РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10245 посетителей онлайн
Новости
8 933 22

Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО

Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО

Смольнинский районный суд российского Санкт-Петербурга арестовал гражданина РФ Назара Смоленского, который 19 февраля напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ. Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д. 1 лит. В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападающий ранее был судим, не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, и заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у него нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В сети появилось видео нападения вооруженного ножом россиянина на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО 01

Напомним, 19 февраля на пограничника, коменданта Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, напал россиянин с ножом. Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь. Нападающий задержан. Вскоре на место прибыли следователи. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали постоянно растущую угрозу для безопасности стран Европы и Ближнего Востока, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

консульство (469) нападение (2208) россия (95381) Санкт-Петербург (486) суд (25080)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО - Цензор.НЕТ 3804
показать весь комментарий
21.02.2021 21:52
+4
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Если возвращать Дзержинского на Лубянку, то надо и Путина вернуть завклубом в Дрезден. И это ещё не худший вариант для агента «Моль». «Железный Феликс» его вообще расстрелял бы как контрреволюционера и кровопийцу трудового народа.
показать весь комментарий
21.02.2021 21:59
+4
21.2.2014 - Майдан оголосив ультиматум опозиції .
Сьогодні у цей час, пролунала історична промова командира сотні Майдану Володимира Парасюка та його заклик на штурм ВР, після чого Чивокуня заметушився та хутко зник.

Пам'ятаємо !
Слава Героям Небесної Сотні !
Слава Україні !
показать весь комментарий
21.02.2021 22:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО - Цензор.НЕТ 3804
показать весь комментарий
21.02.2021 21:52 Ответить
Дадут "Хыроя паРаши" ...*** буду...
показать весь комментарий
21.02.2021 21:57 Ответить
Может даже наградят. Посмертно...
показать весь комментарий
21.02.2021 22:12 Ответить
Так точно,кеп!!!! А при чьому тут в"язниця? Сідєлєц?
показать весь комментарий
21.02.2021 22:37 Ответить
Можливою людина вам пропонує не бути москалем і не використовувати московітське матюччя?
показать весь комментарий
22.02.2021 06:29 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Если возвращать Дзержинского на Лубянку, то надо и Путина вернуть завклубом в Дрезден. И это ещё не худший вариант для агента «Моль». «Железный Феликс» его вообще расстрелял бы как контрреволюционера и кровопийцу трудового народа.
показать весь комментарий
21.02.2021 21:59 Ответить
21.2.2014 - Майдан оголосив ультиматум опозиції .
Сьогодні у цей час, пролунала історична промова командира сотні Майдану Володимира Парасюка та його заклик на штурм ВР, після чого Чивокуня заметушився та хутко зник.

Пам'ятаємо !
Слава Героям Небесної Сотні !
Слава Україні !
показать весь комментарий
21.02.2021 22:09 Ответить
Пасодють в камеру в Льохе Насральному,это киллер...
показать весь комментарий
21.02.2021 22:15 Ответить
Давно пора всі консульства в ********** закрити. Хіба що залишити одне в москві щоб було кому прийняти Крим взад.
показать весь комментарий
21.02.2021 22:32 Ответить
Цензор, як на рахунок інформаціі про терористичний акт!?
показать весь комментарий
21.02.2021 23:02 Ответить
Пора вже звалювати з сраної засраші,заробітчани крім *********** існують іньші країни..,вельми непогані,ну а щелепу(руськагаварящюю) можна і в сраку засунути.
показать весь комментарий
21.02.2021 23:06 Ответить
чого не зробиш по великій комсомольсько-газовій дружбі...

Росіянина Смоленського, який напав на співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі, відправили в СІЗО - Цензор.НЕТ 5002
показать весь комментарий
21.02.2021 23:46 Ответить
На Донбасс вышлют...
показать весь комментарий
22.02.2021 00:01 Ответить
А чего наши сотрудники консульств и дип.представительств не носят оружие (особенно пострадавший ) не носят оружие. Имеют право по международным законам.
показать весь комментарий
22.02.2021 00:44 Ответить
Це, консульство, а не посольство. Трохи інші дипломатичні статуси.
показать весь комментарий
22.02.2021 11:49 Ответить
"Смольнинский районный суд" арестовал "Смоленского"
показать весь комментарий
22.02.2021 01:21 Ответить
Погана підготовка у прикордонника, що працює на території країни-ворога.
показать весь комментарий
22.02.2021 06:30 Ответить
Ну, таке не часто трапляється навіть в козломордії, ось і розслабляються.
показать весь комментарий
22.02.2021 11:50 Ответить
 
 