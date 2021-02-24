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Новини Політика України
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громадянство (910) українська мова (777) Демська Орися (9)

Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1, повідомила глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

"Для того, щоб отримати громадянство України, після безлічі консультацій ми зупинилися на тому, що, відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання і перевірки іноземних мов, буде рівень В1", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності комісії у 2020 році в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас вона зазначила, що це рішення попереднє, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення.

Читайте також: Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
А присяга? А знання історії України?
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24.02.2021 13:25
+17
Когда будет закон о лишении гражданства?
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24.02.2021 13:32
+11
і хаотично вибірково влаштовувати екзамен для наявних громадян і в разі провалу - через кілька місяців перездача. В разі провалу перездачі - паспорт жителя. Без виборчого права
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24.02.2021 13:37
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А присяга? А знання історії України?
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24.02.2021 13:25 Відповісти
Тобто та обдовбана Кончіта, яка в тіктокє "всралась" на мову його отримає автоматично, а людина, яка втікає від злиднів та ніщєти з середньостатистичної Франції наприклад, повинна лоба собі розбити, але слово "нісенітниця" вимовити не вивернувши щелепу?
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24.02.2021 13:30 Відповісти
А людина, яка втікає, не має громадянства?
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24.02.2021 13:37 Відповісти
там якась пурга про "злиднів і ніщєту у Франції"
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24.02.2021 13:48 Відповісти
В голові у тебе пурга.
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24.02.2021 14:02 Відповісти
Ну це ж не мої галюни про "злиднів і ніщєту Франції"...
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24.02.2021 14:04 Відповісти
Мете...
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24.02.2021 14:09 Відповісти
Співчуваю... Зачини може хвіртку, щоб на подвір'я не намело?)
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24.02.2021 14:12 Відповісти
Твоє подвір'я- тобі й зачиняти. Хоча навряд чи допоможе.
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24.02.2021 14:21 Відповісти
Це ж з тебе мете...
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24.02.2021 14:30 Відповісти
В тебе в голові пурга, а в мене мете? Ти нічєво нє пєрєпутал?
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24.02.2021 16:03 Відповісти
нужно будет отсчитать 2 килоевро в миграционную службу - и уровень В1 -уже будет включен в программу "паспорт в обмін на файні грошики"
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24.02.2021 13:30 Відповісти
за взятки будут подтверждать. Фактически, это дополнительный заработок. К сожалению, у нас так. Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 9437
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24.02.2021 13:32 Відповісти
Когда будет закон о лишении гражданства?
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24.02.2021 13:32 Відповісти
никогда.
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24.02.2021 13:57 Відповісти
а нащо он потрібен? треба буде просто два типу гражданства: з правом голосу і без нього.
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24.02.2021 14:39 Відповісти
Який жах !
А у яких ще країнах можна претендувати на отримання громадянства без знання мови ? Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская - Цензор.НЕТ 5810
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24.02.2021 13:33 Відповісти
О це правильний крок! Я би вів не для отримання, а для підтвердження українського громадянства!
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24.02.2021 13:34 Відповісти
Ви б не підтвердили власне) Дві помилки в одному реченні )
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24.02.2021 13:36 Відповісти
То механічні, а не мовні.
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24.02.2021 13:38 Відповісти
згоден, але це б вирішувала вже Комісія
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24.02.2021 13:45 Відповісти
Повна маячня. B1 це трохи вищче за базовий.
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24.02.2021 14:00 Відповісти
А я і не філолог. Цінність становлять мої знання та досвід у зовсім іншій сфері. А за вашою логікою, мене би не взяли на держслужбу. Не те щоби я дуже цим схвильований але це ж повна маячня.
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24.02.2021 14:07 Відповісти
По его логике у тебя бы отобрали украинский паспорт и дали бы паспорт негражданина.
Просто уточнение.

А вообще я не вижу особой проблемы. Ну вводите обучение в школах по стандарту соотв. и экзамен на этот уровень по ЗНО и всего делов.
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24.02.2021 17:31 Відповісти
Більша половина держслужбовців вийшла з чату.
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24.02.2021 13:35 Відповісти
і хаотично вибірково влаштовувати екзамен для наявних громадян і в разі провалу - через кілька місяців перездача. В разі провалу перездачі - паспорт жителя. Без виборчого права
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24.02.2021 13:37 Відповісти
паспорт чужинця, alien passport
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24.02.2021 14:06 Відповісти
И еще подтвердить все существующие гражданства для участия в выборах или партиях.
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24.02.2021 13:38 Відповісти
Очень правильное решение.
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24.02.2021 13:39 Відповісти
А що буде в Законі про підтвердження Громадянства?
Наприклад: отримуєш загранпаспорт (а зараз лугандоно-донбураси разом з крисчанами в цієї темі) і здаєш іспит на знання мови, історії, співаєш Державний Славень - і все це під відеозапис.
От було б файно!
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24.02.2021 13:39 Відповісти
Загранпаспорт це русизм. Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 7964
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24.02.2021 13:40 Відповісти
згоден, вибачаюсь.
Закордонний паспорт!
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24.02.2021 13:45 Відповісти
Вы же понимаете, что в роли сдающего экзамен можете оказаться Вы, а принимать его будет какой ни будь странный персонаж, например Н. Азаров.
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24.02.2021 13:44 Відповісти
Я готовий здавати цей іспит.
А от хто буде екзаменатором - залежить від органа, що буде наглядати. Зараз є така практика - здавати іспити з відеозаписом, щоб була можливість перевірити об'єктивність екзаменатора або зробити апеляцію на хибну оцінку.
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24.02.2021 13:47 Відповісти
А відбирати в тих хто не володіє рівнем B1?
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24.02.2021 13:41 Відповісти
Не відбирати, а подовжувати на окремому бланку, без права голосу.
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24.02.2021 14:36 Відповісти
Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 2685
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24.02.2021 13:41 Відповісти
Коли тут залишиться лише 18 млн жителів до 2050 року то ніяке В1 не допоможе.
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24.02.2021 13:41 Відповісти
та хоч 5 млн, яка різниця? у Тайвані 20 млн і вони поперед Китаю за технологіями і розвитком.
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24.02.2021 13:52 Відповісти
От бачите і ви шановний не второпали. Ніхто не дозволить вам мати територію України (яка більша за територію Францію) де населення буде за щільністю як в Монголії. Ну люде добрі включіть мізки думайте і думайте стратегічно. Ви ж не зелені ідіоти? Україна це не остів як Тайвань це велика і ресурсно багата територія яку хочуть стирити.
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24.02.2021 13:56 Відповісти
Не второпав то твій повар Пригожин, коли методичку спускав) Дозволення українці не питають
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24.02.2021 14:01 Відповісти
Як так вам без образи пояснити. Думайте шановний про ті 5 млн і ту територію України без населення. І як її захистять ті 5 млн. навіть з чудовою електронікою?
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24.02.2021 14:06 Відповісти
Від кого захистять? у 2050 снігеріі вже й слід зникне
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24.02.2021 14:08 Відповісти
Одні окупанти зникнуть інші народяться. В малочисельної України просто змінять користувачів.
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24.02.2021 14:13 Відповісти
Які вологі мрії...Користувачі це у вас, тоталітарастів в Ольгіно менеджмент) Українці вільна нація.
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24.02.2021 14:15 Відповісти
Що ж ти засмикався, немов порося на мотузці) Не проліз твій кремлєботскій наратив про зовнішнє керування та вічну імперську загрозу, га?) Українці ніколи не питала і не питатимуть дозволу на власні території, гуляй звідтси. До речі, 5 млн насують навіть Китаю, якщо що, бо в них 2.5млн. Наступного разу будь ласкавий, дотримуйся свого ТЗ і 18 мільонів населення.
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24.02.2021 14:25 Відповісти
Ніі-,з-під снігу ще інколи рука лисака буде стирчати.... Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 9239
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24.02.2021 16:27 Відповісти
Так її утримання залежить від кількості грошей на озброєння, логістику, і таке інше. Якщо порахувати населення Росії в перекладі на територію, то там взагалі жах, але жодного бажаючого привести співвідношення населення до території немає.
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24.02.2021 15:15 Відповісти
я ще в 2014 році сподівався, що зроблять безподаткові інвестиції в аграрну переробку. Щоб не вивозити сировину, а набудувати в Україні ліній з пререробки, як зробили для соняшника на початку нульових. Для зернових, олій, ягід, плодових, овочів, молока. По моїх підрахунках Україна за два с/г сезони зробила би стрибок у ВНП.

2021р. нахєра та переробка. Мовна комісія на знання державної мови. І ідеї перевіряти людей на вулицях.
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24.02.2021 13:53 Відповісти
Кого перевіряти на вулицях? Тих, хто пігулки пропустив прийняти?)
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24.02.2021 13:56 Відповісти
B1 це взагалі легкотня. На рівні хто ти є, де живеш і в магазині замовити щось. Чи рузько щелепним і це важко?
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24.02.2021 13:58 Відповісти
Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 1233 Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 1233 Они свой не знают!
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24.02.2021 14:07 Відповісти
я так думаю що авакян не тягне на громадянство
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24.02.2021 14:17 Відповісти
Тягне! Рюкзаками! Але не громадянство...
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24.02.2021 15:00 Відповісти
..знати мову, історію, Гімн.. і отримати Громадянство України не одразу, а після проживання тут років п"ять чи більше..
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24.02.2021 14:19 Відповісти
Вісімнадцять, чи більше
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24.02.2021 14:56 Відповісти
О как.
А вот президентом мог стать криворожский ватник с нарко-зависимостью и отсутствием знания украинского языка.
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24.02.2021 14:35 Відповісти
Все тече, все змінюється...
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24.02.2021 14:37 Відповісти
Можно и родиться в Украине и знать украинську мову и одновременно страну ненавидеть и тащить ее в то совковое стойло.Следует проработать получение гражданства Украины так чтобы ватноголовые не смогли участвовать в жизни страны им достаточно выдать вид на жительство.
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24.02.2021 14:58 Відповісти
Ну для початку принаймні потрібно зробити революцію, потім змінити законодавство у відповідності до ідеології, заборонити всі партії крім умовно "української" правлячої, потім складати списки неблагонадійних і запускати по вулицям чорні воронки. Треба ввести інститут ммм... секретних співробітників, які будуть анонімками забезпечувати роботу воронкам, врешті решт треба побудувати табори для осіб, яких масово будуть доставляти воронки. Бачите яка складна справа реалізувати оцю вашу ідею, це все не так просто зробити.
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24.02.2021 15:30 Відповісти
Бажано провести через той іспит всіх *********** котрі отримали громадянство. Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська - Цензор.НЕТ 3943
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24.02.2021 16:04 Відповісти
чуркам дают громадянство без экзаменов и прочей волокиты , нашим хер - будь ты хоть трижды местным
наверно дело не в экзаменах по мове
чернильниц предлагаю депортировать к чуркам домой ( оаз свои не подходят )
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24.02.2021 18:05 Відповісти
 
 