Імунітет після вакцини проти COVID-19 діє мінімум 12 місяців, - Ляшко
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Після вакцинації від COVID-19 імунітет діє мінімум 12 місяців. Тому в проєкт бюджетної декларації на наступний рік вже закладаються кошти на закупівлю вакцини.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Міністерство охорони здоров'я не розглядає сценарій з відсутністю імунітету через шість місяців після вакцинації.
"Оскільки, за нашою інформацією, як мінімум 12 місяців повинен бути імунітет, якщо не станеться якась мутація, яка не була передбачена до цього", - зазначив Ляшко.
Він також додав, що в проєкті бюджетної декларації, який МОЗ подав Міністерству фінансів, уже передбачено необхідну суму для закупівлі вакцини на 2022 рік.
Топ коментарі
+5 133133
показати весь коментар23.02.2021 16:20
+4 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар23.02.2021 16:23
+3 Vladimir Longer
показати весь коментар23.02.2021 16:36
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вот и убеждаю себя - верь! ))) неа...никак ! )))
В Европе оригиналы рассчитаны на пол года одна прививка из двух
Можно зелье варят индусы )))
Рассказывайте подобные байки для своего элехтората.
Нам, порохоботам, не нужна эта чушь...