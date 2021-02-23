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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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Зеленський (17387) суд (8030) Шабунін (458) Татаров Олег (357)

"Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Такого показового порушення закону заради відмазування своїх людей за минулого президента не було. Свинарчука Порошенко звільнив. Татарова Зеленський кришує.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:30 в Шевченківському суді чергова серія ганьби Зеленського з відмазуванням Татарова. Деталі тут .

Ви запитаєте, чому не в суді антикорупційному? Бо ручне ДБР Татарова, наплювало на закон і кілька рішень ВАКС, і тупо не передає туди матеріали справи.

Інакше антикорупційний суд вже давно б зніс незаконне рішення ручного Печерського суду.

Ми багато разів описували, як Зеленський руками Венедіктової, ДБР та старих судів рятує заступника Єрмака. Наприклад, ось тут .

Я абсолютно відповідально заявляю: такого кричущого бєспрєдєлу Порошенко собі не дозволяв.

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Аж такого показового порушення закону задля відмазування своїх людей за минулого президента не було.

Свинарчука Порошенко звільнив. Татарова Зеленський кришує.

Попередній президент здав свого не через справедливість (як ви розумієте), а від розуміння, що пояснити таке просто неможливо. Ніяк. Жодним чином.

Для мене загадка, як такої простої речі не розуміє Зеленський. Можливо, Єрмак переконує його, що ця історія лише у Фейсбучку і скоро всі про це забудуть. Пройшло вже кілька місяців. Забули?

Більше того, вороги Зеленського рознесуть цю історію далеко за межі інтернету. Надто вже вона однозначна. Обізнаність виборців про цю історію лише зростатиме, відповідно довіра до президента падатиме.

Припускаю, що Зеленський особисто не займається відмазуванням Татарова. Але це не має жодного значення, бо весь цей бєспрєдєл Татаров робить ВІД ІМЕНІ Зеленського.

Ви ж не думаєте, що ДБР, ОГП, СБУ, Печерський та Шевченківський суди, Київська апеляція і ВС, показово плюють в закон, відмазуючи Татарова, бо він класний пацан?

Звичайно ні, вони все це роблять лише тому, що Татаров телефонує їм з Офісу президента Зеленського.

І вказівки робити це лайно він їм теж дає не від свого імені (бо він ніхто і звати його ніяк), а від імені Зеленського.

Ще одне. Історія з Татаровим чітко засвідчує, що ніякої справедливості не буде. І затриманням окремих фігурантів ТОП-справ теж радіти особливо не варто.

Завтра Коломойський/Ахмєтов/Павлюк і (та хто завгодно) прийде до Зеленського і скаже: "Чому ти свого Татарова відмазав, а мої мають сідати?". І Зеленському не буде, що на це відповісти. Бо не має на це відповіді.

Закон або один для всіх, або його немає ні для кого.

Особливо для найбільших покидьків. Наприклад, таких як Татаров, який крав на житлі для військових, а раніше переконував, що майданівці самі собі в потилиці стріляли.

І ще одне. Не знаю, чи розуміє Зеленський. Татаров буде перший, хто продаватиме справи, з яких Зеленський зараз збирає овації.

Поясню на зрозумілому для президента прикладі. Уявіть, що дороги, якими зараз так пишається президент, через два роки полізуть ямами.

Люди, які зараз цими дорогами так захоплюються, першими зненавидять Зеленського. Бо вони повірили, а їх знову обманули. І ця ненависть буде значно глибшою, ніж до цього було захоплення.

Сподіваюся, що аналогія зрозуміла. А поки за продовженням ганьби президента можна буде спостерігати сьогодні у Шевченківському суді", - заявив Шабунін.

Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв, - Шабунін 01
Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв, - Шабунін 02
Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв, - Шабунін 03
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Топ коментарі
+63
Ну так а зачем ты тогда менял Порошенко на Зеленского ?
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23.02.2021 16:43
+60
За то ты Шабуня, сделал все, что бы в 2019 в выборе Порох\Зе, победил ватный Зе.

Ты хотя бы перед людьми извиниться не хочешь?
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23.02.2021 16:43
+50
Зробив це разом!
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23.02.2021 16:43
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Сторінка 2 з 2
Нагадаємо, що Яніна Аранчій - донька Валентини Аранчій - ректора Полтавського державного аграрного університету.Чоловік Яніни - Віталій Кулинич - у вересні 2020 року очолив Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА.Брат Яніни - Дмитро Аранчій - працював заступником начальника управління Держпродспоживслужби, а після звільнення Геннадія Пікуля тимчасово виконував обов'язки начальника.У 2016 році пішов з життя Сергій Аранчій - чоловік Валентини Аранчій, головний державний ветеринарний інспектор у Полтавській області, доцент кафедри анатомії та фізіології сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії, заслужений працівник ветеринарної медицини України.У 2020 році Яніну Аранчій було обрано депутатом Полтавської обласної ради, як представника партії «Довіра».Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»
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23.02.2021 17:13 Відповісти
ну и ? нам ( форумчанам ) че от этой молодой женщины ждать ?
лучше черкони , какое у нее жилье , машина , на какие бабки ? было-бы фото в бикини или белье - можно было-бы посмотреть повнимательней , или она твой кумир ?
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23.02.2021 17:50 Відповісти
из фото меня интересует только одно - кто и за какие шиши подарил ей такой огромный букет, примерно так на тысячу гривень - половину минимальной пенсии в Украине.
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23.02.2021 18:55 Відповісти
кстати баба симпатичная.
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23.02.2021 18:55 Відповісти
Букет то такое) Меня на фотографии больше интересует документ который она собирается прям в файлике подписать "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 7568
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23.02.2021 21:35 Відповісти
Такие слова как, беспредел, понт, облажаться, повестись и так далее - это жаргонные тюремные слова. Воротит, когда их используют...
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23.02.2021 17:09 Відповісти
Чесний продавець язика...)))Вірющо хочется жити і жити добре.
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23.02.2021 17:13 Відповісти
Проросiський кагал, захопивший владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам. «Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя», сказав батько загиблого солдата Ярослава Журавля - Зеленському. https://www.youtube.com/watch?v=PECiBdBaOtI
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23.02.2021 20:24 Відповісти
Це рекламка чи агітація...Вибачте ви дарма... я за Бога а не за дурнів...
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23.02.2021 21:47 Відповісти
Я так думаю, что это политическая расправа в вывихнутом мире Зели о справедливости.
Это же война, если два оккупанта подстерегают украинца, чтобы его убить, искалечить, изуродовать (ненужное зачеркнуть), но им это не удается.
А если один из них при этом дает дуба, то это замечательно. Больше безопасности вокруг возникает (если не для ваты, то для украинских граждан и неграждан, сочувствующих Украине).
Как говорил Жеглов (сталинская сволочь, но в литературном образе), если пленный враг отказывается отвечать на вопросы, его отводят за бруствер и расстреливают, поскольку его вина как врага, с оружием в руках, не требует доказательств. А тут внедренные оккупанты (пусть не в первом поколении, или в первом?) пытаются убить украинца в Одессе, но, когда это не удается, вмешивается "украинское правосудие", вдова (мутер?) несосостоявшегося убийцы льет слезы на глазах суки и. о. генерального прокурора, и на сфабрикованном "левом" деле далее судят и не ищут виновных среди одесских ментов (которые крыщуют сепарюг-оккупантов), не всякое отродье, причастное к Фучеджи, пытавшихся устроить в Одессе "русский мир", а ищут тех, кто защитил украинскую Одессу.
Украина в состоянии внутренней оккупации, что при Януковиче, что сейчас (а с судами и прокурорами надо что-то делать, когда в Украине удастся установить нормальное правосудие и законность).
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23.02.2021 17:13 Відповісти
Как ни парадоксально это звучит, но на защиту Одессы от нашествия российской православной Орды выступили безоружные одесские болельщики футбола.
Одесская милиция с красными повязками на рукавах, во главе с гагаузом Фучеджи и его проплаченными «титушками» поддерживала и защищала 2 мая 2014 года российских террористов прибывших в Одессу для захвата ОГА из Санкт-Петербурга, Крыма и Донецка.
Милиционеры во время противостояния болельщиков и понаехавших боевиков Игаля Гиркинда между своими щитами образовывали щель, в ней появлялся ствол автомата Калашникова, и раздавалась автоматная очередь в безоружных людей. Прокуратура установила фамилии и должности силовиков, находящихся в тот день на дежурстве.
Ни один военнослужащий из Южного оперативного командования, дислоцирующегося в Одессе, не присоединился к фанатам на защиту города от граждан Залесья. Военные смотрели это событие по телевизору в прямой трансляции.
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23.02.2021 20:25 Відповісти
Если человек идиот - то это навсегда.
Ты не в курсе что история со Свинарчуком оказалась фейком?
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23.02.2021 17:15 Відповісти
Історія Свинарчука була правдою і залишилася правдою.
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23.02.2021 17:45 Відповісти
Правда где?
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23.02.2021 17:49 Відповісти
там где и взорваные 5 складов с боеприпасами, и вынос Яценюка за штаны с букетом (часом не за трубу для Медведчука), и борьба с олигархами - поездка в Вену к Фирташу и побег носителя чемоданов олигарха Онищенко , а как там Насиров себя чувствует.... тоже фейки?
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23.02.2021 18:20 Відповісти
"А еще ваш барыга войну начал и армию в котлы заводил"
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23.02.2021 20:14 Відповісти
Кешааа алкаашшш... войну начал ваш карлик и грушник Дыркин
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23.02.2021 20:23 Відповісти
Абырвал))
Порошенко он везде))
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23.02.2021 20:29 Відповісти
я не понял где Липецкая фабрика. И тарифы, тарифы забыл!!

ах, да, про тарифы сейчас не в тему.. сори.
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23.02.2021 18:56 Відповісти
та ще забули про пенсійну реформу .
чи може то не ***** внедрив її?
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23.02.2021 19:15 Відповісти
Вам в очі насци а ви все роса.
Тіштесь далі.
Першого квітня не забудьте починати ржати, не тому що день дурня, а з тарифу в 3.50 за кіловат, "ведь какая разніца" , " зато по пріколу".
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23.02.2021 19:47 Відповісти
в ЗЕ просторі на Алмазова працюєш?
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23.02.2021 20:27 Відповісти
Система в Украине, если схематично- проста. Бюджет собирается само собой и с налогов граждан, но это далеко не самая прибыльная часть. Граждане с бюджета украсть не могут, понятно. Но алигаторы тоже... Они могут на пути от прибыли к бюджету- тихаря налоги, на тарифах, ценах, это ИХ парафия. Но тупорылый нарид вешает на алигаторов всех собак, вопя "посадить, бабло забрать" и подобный бред. Но без уголовщины хрен им что сделаешь... Потому ни Порошенко, ни Зеленский и никто другой ничерта им сделать не в состоянии, как бы не трепыхались- все одно что яйца себе отрезать, бюджет наполнять нужно. А кто крадет с бюджета? Да, влада, на разных уровнях путем распила. Вот тут и кроется великая подмена- дебильный нарид заместо лично контролировать владу, ждет что она сама себя трахнет. "Вот придет такой добрый" и все... И такой нарид достоин уважения? И вот этот самый нарид просто скавчит, вымагая себе каких то преференций- пенсий, снижения налогов, каждый своё, не задумываясь, что тем самым обувает не владу- страну. Влада своё и так возьмет... Потому в стране и бардак- нарид "хочет" но не прилагая усилий... Само собой- его имеют во все дыры. И само собой- виновен должен быть кто то, не нарид... А Порошенко очень уж нравится для этого...
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23.02.2021 17:17 Відповісти
Самые мерзкие люди даже не ваторылые, от них всегда знаешь, чего ожидать, а вот такие твари, как шабунин...
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23.02.2021 17:21 Відповісти
Я абсолютно ответственно заявляю: такого вопиющего беспредела Порошенко себе не позволял.Источник: https://censor.net/ru/n3249614

---------------------------------------------------
так, на ланцюгу його добре тримали...
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23.02.2021 17:24 Відповісти
ой крабик вылез "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 8229
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23.02.2021 17:29 Відповісти
Такого показательного нарушения закона ради отмазывания своих людей при прошлом президенте не было. Источник: https://censor.net/ru/n3249614
А порохоботы вам это в 19 до выборов говорили, предупреждали!

Теперь жрите результаты СВОЕГО выбора!
Пока мудрый нарид не поймет , что должен сам нести ответственность за свой выбор и только нарид виноват в том, что сегодня имеет --так и будем ходить по кругу от дважды несудимого до четырежды уклониста!
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23.02.2021 17:32 Відповісти
Дурнику, питання не в тому, що Барига кращий, а в тому, що у Блазня так самого немає політичного мабйтуття, як і в Шоколадного Гівнюка.
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23.02.2021 17:46 Відповісти
Ошибочка у тебя , нулевка : "гивнюки" это "абы не Порох")))
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23.02.2021 18:16 Відповісти
Нема в Порошенко кращих захистників ніж порохоботи. Вони йому і на виборах рейтинги попсували і зараз продовжують. Чи у вас така робота натравлювати всіх на Порошенко?
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23.02.2021 17:57 Відповісти
Не всiх, а тiльки дурних)))
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23.02.2021 18:12 Відповісти
ой, виталька шабунин, великий борцун с коррупцией только проснулся. Неожиданно)))
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23.02.2021 17:38 Відповісти
Tatarov-svolota !
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23.02.2021 17:44 Відповісти
О, слышу завывание абынепорошенков.
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23.02.2021 17:52 Відповісти
"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 4054
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23.02.2021 18:09 Відповісти
они наоборот довольны.
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23.02.2021 20:15 Відповісти
Зеленському не тільки про Татарова думати потрібно, а й про наслідки переслідувань Стерненко і Ріфмастера. Тут йому вже і санкції на Медведчука не допоможуть врятувати рейтинг.
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23.02.2021 17:53 Відповісти
...ага! То виявляється Зеленський переслідує Стерненка і Антоненка...Ну тоді так.
А Мертвеччука переслідував Порошенко. Просто чуть-чуть не вистачило часу...)
Хоча тут мова йде про рейтинги, правда?... "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 6491
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23.02.2021 20:45 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·13 мин

"Слугам народа" угрожали роспуском ВР в случае не голосования за поправки Зеленского.
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23.02.2021 18:14 Відповісти
и шо.
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23.02.2021 18:47 Відповісти
О, еще один "сметун" отозвался.
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23.02.2021 18:16 Відповісти
Бл.. , вам же пояснювали , розжовували ,, говорили ж , що - то ви ще " смаленого вовка" не бачили , так ніт ,, хужє нє будєт - ваші ж слова Шабуня , твої і баранів таких як ти . А тепер ти прозрів , ідіот . !! "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1352 .
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23.02.2021 18:23 Відповісти
Зе за 2 года успел украсть больше,чем Педро за 5?..ай да маладец
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23.02.2021 18:25 Відповісти
новость не читал, но критикую!
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23.02.2021 18:26 Відповісти
так це ж його предвиборче "я нікому нічого не должен" тк виглядає. наблюдатель просто!
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23.02.2021 18:28 Відповісти
Яка нація такий президент.
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23.02.2021 18:28 Відповісти
Чем Шабунин отличается от Найема и Лещенко?
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23.02.2021 18:33 Відповісти
"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1732
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23.02.2021 18:33 Відповісти
да шо вы гаварите..., а как топил за Зелю против По, как топил...правдолюб херов
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23.02.2021 18:35 Відповісти
Позволял, уважаемый пан Шабунин: с быдлом гелетея против Михаила Саакашвили, например. От него также мерзко воняет уголовником кучмой, как и от, например, януковича.
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23.02.2021 18:37 Відповісти
...ручное ГБР Татарова, наплевали на закон и несколько решений ВАКС, и тупо не передает туда материалы дела. ©
Та невже? "Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1271

"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 2155
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23.02.2021 18:38 Відповісти
а кто это сделал?!
Оо..
"Такого бєспрєдєлу і порушення законів як Зеленський Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін - Цензор.НЕТ 2209
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23.02.2021 18:47 Відповісти
Шабуніних,Лещенківськи,Наємівських - всіх до однієї ями!!!
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23.02.2021 18:52 Відповісти
зе після вироку стерненко подивись тепер на свій рейтинг
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23.02.2021 18:57 Відповісти
у него уже зеркальная болезнь от этих новостей... так шо рейтинга не видать даже в армейский бинокль.
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23.02.2021 18:58 Відповісти
Так он для этого и садил Стерненко - для поднятия рейтинга.
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23.02.2021 20:16 Відповісти
Капитан очевидность ёпта! Когда сразу после инаугурации осёл оманский НЕЗАКОННО распустил ВР это было кому-то неясно?
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23.02.2021 19:21 Відповісти
Да, не идеально было, но страна как бы уже начала "на ноги" вставать, так нет, - шоу захотелось
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23.02.2021 19:50 Відповісти
что хотели то и получили, чего уж теперь
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23.02.2021 19:59 Відповісти
Невже прозрів? Чи протверезів?
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23.02.2021 20:28 Відповісти
Та невже, *******!
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23.02.2021 20:29 Відповісти
..тьху ти. Здалось, що Віталя за Мертвеччука впрягається...)))
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23.02.2021 20:37 Відповісти
Было бы умилительно здорово, если бы глубокоуважаемый Пётр Алексеевич и не менее уважаемый Владимир Александрович обоюдно учтиво обменивались бы нахлынувшими воспоминаниями о славных временах булавоносных, чалясь на соседних нарах у зарешёченного окна южной стороны буцьігарни.
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше и создавали бы соответствующую атмосферу, наполняя всё помещение соответствующими ароматами.
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23.02.2021 20:38 Відповісти
Это же надо так жидко обосратся.браво зеленая сопля.
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23.02.2021 20:39 Відповісти
За 1,5 года, косорылая БЕНЕдиктова из гаркова,зеленый человечек,и пухлый тюлень,заработали 7лет- 5 раз.В США они бы получили по 350лет уже.
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23.02.2021 21:10 Відповісти
В УКРАИНЕ НЕТ АРМИИ А ЕСТЬ ТОЛПА ГОЛОДНЫХ РУЧНЫХ БАРАНОВ КОТОРЫЕ ЗА ДЕНЬГИ АЩИЩАЮТ КУЧМУ? КРАВЧУКОВСКИХ-ПИНЧУКОВСКИХ ЯЦЕНЮҠОВ,,, ТИМОШЕНКОВСКИХ.. ТУРЧИНОВЫХ -ПОРОШЕНКОВСКИХ БАНДИТОВ ЗА УКРАДЕНЫЕ У НАС С ВАМИ ДЕНЬГИ И РОССИЮ ОНИ БОЯТСЯ ПАНИКЁРЫ ПОТОМУШТО ЗНАЮТ ШТО МОГУТ ЛИШИТС СВОИХ НАВОРОВАНЫХ ЧЕСТНЫМ ПУТЁМ КАПИТАЛОВ ПРЕТСТАВТЕ КРАВЧУК С ПОРОШЕНКО ИВУТ НА ОДНУ ПЕНСИЮ В1968ГРИВЕН И ВСЁ
ИИ
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20.04.2021 12:41 Відповісти
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