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Нацрада з ТРМ просить анулювати ліцензію "112 Україна", - Окружний адмінсуд Києва

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нацрада з ТРМ просить анулювати ліцензію

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії на мовлення для "Телерадіокомпанія "112-ТВ", логотип - "112 Україна" .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначає позивач - ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення невиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата в її проведенні, що згідно із законом - підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення.

Зараз до суду надійшло 3 позови, в яких, зокрема, сказано про призначення в різний період відповідних перевірок.

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

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Та що це за диво таке. Скоро,щоб послухати медвечука, як РОсія пропонує заблудшим українцям Спутнік 5 в Мокшію прийдеться виїзджати?
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23.02.2021 16:31 Відповісти
Расслабтесь
"ОАСК решает вопрос"
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23.02.2021 16:41 Відповісти
У зеленый "патриот" так хотел попиарится закрытием мертведчуковских помоек, что совсем забыл о помойке мураева - "наш", а также о параше гужвы - срана.юа. я уже не говорю, про ютуб каналы педофила петушария.
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23.02.2021 16:35 Відповісти
да оставьте 1й и 2й канал как в СССР и все довольны!
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23.02.2021 16:46 Відповісти
И 5-ый!
Там "золотого конька" продают. Нацрада з ТРМ просить анулювати ліцензію "112 Україна", - Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 2841
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23.02.2021 17:14 Відповісти
и правильно, всех неподдакивающих надо заткнуть, это демократично
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23.02.2021 17:44 Відповісти
 
 