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Нацсовет по ТРВ просит аннулировать лицензию "112 Украина", - Окружной админсуд Киева

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нацсовет по ТРВ просит аннулировать лицензию

В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензии на вещание для "Телерадиокомпания" 112-ТВ", логотип - "112 Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает истец - непредоставление лицензиатом в полном объеме запрашиваемых документов, необходимых для осуществления невыездной проверки, в срок, определенный решением Нацсовета о назначении такой проверки, является отказом лицензиата в ее проведении, что по закону - основание для обращения в суд об аннулировании лицензии на речи.

Сейчас в суд поступило 3 иска, в которых, в частности, говорится о назначении в разный период соответствующих проверок.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административными исками.

Также читайте: Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Автор: Богдан Гуньковський
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Та що це за диво таке. Скоро,щоб послухати медвечука, як РОсія пропонує заблудшим українцям Спутнік 5 в Мокшію прийдеться виїзджати?
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23.02.2021 16:31 Ответить
Расслабтесь
"ОАСК решает вопрос"
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23.02.2021 16:41 Ответить
У зеленый "патриот" так хотел попиарится закрытием мертведчуковских помоек, что совсем забыл о помойке мураева - "наш", а также о параше гужвы - срана.юа. я уже не говорю, про ютуб каналы педофила петушария.
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23.02.2021 16:35 Ответить
да оставьте 1й и 2й канал как в СССР и все довольны!
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23.02.2021 16:46 Ответить
И 5-ый!
Там "золотого конька" продают. Нацрада з ТРМ просить анулювати ліцензію "112 Україна", - Окружний адмінсуд Києва - Цензор.НЕТ 2841
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23.02.2021 17:14 Ответить
и правильно, всех неподдакивающих надо заткнуть, это демократично
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23.02.2021 17:44 Ответить
 
 