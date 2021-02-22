РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10988 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 348 8
саммит (1030) Лубкивский Даниил (50) Киевский форум по безопасности (106)

"Предложение Киевского форума - провести саммит союзников", - Лубкивский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кремль не желает восстанавливать территориальную целостность Украины, поэтому мирный процесс зашел в тупик.

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил его директор, заместитель министра иностранных дел и дипломатический советник премьер-министра Украины в 2014-2016 годах Даниил Лубкивский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремль и в дальнейшем будет шантажировать Запад и Украину для того, чтобы выторговать себе политическое преимущество и обеспечить, что когда-то Запад неизбежно устанет от еще одного замороженного конфликта, как это было в Грузии и Молдове", - сказал он.

Лубкивский отметил, что нужно бороться с этой стратегией Москвы.

"Достичь этого можно только через солидарность между Европейским Союзом и США, Западом и Украиной", - убежден он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лучшим ответом диктаторскому режиму Путина будет принятие Украины в НАТО и Евросоюз, - Яценюк

Дипломат призвал поддержать предложение Киевского форума и провести саммит союзников, лидеров государств, для того, чтобы разработать новую дорожную карту и сдерживать текущую и будущую агрессию Путина.

Киевский по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Также на Цензор.НЕТ: Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серйозна ініціатива, подивимося, хто відгукнеться.
показать весь комментарий
22.02.2021 20:00 Ответить
Вдарили САММІТОМ по Пуйлу!!!! Не допоможе, вдаримо ФОРУМОМ!!!! Щоб *********.
показать весь комментарий
22.02.2021 20:20 Ответить
Абсурд ! Как может 👺 ***** превратиться в человека ? Бен Ладена уничтожили , путлер убил и отравил намного больше
показать весь комментарий
22.02.2021 20:36 Ответить
Ви й досі не знаєте, хто в України союзники?
показать весь комментарий
22.02.2021 21:26 Ответить
Глибока стурбованість та занепокоєння. 🥴
показать весь комментарий
22.02.2021 20:07 Ответить
Майже тридцять років нищення економіки та армії і цілування з кацапнею - даються взнаки.
показать весь комментарий
22.02.2021 21:03 Ответить
 
 