Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО

Смольнинский районный суд российского Санкт-Петербурга арестовал гражданина РФ Назара Смоленского, который 19 февраля напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ. Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д. 1 лит. В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападающий ранее был судим, не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, и заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у него нет.

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Напомним, 19 февраля на пограничника, коменданта Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, напал россиянин с ножом. Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь. Нападающий задержан. Вскоре на место прибыли следователи. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

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