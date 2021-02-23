РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14278 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 343 3
МИД (6653) МИД РФ (1629) покушение (968) Санкт-Петербург (467) Николенко (155)

МИД выразил России протест из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД выразил России протест из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля на пограничника, коменданта Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, напал россиянин с ножом. Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины предоставил раненому всю необходимую первичную медицинскую помощь. Нападающий задержан. Вскоре на место прибыли следователи. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

Также читайте: Напавшего на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге россиянина Смоленского отправили в СИЗО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот зачем эти консульства Украины по России, в таких количествах? Чтоб в Украине было до черта этих гнезд для связи и координации агентуры в украинских городах? Чтоб трудоустроить побольше чиновников на не пыльной работе? Одни вопросы, без внятных ответов.
показать весь комментарий
23.02.2021 16:48 Ответить
Заглянул в дурдом - посмотрел российские сайты
Все в порядке, все без изменений. Наша бронетехника пробивается теннисным мячиком, а Львов готов вручать цветы освободителям.
Я кавычки там не ставлю в предыдущем абзаце, бо там одни кавычки и будут.
МЗС висловило Росії протест через замах на вбивство співробітника генконсульства України - Цензор.НЕТ 6305

Юрий Бирюков
показать весь комментарий
23.02.2021 17:13 Ответить
Уволить бл-дугу!
показать весь комментарий
23.02.2021 17:27 Ответить
 
 