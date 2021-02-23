МЗС висловило Росії протест через замах на вбивство співробітника генконсульства України

Міністерство закордонних справ України висловило протест МЗС РФ через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі.

Про це в Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС висловив протест МЗС Росії через замах на вбивство співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. Правоохоронці РФ не запобігли й ефективно не відреагували на напад", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого на прикордонника, коменданта Генконсульства України в Санкт-Петербурзі, напав росіянин з ножем. Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу. Нападника затримано. Незабаром на місце прибули слідчі. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом до Генконсульства.

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