкт,если говноканалы Мертвечука закрыты,так закрыты и это модно пощупать вернее увидеть
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22.02.2021 15:30 Відповісти
Еще и продолжает работать... да их закрыть стоит лишь за то, что накручивают в 5 раз цены. Скоты!
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22.02.2021 14:21 Відповісти
Ті самі товари ви можете придбаи за кращою ціною на Алі.
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22.02.2021 15:32 Відповісти
Конечно! Хотя, я убедился, что у на в Украине тоже делают годноту, просто найти трудно. Ну ладно, на официальном сайте адидаса брал модельку за 50баксов. Пришел потом в этот мастер и увидел там цену на такую же модель: 8000, мне аж дар речи отняло. Это уже не покрытие аренды и зряплат, это уже просто нахальные сверхприбыли.
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22.02.2021 15:46 Відповісти
Да-да, давно уже у них відмовився купувати, бо ціни неадекватні - боти Колумбія в США в баксах раза в два дешевші! Легше з Америки замовляти!
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22.02.2021 16:05 Відповісти
не покупай ,
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22.02.2021 17:47 Відповісти
ты бы купил за 8000к то что стоит 50?
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22.02.2021 19:00 Відповісти
я нет
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22.02.2021 19:49 Відповісти
Вот такие санкции . Они , оказывается , белые и пушистые ?
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22.02.2021 14:21 Відповісти
Ага. Всё равно,что с сарказмом вещать о германском магазине в москвабаде в 1942 году который трусы продаёт. Правда,какие мелочи.
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22.02.2021 14:35 Відповісти
"Спортма́стер - российская компания розничной торговли спорттоварами."

А й в правду какакаяразница? Чому б не збагатити кацапське бидло, яке вбиває українців?
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22.02.2021 14:38 Відповісти
и пох, пусть окукливаются у себя за железным занавесом, в таможенном союзе
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22.02.2021 14:53 Відповісти
Просто потрібно зрозуміти що є спільного між москальськими баригами в Україні, москальським проспектом у Києві та москальськими танками у Донецьку. Я відразу відчув москальський сморід. А ви?
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22.02.2021 16:19 Відповісти
В Украине закон что дышло.
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22.02.2021 14:22 Відповісти
Шо на это Бубочка ответит интересно,то есть она так сама решила и указ им не указ,то же самое говорят пропагандоны журналисты с 112 зик,и ньюзван,кому хочется насиженное место терять "Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш
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22.02.2021 14:23 Відповісти
Ну так вот еще одно доказательство, что зеленіе - петухи
Они прокукарекали
А солнце может и не вставать.
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22.02.2021 14:23 Відповісти
АЛЕКСЕЙ ПОЧТО БАБКУ ,ДА ТОПОРОМ?
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22.02.2021 14:29 Відповісти
Похмелись.
Баку - Раскольников
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22.02.2021 15:00 Відповісти
индейцы не пьют - ты шо не знаешь - вредна нам пить это первое ,а ты не думаешь що таки наш клоун похож на мечтателя из ,Белых ночей"? ,да да Достоевского)))
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22.02.2021 15:07 Відповісти
Ну раз ті индеец, а настоящему индейцу завсегда везде ништяк - то мог бі иметь более буйную фантазию.
Достоевский - от слова "доставать" Я как и Маугли, могу достать кого угодно "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 2681
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22.02.2021 15:12 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Называйте вещи своими именами. Клоун это тот кто 5-6 лет учился в цирковом училище и имеет соответствующий диплом, а тот кто со школы и в институте шарился по самодеятельностям и КВНам, вместо учёбы, есть не что иное, как простой необразованный фигляр. И не более.
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22.02.2021 15:15 Відповісти
таки да согласен - это под клоуна косил много лет))
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22.02.2021 15:19 Відповісти
ЭТО ВАМ ЗА РОШЕН))))
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22.02.2021 14:27 Відповісти


Ольга Рев@Olha_Rev 15 ч

Медведчук знав про "санкції" на 2 з його 100 бізнесів за добу, і тільки один Єрмак взнав за 30 хвилин до введення.
Плакала вся маршрутка...
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22.02.2021 14:29 Відповісти

Хіба можна забанити ідею?@__M_s_n__

1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
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22.02.2021 14:30 Відповісти
ета баригіни прадєлкі, мамой рімой клянусь "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 6034
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22.02.2021 14:30 Відповісти
Фарс чистой воды. Интересно на медведчука такие же наложили - не обязательные для исполнения, ну типа пошумели посуетились, попиарились бу бу бу сказали... лохторат прослезился, обрадовался. повеселел и рейтинг шмарклі відразу пішов у гору
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22.02.2021 14:34 Відповісти
Заказывайте у Спортмастера товары на Нову почту и не забирайте их.
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22.02.2021 14:34 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО АЛЬФА БАНК ЗАКРЫТЬ !)
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22.02.2021 14:35 Відповісти
Хороший магазин, я там Коламбию покупал пару раз.
а остальное китайский ширпотреб, ну на сезон хватает.
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22.02.2021 14:39 Відповісти
Угу, поддельную Коламбию в три раза дороже оригинала. "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 2583
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22.02.2021 16:26 Відповісти
почему поддельную? написано сделано в Индонезии.
хожу сейчас в -35 в рубашке и пуховичке.
это не Китай однозначно, в нем и в -15 холодно.
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22.02.2021 16:43 Відповісти
ну если учесть, что я мерзляка. дома температура +32+35, хожу в кофточке.
правда курить на балкон хожу, но там как раз китайский пуховик и помогает "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 333.
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22.02.2021 16:46 Відповісти
А скрепно Каламбию покупать?
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22.02.2021 16:51 Відповісти
какая разница, главное что на долго.
ботинки мне из Германии присылают, ну либо у себя Кларкс покупаю, есть снегоходы полярные Адидас. ( их мне хватает на 5-10 лет).
Сигареты Белорусские, спиртное Казахское. Жрачка местная (огурцы, помидоры ) круглый год в теплицах выращивают.
ну а свинины и прочего завались, ходи только куски получше выбирай.
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22.02.2021 16:57 Відповісти
А тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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22.02.2021 17:02 Відповісти
"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 8423
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22.02.2021 17:00 Відповісти
Попукают и закроются. НацБанк уже заблокировал им весь поток денег
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22.02.2021 14:40 Відповісти
против Сингапура поперли ?
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22.02.2021 17:04 Відповісти
Фальшивые санкции. В Украине все так работает. А законы и решения властей просто пиар.
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22.02.2021 14:47 Відповісти
У нас менеджери торгівельних мереж вирішують що законно,а що ні?Можливо вони ще візьмуться за тлумачення кримінального права?
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22.02.2021 14:48 Відповісти
Да всем насрать на эти потешно-пиаровские санкции. Все работают, как и работали.
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22.02.2021 14:49 Відповісти
Цензор повторяет опзжэшную методичку санкции фуфло спортмастер работает, использует как превоисточник лубянскую помойку Страна.UA. PS: Бывший рыг Порошенко, сделавший партию регионов, купил прямой канал у саши-стоматолога, переоформил его на рыга макеенко, который во время Майдана закрывал станции метро в Киеве.
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22.02.2021 14:57 Відповісти
Станции метро закрывались решением Кабмина Азарова.
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22.02.2021 15:08 Відповісти
"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 3506
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22.02.2021 16:28 Відповісти
Громце всех и чаще о закрытии спортмастера бубнит мокшанской помойки страна.ua и портнов.

"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 2616
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22.02.2021 14:52 Відповісти
им то какая разница, компания Сингапурская и производство у них там. "Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 5682
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22.02.2021 17:05 Відповісти
ты кацапская срань исчезнешь?)))
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22.02.2021 19:13 Відповісти
Печера Дракона

- проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
- санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
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22.02.2021 14:54 Відповісти
Не виключено, що там як і вскрізь в подібних мережах, все оформлено на фопи, а спортмастер лише вивіска.
Але все рівно, треба з чогось починать, дійде черга і до хитрозроблебних фопчиків.
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22.02.2021 14:56 Відповісти
Не частите с повторением методички.
Палевно.

22.02.2021 14:57
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22.02.2021 15:10 Відповісти
"Спортмастер" запевняє, що продовжує працювати в Україні, попри санкції РНБО - Цензор.НЕТ 4265
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22.02.2021 16:28 Відповісти
Кажется Зеленский испугался собственных санкций. Кроме Спортмастера только в Киеве 24 магазина O'stin и Funday принадлежащих Спортмастеру. Будет эффект домино. Украинская власть невежественна и непрофессиональна, единственное чем они руководствуются это эмоции.
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22.02.2021 15:10 Відповісти
Ну, закриють нафіг і ці контори.
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22.02.2021 15:39 Відповісти
Украинским властям все равно никогда не хватает яиц заставить исполнять свои же тупые запреты и санкции.
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22.02.2021 17:27 Відповісти
О'stin дерьмо кацапское вернее под их брендом шмотки с Китая низкого качества
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22.02.2021 16:23 Відповісти
Ну да помню как коммунисті радовались что у Ельцина не получается, как Тимошенки радовались что у Ющенка не получается, и где они теперь все?
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22.02.2021 15:25 Відповісти
Ну, на відміну від Ющенко, Юлька на плаву.
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22.02.2021 15:38 Відповісти
Больший враг тот кого легче ненавидеть, путина ненавидеть беспафосно, неэффектно. Вот болельшики По ненавдят Зе а не его. Умные люди имеют интересы, а глупые неизменные догмы
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22.02.2021 15:30 Відповісти
а продажним взагалі повфіг, їм аби кремлівські гроші.
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22.02.2021 15:37 Відповісти
Мене взагалі дивує, як хтось в тому гніднику купує товари. Ті самі товари китайці продають набагато дешевше. Чи хтось думає що, кацапи самі їх виробляють за совковими гостами?
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22.02.2021 15:35 Відповісти
Похоже цирк с "санциями" был разводом электората -все они продолжают работать.
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22.02.2021 15:40 Відповісти
у них сразу был ответ, мы ничего не нарушали и продолжим работать.
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22.02.2021 17:08 Відповісти
На решения СНБО можно на*-рать?
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22.02.2021 16:03 Відповісти
Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", - говорится в заявлении компании, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.

"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", - подчеркнула она.

https://interfax.com.ua/news/general/725385.html
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22.02.2021 17:09 Відповісти
Ты случайно мой вопрос пропустил.
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22.02.2021 17:11 Відповісти
да всё это фикция, для отвлечения внимания, олигарху в который раз устроили шоу над украинцами и тупо ржут над нами
Кроме Спортмастера посмотрите например на те же автозаправки Glasco которые принадлежать Оксане Марченко все работают прекрасно..

так что эти санкции это фикция для поднятия рейтинга ЗЕ и отвлечения внимание от поднятия тарифов, неудачи с вакциной и скоро будет расследование от белинкарт о сливе операции зеленским по Вагнеровцам
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22.02.2021 17:25 Відповісти
 
 