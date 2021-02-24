В Україні почав діяти адаптивний карантин
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Із середи, 24 лютого, в Україні починає діяти адаптивний карантин і запроваджується "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з постановою уряду №104 від 17 лютого, на території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епідеміологічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний".
З 24 лютого на всій території України буде, крім окремих областей, діяти "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють зараз у країні з деякими послабленнями. Зокрема, закладам громадського харчування буде дозволено працювати на годину довше - до 00:00, відвідування закладів освіти групами понад 20 людей.
Так, за "жовтого" рівня забороняється:
- перебування в громадських місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок);
- перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;
- самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації;
- перетин іноземцем кордону, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19;
- проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50%;
- перевезення пасажирів у громадському транспорті понад сидячих місць;
- проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
- робота закладів громадського харчування з 00:00 до 7:00 крім адресної доставки і замовлень навинос, розміщення відвідувачів на відстані менше 2 м і понад чотирьох осіб за столом, не враховуючи дітей до 18 років;
- діяльність суб'єктів господарювання, які не забезпечили маркування щодо дотримання дистанції, не забезпечили персонал ЗІЗ, обслуговують покупців без ЗІЗ;
- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ, що надають соцпослуги і послуги з реабілітації;
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу і одержувачів освіти, проведення в закладах освіти заходів за участю понад однієї групи або класу;
- проведення медустановами планових госпіталізацій;
- відвідування сторонніми пунктів тимчасового перебування іноземців, установ соцзахисту.
За даними Міністерства охорони здоров'я, до "помаранчевої" зони увійдуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. На "помаранчевому" рівні місцевих органів самоврядування можуть вводити додаткові обмеження.
"Червоний" рівень область буде запроваджувати, якщо є перевищення хоча б двох показників протягом трьох днів поспіль. На цьому рівні запроваджуються жорсткі карантинні обмеження - практично такі самі, як за січневого карантину.
"Червоний" рівень в області буде запроваджуватися в Івано-Франківській області з 26 лютого.
Додатково до обмежень "червоної" зони буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним і автомобільним транспортом у населені пункти Івано-Франківської області та з них.
Будь ласка, зачекайте...
ройте сами в терминалах...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України
Головний державний санітарний лікар України:...
й) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них.
Йдіть до біса, шахраї.