Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завтра, 23 лютого, о 14:30 в Шевченківському суді суддя Володимир Бугіль розгляне скаргу на повідомлення про підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Велика ймовірність, що Татаров використовує своє службове становище, щоб чинити тиск на суддю і оголосити вручення йому підозри незаконним.
Татаров робить зусилля, щоб зірвати антикорупційне розслідування НАБУ у справі екскомандувача НГУ Юрія Аллерова і колишнього народного депутата Максима Микитася. Як відомо, його підозрюють у підкупі експерта МВС з метою знизити оцінку збитків, завданих державі.
Суддя Бугіль відомий тим, що виносив незаконні рішення про затримання майданівців під час Революції Гідності. Такі судді дуже зручні для маніпуляцій з боку влади.
Це створює реальний ризик, що Бугіль може посприяти учаснику антимайдану Татарову.
Будь ласка, зачекайте...
Сергій Стерненко
@sternenko
·5 год
Шановні кияни! Завтра у мене вирок. Ну ви в курсі. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали
Поки ще є вільні місця. Давайте знати
А свобода слова є ... одного слова. Ти можеш писати будь яке одне слово і тобі за це нічого не буде. А от якщо не 1 слово, а більше, то це вже не свобода слова (однина), а свобода слів. А ось це тобі ніхто не гарантував. )))
С не очень воспитанными сокамерниками...
Все не так.
В 2019 році було створено Закрите Акціонерне Товариство "Президент Зеленський В.О.".
Коломой в тому ЗАТ мав спочатку контрольний пакет, проте не все.
Але так сталось, що він його проїпав.
Потім контрольний пакет перейшов до ФСБ.
А зараз там бунт міноритаріїв
Tatarovu-kara !