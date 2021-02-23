УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14016 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 579 6
вакцина (3528) карантин (16095) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Pfizer (168)

Вакцину Pfizer зареєстрували в Україні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцину Pfizer зареєстрували в Україні, - Ляшко

В Україні пройшла реєстрацію вакцина від COVID американської компанії Pfizer. Точні терміни її поставки поки невідомі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати ... Це препарат Covishield / AstraZeneca, який виготовляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що поки не може сказати, де буде проводитися вакцина Pfizer для України.

Раніше повідомлялося, що вакцина Pfizer буде поставлена ​​в Україну в кінці лютого або на початку березня.

Також читайте: Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що, вже 15 лютого?
показати весь коментар
23.02.2021 15:35 Відповісти
Все почнеться 30 лютого. Готуйтесь.
показати весь коментар
23.02.2021 15:45 Відповісти
Опять "оманские инвестиции"?
Все о них слышали,но никто не видел
показати весь коментар
23.02.2021 15:36 Відповісти
Не має жодних сумнівів кому вона дістанеться. Все для слуг наріду.
показати весь коментар
23.02.2021 15:36 Відповісти
В задницу себе эту вакцину засуньте. У меня уже все близкие и знакомые переболели короной включая меня. Уродская власть!
показати весь коментар
23.02.2021 20:50 Відповісти
 
 