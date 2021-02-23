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МЗС висловило Росії протест через замах на вбивство співробітника генконсульства України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС висловило Росії протест через замах на вбивство співробітника генконсульства України

Міністерство закордонних справ України висловило протест МЗС РФ через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі.

Про це в Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС висловив протест МЗС Росії через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не відреагували на напад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого на прикордонника, коменданта Генконсульства України в Санкт-Петербурзі, напав росіянин з ножем. Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу. Нападника затримано. Незабаром на місце прибули слідчі. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом до Генконсульства.

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Автор: Анастасія Потіха
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Вот зачем эти консульства Украины по России, в таких количествах? Чтоб в Украине было до черта этих гнезд для связи и координации агентуры в украинских городах? Чтоб трудоустроить побольше чиновников на не пыльной работе? Одни вопросы, без внятных ответов.
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23.02.2021 16:48 Відповісти
Заглянул в дурдом - посмотрел российские сайты
Все в порядке, все без изменений. Наша бронетехника пробивается теннисным мячиком, а Львов готов вручать цветы освободителям.
Я кавычки там не ставлю в предыдущем абзаце, бо там одни кавычки и будут.
МЗС висловило Росії протест через замах на вбивство співробітника генконсульства України - Цензор.НЕТ 6305

Юрий Бирюков
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23.02.2021 17:13 Відповісти
Уволить бл-дугу!
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23.02.2021 17:27 Відповісти
 
 