"Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін
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Такого показового порушення закону заради відмазування своїх людей за минулого президента не було. Свинарчука Порошенко звільнив. Татарова Зеленський кришує.
Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 14:30 в Шевченківському суді чергова серія ганьби Зеленського з відмазуванням Татарова. Деталі тут .
Ви запитаєте, чому не в суді антикорупційному? Бо ручне ДБР Татарова, наплювало на закон і кілька рішень ВАКС, і тупо не передає туди матеріали справи.
Інакше антикорупційний суд вже давно б зніс незаконне рішення ручного Печерського суду.
Ми багато разів описували, як Зеленський руками Венедіктової, ДБР та старих судів рятує заступника Єрмака. Наприклад, ось тут .
Я абсолютно відповідально заявляю: такого кричущого бєспрєдєлу Порошенко собі не дозволяв.
Аж такого показового порушення закону задля відмазування своїх людей за минулого президента не було.
Свинарчука Порошенко звільнив. Татарова Зеленський кришує.
Попередній президент здав свого не через справедливість (як ви розумієте), а від розуміння, що пояснити таке просто неможливо. Ніяк. Жодним чином.
Для мене загадка, як такої простої речі не розуміє Зеленський. Можливо, Єрмак переконує його, що ця історія лише у Фейсбучку і скоро всі про це забудуть. Пройшло вже кілька місяців. Забули?
Більше того, вороги Зеленського рознесуть цю історію далеко за межі інтернету. Надто вже вона однозначна. Обізнаність виборців про цю історію лише зростатиме, відповідно довіра до президента падатиме.
Припускаю, що Зеленський особисто не займається відмазуванням Татарова. Але це не має жодного значення, бо весь цей бєспрєдєл Татаров робить ВІД ІМЕНІ Зеленського.
Ви ж не думаєте, що ДБР, ОГП, СБУ, Печерський та Шевченківський суди, Київська апеляція і ВС, показово плюють в закон, відмазуючи Татарова, бо він класний пацан?
Звичайно ні, вони все це роблять лише тому, що Татаров телефонує їм з Офісу президента Зеленського.
І вказівки робити це лайно він їм теж дає не від свого імені (бо він ніхто і звати його ніяк), а від імені Зеленського.
Ще одне. Історія з Татаровим чітко засвідчує, що ніякої справедливості не буде. І затриманням окремих фігурантів ТОП-справ теж радіти особливо не варто.
Завтра Коломойський/Ахмєтов/Павлюк і (та хто завгодно) прийде до Зеленського і скаже: "Чому ти свого Татарова відмазав, а мої мають сідати?". І Зеленському не буде, що на це відповісти. Бо не має на це відповіді.
Закон або один для всіх, або його немає ні для кого.
Особливо для найбільших покидьків. Наприклад, таких як Татаров, який крав на житлі для військових, а раніше переконував, що майданівці самі собі в потилиці стріляли.
І ще одне. Не знаю, чи розуміє Зеленський. Татаров буде перший, хто продаватиме справи, з яких Зеленський зараз збирає овації.
Поясню на зрозумілому для президента прикладі. Уявіть, що дороги, якими зараз так пишається президент, через два роки полізуть ямами.
Люди, які зараз цими дорогами так захоплюються, першими зненавидять Зеленського. Бо вони повірили, а їх знову обманули. І ця ненависть буде значно глибшою, ніж до цього було захоплення.
Сподіваюся, що аналогія зрозуміла. А поки за продовженням ганьби президента можна буде спостерігати сьогодні у Шевченківському суді", - заявив Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
лучше черкони , какое у нее жилье , машина , на какие бабки ? было-бы фото в бикини или белье - можно было-бы посмотреть повнимательней , или она твой кумир ?
Это же война, если два оккупанта подстерегают украинца, чтобы его убить, искалечить, изуродовать (ненужное зачеркнуть), но им это не удается.
А если один из них при этом дает дуба, то это замечательно. Больше безопасности вокруг возникает (если не для ваты, то для украинских граждан и неграждан, сочувствующих Украине).
Как говорил Жеглов (сталинская сволочь, но в литературном образе), если пленный враг отказывается отвечать на вопросы, его отводят за бруствер и расстреливают, поскольку его вина как врага, с оружием в руках, не требует доказательств. А тут внедренные оккупанты (пусть не в первом поколении, или в первом?) пытаются убить украинца в Одессе, но, когда это не удается, вмешивается "украинское правосудие", вдова (мутер?) несосостоявшегося убийцы льет слезы на глазах суки и. о. генерального прокурора, и на сфабрикованном "левом" деле далее судят и не ищут виновных среди одесских ментов (которые крыщуют сепарюг-оккупантов), не всякое отродье, причастное к Фучеджи, пытавшихся устроить в Одессе "русский мир", а ищут тех, кто защитил украинскую Одессу.
Украина в состоянии внутренней оккупации, что при Януковиче, что сейчас (а с судами и прокурорами надо что-то делать, когда в Украине удастся установить нормальное правосудие и законность).
Одесская милиция с красными повязками на рукавах, во главе с гагаузом Фучеджи и его проплаченными «титушками» поддерживала и защищала 2 мая 2014 года российских террористов прибывших в Одессу для захвата ОГА из Санкт-Петербурга, Крыма и Донецка.
Милиционеры во время противостояния болельщиков и понаехавших боевиков Игаля Гиркинда между своими щитами образовывали щель, в ней появлялся ствол автомата Калашникова, и раздавалась автоматная очередь в безоружных людей. Прокуратура установила фамилии и должности силовиков, находящихся в тот день на дежурстве.
Ни один военнослужащий из Южного оперативного командования, дислоцирующегося в Одессе, не присоединился к фанатам на защиту города от граждан Залесья. Военные смотрели это событие по телевизору в прямой трансляции.
Ты не в курсе что история со Свинарчуком оказалась фейком?
Порошенко он везде))
ах, да, про тарифы сейчас не в тему.. сори.
чи може то не ***** внедрив її?
Тіштесь далі.
Першого квітня не забудьте починати ржати, не тому що день дурня, а з тарифу в 3.50 за кіловат, "ведь какая разніца" , " зато по пріколу".
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так, на ланцюгу його добре тримали...
А порохоботы вам это в 19 до выборов говорили, предупреждали!
Теперь жрите результаты СВОЕГО выбора!
Пока мудрый нарид не поймет , что должен сам нести ответственность за свой выбор и только нарид виноват в том, что сегодня имеет --так и будем ходить по кругу от дважды несудимого до четырежды уклониста!
А Мертвеччука переслідував Порошенко. Просто чуть-чуть не вистачило часу...)
Хоча тут мова йде про рейтинги, правда?...
tZE inform
@tZEinform
·13 мин
"Слугам народа" угрожали роспуском ВР в случае не голосования за поправки Зеленского.
Та невже?
Оо..
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше и создавали бы соответствующую атмосферу, наполняя всё помещение соответствующими ароматами.
ИИ