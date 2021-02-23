Проєкт меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру - це українська ініціатива, - головний рабин України Блайх

Проєкт Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру буде створено винятково на базі української концепції.

Про це заявив головний рабин України Яків Дов Блайх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Рабин підкреслив: люди, які перебувають у раді Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", втратили своїх родичів під час розстрілу в Бабиному Яру і прекрасно усвідомлюють, чим є Росія для сучасного українця.

"Ось кажуть, не розбираючись: "Погано, що дають гроші люди з Росії". Але ці "люди з Росії", варто зазначити, народилися в Україні, втратили родичів у Бабиному Яру. Вони до Бабиного Яру мають набагато більше відношення, ніж деякі з тих, хто підписується проти. Ми створили Наглядову раду, куди входять люди, які розуміють, і що таке Росія, і що таке Бабин Яр, і що таке Голокост. Вони контролюють і несуть відповідальність за проєкт. Не може тут з'явитися російський наратив жодним чином", – сказав Блайх.

За його словами, у Меморіального центру є широка підтримка єврейської громади України – фактично 99% від її складу. Це засвідчило нещодавнє звернення лідерів єврейської спільноти до Київради. Це, як каже Блайх, вказує на те, що проєкт Меморіального центру – виключно українська ініціатива.

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"Проєкт Меморіального центру деякі називають "російським варіантом". Це не російський варіант, це український варіант, який підтримують українські євреї, який підтримують українці, і який реалізується в тому числі на українські гроші. Ті, кому заважають сьогодні так звані "російські гроші", також були проти пам'ятника в Бабиному Яру, коли не було ніяких російських грошей, коли були американські гроші. У нас зараз є остання можливість побудувати гідний музей в Бабиному Яру", – наголосив головний рабин України.

Відповідаючи на питання про будівництво синагоги в Бабиному Яру, він повідомив, що об'єкт, який там встановлять, не буде споруджений на місці поховань.

"По-перше, цей об'єкт не може називатися синагогою в традиційному сенсі слова, це буде місце для роздумів, символічна каплиця. По-друге, саме в цьому місці не було ніяких поховань. Земля була відведена колись православному цвинтарю, але там нікого не ховали. Було проведено дослідження, яке це підтвердило, було представлено офіційний висновок. Ніяких перешкод для робіт на цій ділянці немає. На похованнях ми б ніколи нічого не будували. І також хочу додати, що ніякого будівництва з фундаментом не буде. Проєкт буде зведено над землею. Це не суперечить ніякому єврейському закону", – сказав Блайх.

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Головний рабин України закликав українську владу, громадськість підтримати будівництво меморіального комплексу в Бабиному Яру, додавши, що країні потрібні сучасні музеї, які б шанували пам'ять загиблих за часів усіх трагедій, що сталися в Україні в ХХ і ХХІ століттях.

"Україні потрібні гідні сучасні музеї, які б шанували загиблих в Чорнобильській катастрофі, в Голодоморі, під час Революції гідності – Музей Небесної Сотні. І також всім нам потрібен гідний музей, який би вшанував пам'ять загиблих у Голокості", – заявив Блайх.

Нагадуємо, що раніше голови єврейських громад України звернулися до мера Києва Віталія Кличка та депутатського корпусу Київради із закликом підтримати проєкт зі створення Меморіального комплексу Голокосту в Бабиному Яру.