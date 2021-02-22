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Окупанти провели в Криму навчання з "Градами", гаубицями і мінометами

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти провели в Криму навчання з

На міжвидовому полігоні "Опук" окупанти провели військові навчання із застосуванням більш ніж 50 одиниць військової і спеціальної техніки.

Про це повідомила пресслужба Чорноморського флоту Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У зборі було задіяно зокрема, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Град", 152-мм гаубиці "Мста-Б", 120-мм самохідні артилерійські установки 2С9 "Нона-С", а також міномети "Сані" і "Піднос", - сказано в повідомленні.

Розрахунки гаубичної артилерії і бойових машин систем залпового вогню окупантів стріляли по нерухомих і рухомих цілях, що імітує бронетехніку і живу силу умовного противника.

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"Завершенням табірного збору стало навчання (ДТУ) з відпрацюванням різних тактичних прийомів ведення бою артилерійськими підрозділами. Одним із основних завдань навчання стало відпрацювання самостійного прийняття рішень командирами підрозділів і застосування нестандартних, нешаблонних дій залежно від обстановки на полі бою. В табірному зборі взяли участь близько 500 військовослужбовців", - зазначено в повідомленні.

На даний момент артилеристи армійського корпусу Чорноморського флоту Росії повернулися в пункти постійної дислокації, уточнили в пресслужбі Чорноморського флоту РФ.

Раніше окупанти танкових підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту Росії провели стрільби в рамках бойової підготовки на полігоні Ангарський під Сімферополем. У вишколі було задіяно понад 100 військовослужбовців.
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Крымчанам обещали Монте-Карло , а делают Сайгон.
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22.02.2021 16:45 Відповісти
одним словом - дипилы...
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22.02.2021 16:48 Відповісти
и хорошо что у дипилов яо через один работает.. не хотели обосраться - так бы и его испытали.. это же путиноиды, это как касап - только в квадрате, а по сути - в параллелепипеде...
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22.02.2021 16:53 Відповісти
Скоро путінські орки попруть гвалтувати і грабувати.
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22.02.2021 20:23 Відповісти
 
 