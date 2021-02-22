Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля

Завтра, 23 лютого, о 14:30 в Шевченківському суді суддя Володимир Бугіль розгляне скаргу на повідомлення про підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Велика ймовірність, що Татаров використовує своє службове становище, щоб чинити тиск на суддю і оголосити вручення йому підозри незаконним.

Татаров робить зусилля, щоб зірвати антикорупційне розслідування НАБУ у справі екскомандувача НГУ Юрія Аллерова і колишнього народного депутата Максима Микитася. Як відомо, його підозрюють у підкупі експерта МВС з метою знизити оцінку збитків, завданих державі.

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Суддя Бугіль відомий тим, що виносив незаконні рішення про затримання майданівців під час Революції Гідності. Такі судді дуже зручні для маніпуляцій з боку влади.

Це створює реальний ризик, що Бугіль може посприяти учаснику антимайдану Татарову.

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