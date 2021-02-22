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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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НАБУ (3424) суд (8030) Татаров Олег (357)

Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля

Завтра, 23 лютого, о 14:30 в Шевченківському суді суддя Володимир Бугіль розгляне скаргу на повідомлення про підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Велика ймовірність, що Татаров використовує своє службове становище, щоб чинити тиск на суддю і оголосити вручення йому підозри незаконним.

Татаров робить зусилля, щоб зірвати антикорупційне розслідування НАБУ у справі екскомандувача НГУ Юрія Аллерова і колишнього народного депутата Максима Микитася. Як відомо, його підозрюють у підкупі експерта МВС з метою знизити оцінку збитків, завданих державі.

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Суддя Бугіль відомий тим, що виносив незаконні рішення про затримання майданівців під час Революції Гідності. Такі судді дуже зручні для маніпуляцій з боку влади.

Це створює реальний ризик, що Бугіль може посприяти учаснику антимайдану Татарову.

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Топ коментарі
+13



Сергій Стерненко

@sternenko

·5 год

Шановні кияни! Завтра у мене вирок. Ну ви в курсі. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали
Поки ще є вільні місця. Давайте знати
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22.02.2021 21:02
+7
Схоже , що Сергій таки стоїть поперек горла Одеським "чиновникам" ... якщо вони так старанно хочуть замордувати активіста руками головної (100%) , прокурорши .
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22.02.2021 21:15
+7
это существо защищает зеленский
Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля - Цензор.НЕТ 6773
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22.02.2021 21:33
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Сергій Стерненко

@sternenko

·5 год

Шановні кияни! Завтра у мене вирок. Ну ви в курсі. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали
Поки ще є вільні місця. Давайте знати
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22.02.2021 21:02 Відповісти
Схоже , що Сергій таки стоїть поперек горла Одеським "чиновникам" ... якщо вони так старанно хочуть замордувати активіста руками головної (100%) , прокурорши .
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22.02.2021 21:15 Відповісти
таке враження що саме на 23 лютого скрепоносний день для Мордора хотять зробити )(уйлу подарунок саме найбільше проти Стерненко саме кацапи верещали і бажали засадити його Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля - Цензор.НЕТ 4205
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22.02.2021 21:39 Відповісти
Не ти один такий. Про це вже давно пишуть в інтернеті, жодного позитивного відгуку. Але ти нічим не можеш цьому завадити. Прости нічим, у тебе 0 прав.
А свобода слова є ... одного слова. Ти можеш писати будь яке одне слово і тобі за це нічого не буде. А от якщо не 1 слово, а більше, то це вже не свобода слова (однина), а свобода слів. А ось це тобі ніхто не гарантував. )))
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22.02.2021 21:09 Відповісти
На Майдан, зеленая нечисть, клала. Но на завтрашнюю(какое совпадение) встречу Байдена-Трюдо класть не рекомендуется.
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22.02.2021 21:05 Відповісти
Кто несет ответственность за то, что татаров не отстранен от должности на время расследования? Правильно, ермак и его песик зельц. Так вот, ермак вывернется или сбежит, а зельцу сидеть...
С не очень воспитанными сокамерниками...
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22.02.2021 21:11 Відповісти
Serhiy Murenko@SerhiyMurenko 22 ч

Все не так.
В 2019 році було створено Закрите Акціонерне Товариство "Президент Зеленський В.О.".
Коломой в тому ЗАТ мав спочатку контрольний пакет, проте не все.
Але так сталось, що він його проїпав.
Потім контрольний пакет перейшов до ФСБ.
А зараз там бунт міноритаріїв
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22.02.2021 21:16 Відповісти
отбить??? кстати, надо бы закон о дуэлях принять.. чтобы эти дипилята хотя бы частично друг-друга перестреляли..
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22.02.2021 21:17 Відповісти
😆причому в обов"зковому порядку. Тобто якщо відмовляються стрілятись добровільно, то розстріл обом😂
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22.02.2021 21:45 Відповісти
это существо защищает зеленский
Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля - Цензор.НЕТ 6773
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22.02.2021 21:33 Відповісти
Зустрічав по життю таких людей -рідкісні уроди, засранці без принципів, моралі
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22.02.2021 21:41 Відповісти
Когда уже ЭТОГО ЧЕПУШИЛУ хотя бы уволят ! Не говоря уже что его нужно сажать!
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22.02.2021 23:06 Відповісти
Пора татарову попытаться сесть на нары. На крайняк-на бутылку.
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22.02.2021 23:30 Відповісти
Tatarov-svolota !
Tatarovu-kara !
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22.02.2021 23:50 Відповісти
Почему это "судья" до сих пор не за решеткой?
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23.02.2021 02:49 Відповісти
ВСЕ КТО ЗА СТЕРНЕНКО ТУДА !!! И ТАТАРОВА НЕ ВЫПУСКАТЬ С СУДА !!!
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24.02.2021 07:16 Відповісти
 
 