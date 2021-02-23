"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР
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В Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР у Facebook, про це розповів Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час презентації моніторингового звіту Міністерства юстиції України за результатами проведеного в 2020 році моніторингу впровадження та аналізу ефективності ухвалених нормативно-правових актів.
"Кількість чинних нормативно-правових актів в Україні набагато перевищила один мільйон. 90 % законопроєктів, які розглядаються Верховною Радою України, - це зміни та доповнення до чинного законодавства. Велика кількість законів обернено пропорційна їхній якості. І якщо збережуться такі тенденції, то ми і далі без єдиного системного підходу будемо продукувати величезну кількість нормативно-правових актів, які не забезпечують основного - якості українського законодавства", - акцентував він.
Стефанчук наголосив на необхідності насамперед позбутися законодавчого "сміття", потреба в якому вже давно відпала.
"Мною був зареєстрований законопроєкт "Про дерадянізацію законодавства України" (реєстр. № 4284). Ним скасовується понад тисячу актів законодавчих органів СРСР та УРСР. Крім цього, ми вже готові передати Кабінету Міністрів України понад 5000 актів Союзу РСР та Української РСР, які можна визнати такими, що не застосовуються на території України", - розповів політик.
Також, за його словами, обов’язковим етапом законодавчої діяльності є процес планування.
"Статтею 19–1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ми зобов’язали парламент щорічно затверджувати план законопроєктної роботи. Починаючи з вересня 2020 року, Верховна Рада України спільно з Кабінетом Міністрів та Офісом Президента України працювала над Планом законопроєктної роботи на 2021 рік, який був ухвалений нещодавно. Зараз ми завершуємо середньострокове планування на 3 наступні роки", — підкреслив Руслан Стефанчук.
Політик також розповів про нову практику формування законопроєктів через концепції.
"Нещодавно ми представили Концепцію оновлення Цивільного кодексу України, на основі якої формуватимемо відповідний законодавчий акт. Ще один важливий момент: ми маємо ухвалювати ті законодавчі акти, які передбачені 92 статтею Конституції України. Після ухвалення необхідно оцінювати результативність впливу та здійснювати контроль за належним виконанням ухвалених законодавчих актів. Якщо ці закони не досягли поставленої мети, ми маємо разом з Урядом проаналізувати причини та провести роботу над помилками", - зазначив він.
Також Стефанчук розповів про підготовку законопроєкту про засади правотворчої діяльності.
"23 дні хвороби на COVID-19 дали мені змогу попрацювати над підготовкою проєкту закону про засади правотворчої діяльності. Ми хочемо запровадити нові обов’язкові правила, пов’язані з правотворчою діяльністю, і в результаті отримати єдиний законодавчо врегульований підхід до правотворчої діяльності та систематизації законодавства", - наголосив Стефанчук.
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Да, надо перекрыть возможность всяким прокурворам и судьям восстанавливаться по суду, но наемных работников без хотя бы формальной защиты оставлять нельзя.Иначе в один прекрасный момент к Вам как к "буржую-эксплуататору" придут пьяные матросы с целью отобрать и поделить.
Насчет владельцев и ущерба бизнесу-улыбнуло, например возмите ЛЮБОЕ!!! крупное приватизированное предприятие,например мет завод им Петровского в Днепре, не знаю как он сейчас называется, так там большую часть оборудования на металл порезали,если в 90х туда реально трудно было устроится, то сейчас даже при нынешней безработице хрен туда кто идет, ну кроме тех кто совсем себя не ценит.Если ты с хорошим образованием и опытом, это никак не убережет от неквалифицированной работы типа бери больше кидай дальше,и таких примеров тьма.Да, если предприниматель создал предприятие с 0 и живет с его работы, то все сказанное Вами справедливо, но таких случаев в нашей стране 1 на 100.
В принципе я доволен нашей дискуссией,рад что наши взгляды местами совпадают,спасибо!
Удачи в бизнесе и в жизни!
1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
Лет 15 примерно тому назад, пенсионный фонд купил ПО за 10(Десять!!) млн грн!!! в тех ценах больше ДВУХ МЛН ДОЛЛ!!!, а деньги в ПФ одни что на пенсии, что на распил.
А Вы на учительский букет позарились,стыдно! Если что , я ни разу не учитель.
Невже не зрозуміло, що в беззаконній державі не може бути ні влади права, ні влади закону.
Приведи-ка мне хоть десяток ДЕЙСТВУЮЩИХ "законов времён СССР" !
1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.