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Иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев, - Ляшко

После вакцинации от COVID иммунитет действует минимум 12 месяцев. Поэтому в проект бюджетной декларации на следующий год уже закладываются средства на закупку вакцины.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Министерство здравоохранения не рассматривает сценарий с отсутствием иммунитета через шесть месяцев после вакцинации.

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"Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не произойдет какая-либо мутация, которая не была предусмотрена до этого", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что в проект бюджетной декларации, который Минздрав подал Министерству финансов, уже предусмотрена необходимая сумма для закупки вакцины на 2022 год.

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Топ комментарии
+5
так то ж после вакцины, а не против жидкости из священной стерильной реки Ганг
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23.02.2021 16:20
+4
ой...мировое медицинское сообщество говорит о 6-8 мес и то после двух уколов...
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23.02.2021 16:23
+3
Во всем мире 6 месяцев, а у Ляшко 12)
Рассказывайте подобные байки для своего элехтората.
Нам, порохоботам, не нужна эта чушь...
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23.02.2021 16:36
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так то ж после вакцины, а не против жидкости из священной стерильной реки Ганг
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23.02.2021 16:20 Ответить
Імунітет після вакцини проти COVID-19 діє мінімум 12 місяців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1856
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23.02.2021 16:26 Ответить
Иммунитет после вакцины от COVID действует минимум 12 месяцев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 158
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23.02.2021 16:21 Ответить
ой...мировое медицинское сообщество говорит о 6-8 мес и то после двух уколов...
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23.02.2021 16:23 Ответить
Особисто у мене нема ніяких причин не вірити Ляшку. Імунітет після вакцини проти COVID-19 діє мінімум 12 місяців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5577
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23.02.2021 16:24 Ответить
Імунітет після вакцини проти COVID-19 діє мінімум 12 місяців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4229..а я чёт такой недоверчивый...аж самому противно))))

вот и убеждаю себя - верь! ))) неа...никак ! )))
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23.02.2021 16:27 Ответить
Это от индийской копии ? )))))))
В Европе оригиналы рассчитаны на пол года одна прививка из двух
Можно зелье варят индусы )))
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23.02.2021 16:31 Ответить
Пардон, так їх же індійська організація заявляє на весь світ, що вакцини недопровірені на їх безпеку
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23.02.2021 16:50 Ответить
Простите не понял
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23.02.2021 17:52 Ответить
All India Drug Action Network (AIDAN) Індійська медична асоціація заявила, що вакцина Бові- Шилд не пройшла всі випробування а її затвердили.
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23.02.2021 18:07 Ответить
Во всем мире 6 месяцев, а у Ляшко 12)
Рассказывайте подобные байки для своего элехтората.
Нам, порохоботам, не нужна эта чушь...
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23.02.2021 16:36 Ответить
З язика зняли. Таки так.
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23.02.2021 17:02 Ответить
Ляшко це перевірив на собі і власних дітях? Може він дав посилання на медичні наукові журнали де можна прочитати статті авторитетних вчених ? А портить повітря всі добре вміють, особливо політики і недополітики.
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23.02.2021 16:48 Ответить
Придурку!Звідки ти знаєш,коли ще крім валютних П,,,сів в Україні ще нікого не скіпили?Хто має результат напруги імунітету через 12 місяців після щеплення?
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23.02.2021 17:24 Ответить
Там не пол миллиона, а около 40 000 доз. 500 000 это приблизительно 20-30 м3. Две паллеты-около 4-5 м3.
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23.02.2021 17:41 Ответить
очередной бред. отдельно вызывает интерес, как они уже сейчас пилят бабло на 2 года вперёд.
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23.02.2021 17:43 Ответить
через 12 месяцев другой вирус появится, про Ковид забудут как про грипп.
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23.02.2021 17:50 Ответить
А кто и как установил эти 12 месяцев, если сам этот шухер начался всего 10 месяцев назад, а к вакцине приступили и того позже. А почему до сих пор нет сертификата GMP ни на одну вакцину, а без него ее даже ввозить сюда нельзя. но сейчас начнется самое веселое - добрались до пика всей этой компании - реализация не понятных вакцин и набивание карманов бабками. Не исключена стрелянина. А самое главное, когда покупаешь любые лекарства в аптеке, то там обязательно вкладыш с отдельным разделом "Побочные действия", а этом случае вообще не только этого раздела нет, а и никаких вкладышей. Поэтому сам по себе не понятный Ляшко вместе с безстажевым по врачебной практике Министром Степановым не вызывают героических настроений. Просто каждый зарабатывает свои бабки, как знает.
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23.02.2021 19:33 Ответить
Ляшко! Тебя разве не учили говорить правду и не нести чепуху. Вакцину только-только разработали, даже толком не протестировал. А пандемия короновируса началась в марте 2020. Откуда 12 месяценв? Ты хоть сам понимаешь что несёшь
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24.02.2021 00:20 Ответить
 
 