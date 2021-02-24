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В Украине начал действовать адаптивный карантин

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине начал действовать адаптивный карантин

Со среды, 24 февраля в Украине начинает действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению правительства №104 от 17 февраля, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

С 24 февраля на всей территории Украины будет, кроме отдельных областей, действовать "желтый" уровень эпидопасности. Это те ограничения, которые действуют сейчас, с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше – до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.

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Так, при "желтом" уровне запрещается:

- пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);

- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

- самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации;

- пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;

- проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;

- перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;

- проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;

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- работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет;

- деятельность субъектов хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал СИЗ, обслуживают покупателей без СИЗ;

- деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;

- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций;

- посещение посторонними пунктов временного пребывания иностранцев, учреждений соцзащиты.

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По данным Министерства здравоохранения, в "оранжевую" зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

"Красный" уровень вводят, если в области есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

"Красный" уровень будет введен в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Дополнительно к ограничениям "красной" зоны будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Автор: Ольга Лузан
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кароче адаптивы по сигейтах опять ныкают..
ройте сами в терминалах...
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24.02.2021 00:34 Ответить
Не почав.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України
Головний державний санітарний лікар України:...
й) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них.

Йдіть до біса, шахраї.
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24.02.2021 00:36 Ответить
"Зеленые человечки" боятся протестов украинцев.
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24.02.2021 00:57 Ответить
 
 