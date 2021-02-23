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Вакцину Pfizer зарегистрировали в Украине, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцину Pfizer зарегистрировали в Украине, - Ляшко

В Украине прошла регистрацию вакцина от COVID американской компании Pfizer. Точные сроки ее поставки пока неизвестны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вакцинация в Украине будет добровольной, и вакцинация будет проводиться только зарегистрированными препаратами. В Украине зарегистрировали два препарата… Это препарат Covishield / AstraZeneca, который производится на площадке Serum Institute of India, а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что пока не может сказать, где будет производиться вакцина Pfizer для Украины.

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А що, вже 15 лютого?
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23.02.2021 15:35 Ответить
Все почнеться 30 лютого. Готуйтесь.
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23.02.2021 15:45 Ответить
Опять "оманские инвестиции"?
Все о них слышали,но никто не видел
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23.02.2021 15:36 Ответить
Не має жодних сумнівів кому вона дістанеться. Все для слуг наріду.
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23.02.2021 15:36 Ответить
В задницу себе эту вакцину засуньте. У меня уже все близкие и знакомые переболели короной включая меня. Уродская власть!
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23.02.2021 20:50 Ответить
 
 