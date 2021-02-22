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Оккупанты провели в Крыму учения с "Градами", гаубицами и минометами

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты провели в Крыму учения с

На межвидовом полигоне "Опук" оккупанты провели военные учения с применением более чем 50 единиц военной и специальной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В сборе было задействовано в том числе, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", 152-мм гаубицы "Мста-Б", 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также минометы "Сани" и "Поднос", – говорится в сообщении.

Расчеты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня оккупантов стреляли по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

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"Завершением лагерного сбора стало учение (ДТУ) с отработкой различных тактических приемов ведения боя артиллерийскими подразделениями. Одной из основных задач учения стала отработка самостоятельного принятия решений командирами подразделений и применение нестандартных, нешаблонных действий в зависимости от обстановки на поле боя. В лагерном сборе приняли участие порядка 500 военнослужащих", – указано в сообщении.

На данный момент артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота России вернулись в пункты постоянной дислокации, уточнили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

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Ранее оккупанты танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы в рамках боевой подготовки на полигоне Ангарский под Симферополем. В учении были задействованы более 100 военнослужащих.

Автор: Ольга Лузан
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Крымчанам обещали Монте-Карло , а делают Сайгон.
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22.02.2021 16:45 Ответить
одним словом - дипилы...
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22.02.2021 16:48 Ответить
и хорошо что у дипилов яо через один работает.. не хотели обосраться - так бы и его испытали.. это же путиноиды, это как касап - только в квадрате, а по сути - в параллелепипеде...
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22.02.2021 16:53 Ответить
Скоро путінські орки попруть гвалтувати і грабувати.
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22.02.2021 20:23 Ответить
 
 