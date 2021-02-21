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Новини
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Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО

Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО

Смольнинский районний суд російського Санкт-Петербурга заарештував громадянина РФ Назара Смоленського, який 19 лютого напав із ножем на співробітника генерального консульства України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на об'єднану пресслужбу судів Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районний суд Санкт-Петербурга виніс постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Назара Смоленського, обвинуваченого в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 213 КК РФ. Не пізніше 12:22 19.02.2021, маючи умисел на грубе порушення громадського порядку, перебуваючи біля будинку на вул. Бонч-Бруєвича, 1-В, дочекавшись, коли відчинять вхідні двері у будівлю генерального консульства України, завдав громадянину П. предметом, схожим на ніж, не менше 2 ударів у пахову ділянку і зовнішню поверхню стегна з лівого боку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нападник раніше був судимий, не працює, не одружений, дітей на утриманні не має. І захворювань, що не дозволяють перебувати в умовах слідчого ізолятора, у нього немає.

Дивіться також: У мережі з'явилося відео нападу озброєного ножем росіянина на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО 01

Нагадаємо, 19 лютого на прикордонника, коменданта генконсульства України в Санкт-Петербурзі, напав росіянин із ножем. Співробітники генконсульства України негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу. Нападника затримано. Незабаром на місце прибули слідчі. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом до генконсульства.

Дивіться також: Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

консульство (308) напад (1118) росія (64958) Санкт-Петербург (277) суд (11659)


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Топ коментарі
+9
Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО - Цензор.НЕТ 3804
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21.02.2021 21:52
+4
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Если возвращать Дзержинского на Лубянку, то надо и Путина вернуть завклубом в Дрезден. И это ещё не худший вариант для агента «Моль». «Железный Феликс» его вообще расстрелял бы как контрреволюционера и кровопийцу трудового народа.
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21.02.2021 21:59
+4
21.2.2014 - Майдан оголосив ультиматум опозиції .
Сьогодні у цей час, пролунала історична промова командира сотні Майдану Володимира Парасюка та його заклик на штурм ВР, після чого Чивокуня заметушився та хутко зник.

Пам'ятаємо !
Слава Героям Небесної Сотні !
Слава Україні !
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21.02.2021 22:09
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Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО - Цензор.НЕТ 3804
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21.02.2021 21:52 Відповісти
Дадут "Хыроя паРаши" ...*** буду...
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21.02.2021 21:57 Відповісти
Может даже наградят. Посмертно...
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21.02.2021 22:12 Відповісти
Так точно,кеп!!!! А при чьому тут в"язниця? Сідєлєц?
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21.02.2021 22:37 Відповісти
Можливою людина вам пропонує не бути москалем і не використовувати московітське матюччя?
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22.02.2021 06:29 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Если возвращать Дзержинского на Лубянку, то надо и Путина вернуть завклубом в Дрезден. И это ещё не худший вариант для агента «Моль». «Железный Феликс» его вообще расстрелял бы как контрреволюционера и кровопийцу трудового народа.
показати весь коментар
21.02.2021 21:59 Відповісти
21.2.2014 - Майдан оголосив ультиматум опозиції .
Сьогодні у цей час, пролунала історична промова командира сотні Майдану Володимира Парасюка та його заклик на штурм ВР, після чого Чивокуня заметушився та хутко зник.

Пам'ятаємо !
Слава Героям Небесної Сотні !
Слава Україні !
показати весь коментар
21.02.2021 22:09 Відповісти
Пасодють в камеру в Льохе Насральному,это киллер...
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21.02.2021 22:15 Відповісти
Давно пора всі консульства в ********** закрити. Хіба що залишити одне в москві щоб було кому прийняти Крим взад.
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21.02.2021 22:32 Відповісти
Цензор, як на рахунок інформаціі про терористичний акт!?
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21.02.2021 23:02 Відповісти
Пора вже звалювати з сраної засраші,заробітчани крім *********** існують іньші країни..,вельми непогані,ну а щелепу(руськагаварящюю) можна і в сраку засунути.
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21.02.2021 23:06 Відповісти
чого не зробиш по великій комсомольсько-газовій дружбі...

Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО - Цензор.НЕТ 5002
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21.02.2021 23:46 Відповісти
На Донбасс вышлют...
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22.02.2021 00:01 Відповісти
А чего наши сотрудники консульств и дип.представительств не носят оружие (особенно пострадавший ) не носят оружие. Имеют право по международным законам.
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22.02.2021 00:44 Відповісти
Це, консульство, а не посольство. Трохи інші дипломатичні статуси.
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22.02.2021 11:49 Відповісти
"Смольнинский районный суд" арестовал "Смоленского"
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22.02.2021 01:21 Відповісти
Погана підготовка у прикордонника, що працює на території країни-ворога.
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22.02.2021 06:30 Відповісти
Ну, таке не часто трапляється навіть в козломордії, ось і розслабляються.
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22.02.2021 11:50 Відповісти
 
 