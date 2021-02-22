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Новини Політика України
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саміт (602) Лубківський Данило (46) Київський безпековий форум (122)

"Пропозиція Київського безпекового форуму - провести саміт союзників", - Лубківський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремль не має бажання відновлювати територіальну цілісність України, тому мирний процес зайшов у глухий кут.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму заявив його директор, заступник міністра закордонних справ і дипломатичний радник прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Данило Лубківський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль і надалі буде шантажувати Захід і Україну для того, щоб виторгувати собі політичні перевагу і забезпечити, що колись Захід неминуче втомиться від ще одного замороженого конфлікту, як це було в Грузії та Молдові", - сказав він.

Лубківський наголосив, що потрібно боротися з цією стратегією Москви.

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"Досягнути цього можна лише через солідарність між Європейським Союзом та США, Заходом і Україною", - переконаний він.

Дипломат закликав підтримати пропозицію Київського безпекового форуму і провести саміт союзників, лідерів держав, для того, щоб розробити нову дорожню карту і стримувати поточні та майбутні агресії Путіна.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

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Серйозна ініціатива, подивимося, хто відгукнеться.
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22.02.2021 20:00 Відповісти
Вдарили САММІТОМ по Пуйлу!!!! Не допоможе, вдаримо ФОРУМОМ!!!! Щоб *********.
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22.02.2021 20:20 Відповісти
Абсурд ! Как может 👺 ***** превратиться в человека ? Бен Ладена уничтожили , путлер убил и отравил намного больше
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22.02.2021 20:36 Відповісти
Ви й досі не знаєте, хто в України союзники?
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22.02.2021 21:26 Відповісти
Глибока стурбованість та занепокоєння. 🥴
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22.02.2021 20:07 Відповісти
Майже тридцять років нищення економіки та армії і цілування з кацапнею - даються взнаки.
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22.02.2021 21:03 Відповісти
 
 