Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО

Смольнинский районний суд російського Санкт-Петербурга заарештував громадянина РФ Назара Смоленського, який 19 лютого напав із ножем на співробітника генерального консульства України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на об'єднану пресслужбу судів Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районний суд Санкт-Петербурга виніс постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Назара Смоленського, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 213 КК РФ. Не пізніше 12:22 19.02.2021, маючи умисел на грубе порушення громадського порядку, перебуваючи біля будинку на вул. Бонч-Бруєвича, 1-В, дочекавшись, коли відчинять вхідні двері у будівлю генерального консульства України, завдав громадянину П. предметом, схожим на ніж, не менше 2 ударів у пахову ділянку і зовнішню поверхню стегна з лівого боку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нападник раніше був судимий, не працює, не одружений, дітей на утриманні не має. І захворювань, що не дозволяють перебувати в умовах слідчого ізолятора, у нього немає.

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Нагадаємо, 19 лютого на прикордонника, коменданта генконсульства України в Санкт-Петербурзі, напав росіянин із ножем. Співробітники генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу. Нападника затримано. Незабаром на місце прибули слідчі. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом до генконсульства.

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