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Новини Політика України
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ВР (11722) Слуга народу (2544) Стефанчук Руслан (652)

"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР у Facebook, про це розповів Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час презентації моніторингового звіту Міністерства юстиції України за результатами проведеного в 2020 році моніторингу впровадження та аналізу ефективності ухвалених нормативно-правових актів.

"Кількість чинних нормативно-правових актів в Україні набагато перевищила один мільйон. 90 % законопроєктів, які розглядаються Верховною Радою України, - це зміни та доповнення до чинного законодавства. Велика кількість законів обернено пропорційна їхній якості. І якщо збережуться такі тенденції, то ми і далі без єдиного системного підходу будемо продукувати величезну кількість нормативно-правових актів, які не забезпечують основного - якості українського законодавства", - акцентував він.

Стефанчук наголосив на необхідності насамперед позбутися законодавчого "сміття", потреба в якому вже давно відпала.

"Мною був зареєстрований законопроєкт "Про дерадянізацію законодавства України" (реєстр. № 4284). Ним скасовується понад тисячу актів законодавчих органів СРСР та УРСР. Крім цього, ми вже готові передати Кабінету Міністрів України понад 5000 актів Союзу РСР та Української РСР, які можна визнати такими, що не застосовуються на території України", - розповів політик.

Також, за його словами, обов’язковим етапом законодавчої діяльності є процес планування.

"Статтею 19–1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ми зобов’язали парламент щорічно затверджувати план законопроєктної роботи. Починаючи з вересня 2020 року, Верховна Рада України спільно з Кабінетом Міністрів та Офісом Президента України працювала над Планом законопроєктної роботи на 2021 рік, який був ухвалений нещодавно. Зараз ми завершуємо середньострокове планування на 3 наступні роки", — підкреслив Руслан Стефанчук.

Політик також розповів про нову практику формування законопроєктів через концепції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко: заміна Разумкова Стефанчуком? Поки що це зі сфери чуток

"Нещодавно ми представили Концепцію оновлення Цивільного кодексу України, на основі якої формуватимемо відповідний законодавчий акт. Ще один важливий момент: ми маємо ухвалювати ті законодавчі акти, які передбачені 92 статтею Конституції України. Після ухвалення необхідно оцінювати результативність впливу та здійснювати контроль за належним виконанням ухвалених законодавчих актів. Якщо ці закони не досягли поставленої мети, ми маємо разом з Урядом проаналізувати причини та провести роботу над помилками", - зазначив він.

Також Стефанчук розповів про підготовку законопроєкту про засади правотворчої діяльності.

"23 дні хвороби на COVID-19 дали мені змогу попрацювати над підготовкою проєкту закону про засади правотворчої діяльності. Ми хочемо запровадити нові обов’язкові правила, пов’язані з правотворчою діяльністю, і в результаті отримати єдиний законодавчо врегульований підхід до правотворчої діяльності та систематизації законодавства", - наголосив Стефанчук.

Слуга народу Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого сміття, скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 208 "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 9743
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23.02.2021 07:17
+8
К сожалению на таких как Вы и рассчитано.Нужно в корень смотреть, почему такой тридварас как стефанчук, вдруг вспомнил о законах времен СССР.Думаете ему не похрен на массу идиотских правил, актов, инструкций совка? Ему фиолетово!Просто под красивым лозунгом избавления от "законодательного мусора",эти гады пытаются отменить такой "законодательный мусор" как например старый КЗоТ, который напрямую отменить бздят, и много еще разных "законодательных мусоров" которые дают еще пока хоть на бумаге какие то права в том числе и Вам.
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23.02.2021 08:15
+7
Пиляй бабло, не відволікайся, бегемотику...
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23.02.2021 07:20
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"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 208 "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 9743
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23.02.2021 07:17 Відповісти
Пиляй бабло, не відволікайся, бегемотику...
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23.02.2021 07:20 Відповісти
ну вроде всё правильно...масса совершенно идиотских правил, актов, инструкций совка многие чиновники используют для давления на бизнес...
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23.02.2021 07:21 Відповісти
К сожалению на таких как Вы и рассчитано.Нужно в корень смотреть, почему такой тридварас как стефанчук, вдруг вспомнил о законах времен СССР.Думаете ему не похрен на массу идиотских правил, актов, инструкций совка? Ему фиолетово!Просто под красивым лозунгом избавления от "законодательного мусора",эти гады пытаются отменить такой "законодательный мусор" как например старый КЗоТ, который напрямую отменить бздят, и много еще разных "законодательных мусоров" которые дают еще пока хоть на бумаге какие то права в том числе и Вам.
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23.02.2021 08:15 Відповісти
так, звичайно, особливо коли купою відміняється тисячі законів. Дуже легко приховати знищення тих норм, які не потрібні українській бандитській олігархічній еліті, але ті які хоч трохи захищають державну власність, або народ.
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23.02.2021 10:43 Відповісти
спасибо за такой развёрнутый ответ, я и не думал идеализировать этих чудаков, но мысль правильная (от кого бы она не исходила) и кстати.. старый КЗоТ давно пора если не отменить то сильно изменить..
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23.02.2021 15:10 Відповісти
Ну в чем же лично Вас не устраивает старый КЗоТ? в праве на оплачиваемый отпуск? больничный, или Вас не устраивает нормированный рабочий день? Да, я согласен, НЕКОТОРЫЕ нормы следовало бы переработать,например незачем спрашивать согласие профкома на увольнение откровенного тупаря или алкаша, и еще что то в этом роде, но под шумок фактически идет возврат к трудовым отношениям начала 20 века.Тебя выжмут и выбросят без средств к существованию.По факту старый КЗоТ почти не работает,но пока хотя бы в теории есть возможность защитить свои права перед работодателем.
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23.02.2021 15:28 Відповісти
ну что значит "выжмут и выбросят" если предприниматель создал рабочие места ( что бы Вы понимали государство в этом вопросе только мешает) обговорил условия с наёмным работником (которые всех устраивают), платит обязательные налоги значит никому он ничего не должен. Если работника что-то не устраивает может работать в другом месте.
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23.02.2021 16:04 Відповісти
С Вашими словами трудно спорить,Но представьте ситуацию Вам уже близко к 50, Вы опытный специалист, но предпринимателю хочется молодого энергичного работника,а Вы в свои 50 никуда кроме как в сторожа на минималку не устроитесь, особенно в нынешнее время, или начальнику ваше лицо не понравится, и Вас тупо выгонят, потому что начальнику жена с вечера не дала, и Ваша ценность как работника ни причем, начальник самодур.Ну или ситуация, оплачиваемый отпуск не больше недели, не нравится уходи.Я еще раз повторяюсь КЗоТ как бы не работает в полную силу, но есть хотя бы теоретическая возможность побороться за свои права.
Да, надо перекрыть возможность всяким прокурворам и судьям восстанавливаться по суду, но наемных работников без хотя бы формальной защиты оставлять нельзя.Иначе в один прекрасный момент к Вам как к "буржую-эксплуататору" придут пьяные матросы с целью отобрать и поделить.
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23.02.2021 17:38 Відповісти
ну во первых...в нормальных странах владельцы предприятий учитывают мнение профсоюзов, во вторых (как я уже говорил)отпуска, увольнения и всякие дополнительные выплаты в договоре между работником и нанимателем. А насчёт замены отличного специалиста на другого..значит специалист не такой уже и отличный)) уверяю Вас хорошего спеца просто так не выкидывают))
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24.02.2021 07:34 Відповісти
Ключевое слово "в нормальных странах".На моей памяти, был случай, когда руководитель предприятия (не хозяин! такой же наемный) выжил толкового технолога и пристроил на его место сына,не откровенного дауна конечно, но до прежнего технолога ему далеко,и пофиг ему интересы производства а также пофиг на высокую квалификацию,вот и "просто так не выкидывают"
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24.02.2021 09:32 Відповісти
ну Вы же понимаете что это скорее исключение чем правило? и , как Вы сказали, "наёмный работник выгнал наёмного работника рангом пониже"..владелец никогда в ущерб бизнесу не выгонит хорошего спеца, даже ради того что бы пристроить сына))
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24.02.2021 10:27 Відповісти
Ок,если хозяин спеца не выгонит,то почему же Вы за отмену КЗоТа?Осовременить, убрать некоторые устаревшие нормы да, а отменять нельзя! Никакие контракты Вас в случае чего не защитят,во-первых при поступлении на работу работодатель вправе задать вопрос почему работник требует хорошие условия ведь работодатель не знает его квалификации? заключат контракт без хор условий а перезаключить его не так уж и легко.А КЗоТ предусматривает базовые условия типа продолжит раб дня, отпуск , больничные и тп обязательними для всех не зависимо от желания работодателя.
Насчет владельцев и ущерба бизнесу-улыбнуло, например возмите ЛЮБОЕ!!! крупное приватизированное предприятие,например мет завод им Петровского в Днепре, не знаю как он сейчас называется, так там большую часть оборудования на металл порезали,если в 90х туда реально трудно было устроится, то сейчас даже при нынешней безработице хрен туда кто идет, ну кроме тех кто совсем себя не ценит.Если ты с хорошим образованием и опытом, это никак не убережет от неквалифицированной работы типа бери больше кидай дальше,и таких примеров тьма.Да, если предприниматель создал предприятие с 0 и живет с его работы, то все сказанное Вами справедливо, но таких случаев в нашей стране 1 на 100.
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24.02.2021 10:55 Відповісти
я наверное неправильно выразился (лень перечитывать) я ни в коем случае не хочу отменять КЗоТ. разумеется что нужен свод правил регулирующих отношения труда и капитала.но уж точно не такой как сейчас)) Здесь у каждого своя правда, как у наёмного рабочего так и у предпринимателя. Те правила что сейчас существуют применимы в большинстве своём только для госпредприятий. ПРимер: "оплачиваемый отпуск в связи с учёбой. Вам принесёт работник справочку что у него сессия месяц. Мало того что не будет делаться работа Вы обязаны заплатить ..+ налоги" .и таких моментов могу назвать десяток...уже молчу о больничных...о чернобыльцах, детях войны и массе категорий льготников..
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24.02.2021 11:04 Відповісти
Уже радует , что мы достигли понимания, что тупо отменять не верно! да, всякие льготники меня тоже бесят! Но по моему "дети войны" ( "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 7054 родившиеся 10 мая уже не дети "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 1558) в КЗоТе не прописаны, но могу и ошибаться. Больничные как бы вроде из фонда компенсируются,гемор наверное "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 8547,А учебный отпуск имеет ограничение не больше сколько то там дней в году, и чтоб рассчитывать на его оплату сессия должна быть сдана положительно и в срок (подтверждается справкой).И разве работодатель не заинтересован в повышении квалификации работника? Я сталкивался с людьми одной профессии после ПТУ и техникума, скажу что разница в профессиональном плане огромная.
В принципе я доволен нашей дискуссией,рад что наши взгляды местами совпадают,спасибо!
Удачи в бизнесе и в жизни!
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24.02.2021 11:36 Відповісти
Благодарю! приятно пообщаться с умным человеком (даже если и есть расхождение во мнениях). Хорошего дня!! не болейте (очень неприятная штука этот ковид)))
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24.02.2021 11:43 Відповісти
Вы неправы)) очень много предпринимателей (мелкий бизнес) создали с нуля свои небольшие цеха или магазинчики с наёмными рабочими по 2-10 человек и КЗоТ который сейчас им подходит как колёса велосипеда Тойоте-камри)) вроде тоже круглое но ехать невозможно))
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24.02.2021 11:08 Відповісти
Да и как же быть со случаями профзаболеваний, вредных условий, и производственных травм?
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23.02.2021 17:40 Відповісти
это уже совсем отдельная графа...скорее всего наниматель просто платит страховку, ну и соответствующие бонусы типа курорта или вознаграждения. это тоже вносится в трудовой договор.
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24.02.2021 07:36 Відповісти
"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 4150
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23.02.2021 07:21 Відповісти
Царські укази от "нічогодєлання" можна ще відмінити та і "сміття" в ВР варто би позбутися, що б не чухали там фаберже.
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23.02.2021 07:22 Відповісти
"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 1264 "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 9267
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23.02.2021 07:23 Відповісти
Вот здесь бы и не мешало комиссию создать по радикальному сокращению объёма законодательства, а то не ложку сути - ведро воды. У нас все юристы - графоманы. Причём сокращать нужно то, что наплодили за последние тридцать лет. Почему бы не ужать Конституцию до десятка страниц?
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23.02.2021 07:27 Відповісти
І запозичити з конституції США головну тезу, що народ (громадяни) мають право на повстання проти правлячого режиму.
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23.02.2021 08:03 Відповісти
Навіщо морочитися - Закони уже давним-давно написані і дуже прості і їх всього 10
1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
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23.02.2021 10:31 Відповісти
Гарантия на пенсионное обеспечение , бесплатное образование и здравоохранение , социальную защиту - пережитки совка , отменить.
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23.02.2021 07:27 Відповісти
Из перечисленного европейские и американские стандарты на порядок выше без всякого совка , а пережитки совка это врачу занеси , преподавателю занеси про нищенскую пенсию соц защиту лучше помолчать
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23.02.2021 08:14 Відповісти
стефанчук? перелогинься.
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23.02.2021 08:17 Відповісти
А чё не так ? Ты Сергей давно в больнице был? Там уже давно нет ничего бесплатного только ложится все на карман а можно же в кассу и требовать качества. Образование шторы,ремонты,подарки опять же проще было бы заплатить в кассу и требовать нормально образования. Ну а насчёт пенсии если у вас все бесплатное откуда возьмутся деньги на пенсии?
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23.02.2021 08:25 Відповісти
Я то как раз в больнице был недавно, и прейскурант на все дам уже давно висит официально! и через кассу.Насчет образования, штор и ремонта, а также подарков,не стой стороны Вы заходите,сдавая деньги в фонд класса, например я своими глазами вижу что повесили новые шторы,покрасили полы, заменили окна, при этом показывая на все чеки.А так же потом в новостях вижу что при поддержке Хубернатора программа "школьное окно" выполняется ускоренными темпами. А уж букет и коробку конфет на день учителя отнести к коррупции, ну это действительно надо постараться.Насчет пенсий, Вы сложите сумму ЕСВ уплаченного в течении 35 лет, и сумму полученной пенсии, я думаю будете слегка удивлены, так доходы пенс фонда это не только ЕСВ, еще 6% от сотовой связи, акциз на ювелирку, сбор при регистрации авто и еще много чего, а Вы утверждаете что на пенсии денег не хватает.
Лет 15 примерно тому назад, пенсионный фонд купил ПО за 10(Десять!!) млн грн!!! в тех ценах больше ДВУХ МЛН ДОЛЛ!!!, а деньги в ПФ одни что на пенсии, что на распил.
А Вы на учительский букет позарились,стыдно! Если что , я ни разу не учитель.
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23.02.2021 08:41 Відповісти
узеленского могут придумать хоть что-то, что уже не делалось при Порошенко?
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23.02.2021 07:31 Відповісти
видосики
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23.02.2021 08:43 Відповісти
молодчуля ! ще треба ці постанови УРСР-овські відмінити, по яких , чомусь до сих пір наші ніщеброди судді службові квартири приватизовують. цікаво чи такі трюки получились би в військових контрактників рядового і сержантського складу ?
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23.02.2021 07:31 Відповісти
чтобы отменить старые законы, нужно принять новые...))
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23.02.2021 07:46 Відповісти
Не законы нужно отменять, а народ!
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23.02.2021 07:57 Відповісти
З точки зрєнія кацапидла так. Знищити українців і заселити на "звільнені території" рузкамірську кирзово-портяночних дикунів з північного сходу. Щоб усьо було, як на Дамбасє.
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23.02.2021 08:14 Відповісти
какого вам блд еще народа не хватает,кацапидлы соевые?
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23.02.2021 08:19 Відповісти
Шо, новая методичка пришла?
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23.02.2021 09:02 Відповісти
Дядя, ты что альтернативно одаренный? Ведь твой бред читают тысячи людей, а так как ты соевый, то по таким ка ты и судят о соевых, как о тупых агрессивных уродах.
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23.02.2021 09:29 Відповісти
Тетя, твой бред настолько примитивен, что его могут одобрить только на Савушкина,55.
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23.02.2021 11:02 Відповісти
30 (!) лет депутаты разных созывов Украины получают зарплату и никто не может предложить отменить законы несуществующих стран и это при том, что нельзя даже хвалить жизнь в СССР! Не хватает ума пересмотреть законы с учетом реалий, так возьмите совковый закон, замените СССР или УССР и переподпишите от имени президента Украины , или даже на это не хватает ума у помощников, которых из родственников понабирали? знаю одного такого помочника - 30 лет ходил дебил дебилом, а теперь видите ли - помочник! ходит по городу горлопанит, а народ смеётся, только не над ним, а над депутатом, который его пригрел!
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23.02.2021 07:47 Відповісти
Пора це "законодавче" зелене сміття відміняти! Воно закони фашистські приймає , а закони по правонаступництву відмінити хоче щоб власність з народної перетворити в корпоративну.
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23.02.2021 07:52 Відповісти
А от законодательных мусорщиков начнем избавляться? "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 864
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23.02.2021 07:55 Відповісти
Знищити, щоб не смерділо Совком, такі "закони" потрібно, але робити це потрібно не руками ЗЕлупіних стефанчуків.

"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 9406
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23.02.2021 08:00 Відповісти
А если этот мусор, последняя социальная надежда и защита простого украинца? Сначала опубликуйте список отменяемого!!! А так одним махом превратят нас в стадо рабов!!! А в целом, идея не плоха для снижения бюрократии. "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 489
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23.02.2021 08:02 Відповісти
давно уже ясно, что под видом "ненужных советских законов" тридварасы хотят отменить даже почти неработающие но еще как бы действующие КЗоТ, и тому подобное, чтоб даже на бумаге никаких прав не осталось.
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23.02.2021 08:22 Відповісти
За него я в первую очередь и подумал.
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23.02.2021 08:58 Відповісти
Я сподіваюсь, вони розуміють, що замість цих застарілих нормативних актів потрібно буде розробити та прийняти купу нових, бо інакше велика кількість правовідносин просто залишиться неврегульованими...
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23.02.2021 08:14 Відповісти
ви про розум? В ******** раді його не знайдете!
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23.02.2021 10:45 Відповісти
Якщо навіть відмінити совкове сміття та найлютіші проолігархічні "закони" останніх 30 років, то принципіально нічого не зміниться при існуючій правоблудній системі з її "суддями", мусорами, прокурвами і т.п.. Вся ця система не здана управитись навіть з одним стракулістом Вовком з окружного апеляційного судую. Чому? Бо вся сама система одні суцільні вовки та тупицькі.

Невже не зрозуміло, що в беззаконній державі не може бути ні влади права, ні влади закону.
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23.02.2021 08:24 Відповісти
"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 8702
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23.02.2021 08:28 Відповісти
Идея не плохая типа избавится от всего советского, давно пора. Для начала надо избавится от всех уровней советов типа "рабочих, крестьянских и солдатских депутатов" ибо в этих борделях типа совьетов нет ни одного крестьянина или рабочего. А так же запрет на государственную службу граждан других государств. (Согласно Закону Израиля все евреи являются Гражданами Израиля). А то, что сама Верховна типа Рада есть сборище отбросов украИнского народа и граждан других государств. А уж потом решать чего куда зачем. А то как иван-иванычи - либо целую машину кирпича, но на пол-дороги, либо половину машины кирпича, но на весь путь. А в Конституцию в первой главе в первом абзаце красными чернилами написать "Гражданин Украины ты можешь делать всё что ты считаешь нужным, но помни с тобой сделают то же самое". Ну и, естественно - "граждане Украины имеют право и гражданскую обязанность на протест"
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23.02.2021 08:29 Відповісти
Мойша, а не пішов би ти до свого ісраілю? От там і роби, що собі хочеш, попробуй, блін. Там тобі швиденько ручки повкорочують. То в нас ви собі дозволяєте все, що вважаєте для вас потрібним, пілять.
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23.02.2021 08:35 Відповісти
Справжнє ім'я Мойши Київського: Миша Казанский, і ніякого відношення до Ізраїлю він не має.
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23.02.2021 09:59 Відповісти
Кацапчик, не прячься ты не Старый конь, ты дряхлая кобыла
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23.02.2021 10:20 Відповісти
та Казанский, то ще й занадто. Максимум Магаданський.
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23.02.2021 10:50 Відповісти
Послать не сложно, а ты аргументируй по тем пунктам, что я написал или тебе нравится, что совковая власть в Украине? Может ты медведчуковский хвост? Зайди в гугл и посмотри как устроено городское управление в Нью-Йрке и найди там советы комиссаров? Де*ил, едь в 3.14дарашу и там у Сольвьёва пинди
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23.02.2021 10:19 Відповісти
Йди на хрін, придурку.
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23.02.2021 10:25 Відповісти
Иди к )(уйлу, там теплее для тебя.
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23.02.2021 13:56 Відповісти
Прикольно, коли кацап пархатий під українського патріота косить. То у вас спеціальна підготовка там, а чи як?
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23.02.2021 14:40 Відповісти
""Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР" - кроме того - Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук подал в парламент законопроект об отмене перевода часов.
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23.02.2021 09:01 Відповісти
чим би дитя не тішилося аби пісю не мотузило.
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23.02.2021 09:57 Відповісти
Краще почистіть Верховну раду від путінських посіпак, та свої серця від гріхів очистіть. Покайтеся перед Богом і не грішіть більше. Тоді на тверезу голову, можливо і зробите щось добре для людей.
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23.02.2021 09:02 Відповісти
Давно пора, и доецко-комуняцкий хозяйственний кодекс отмените. При Байдене прям жизнь наладилась))
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23.02.2021 09:24 Відповісти
Не гонить на сетфанчука, він син лікарів з Хмельниччини. Все він толково каже. Дивиться на це з обратного, а кого ви хочете від нас у Раду. Лабазюка? Манзюка? Кого ви тут можете найти розумного. Всі розумні вже давно посвалювали.
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23.02.2021 09:32 Відповісти
а хіба походження від лікарів гарантує розумову та моральну вищість? Чим вони кращі від сина архітектора креольського походження, який закінчив медичний?
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23.02.2021 09:54 Відповісти
Ну більшисть хмельниччан вміють тільки викладати труси або кросівки з залізних контейнерів на базарі що між вул Геологів та Львівським. І всі їх інтереси складаються з рибалки та бухалки з кумом. сина архітектора креольського походження, який закінчив медичний? А хто це?
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23.02.2021 10:06 Відповісти
Взагалі то, законодавчим сміттям в основній масі є якраз закони, постанови і акти, які приймалися після набуття незалежності. Більшість соціалістичних законів з явно вираженою комуністичною конотацією було скасовано ще початком 90-х і вони вже давно не діють. Ті що залишилися в головному мають соціальну направленість, або захищають інтереси громадян. А ось закони, які понаприймалися корумпованим чиновництвом для захисту своїх інтересів та інтересів фінансових донорів не є радянськими але є законодавчим сміттям. Бо, часто-густо приймалися вони для того аби заплутати законодавство і заховати за багатьма параграфами особистий інтерес.
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23.02.2021 09:50 Відповісти
Прежде чем рассуждать о "законодательном мусоре" времен СССР, проанализируйте законы "незалежной". Такое впечатление, что их писали первокурсники юрфака, в перерывах между лентами. Именно качество этих законов, позволяет судьям вертеть ими как ..., коррупционерам избегать ответственности, а нам - простым гражданам- заниматься самосудом, т.к. закон не регламнтирует очень много конфликтных ситуаций.
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23.02.2021 09:59 Відповісти
Всё это пустопорожняя болтовня.
Приведи-ка мне хоть десяток ДЕЙСТВУЮЩИХ "законов времён СССР" !
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23.02.2021 10:12 Відповісти
Навіщо морочитися - Закони уже давним-давно написані і дуже прості і їх всього 10
"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 7992

1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
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23.02.2021 10:32 Відповісти
Согласен с вами на 100%.
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23.02.2021 10:46 Відповісти
 
 