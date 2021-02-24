Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник

У Національне антикорупційне бюро очікують, щоб найближчим часом до суду передадуть справу стосовно експерта, завдяки якому компанія з оточення Віктора Медведчука отримала нафтопровід.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Ситник.

"Тут якраз Офіс Генерального прокурора займав активну позицію в частині захисту інтересів держави. Зібрані докази, зібрані дані, документи були передані на експертизу, яка фактично зробила ревізію тієї експертизи. Все ж таки було встановлено, що насправді той висновок був завідомо неправдивий. Тому що відповідальність експерта настає не просто за те, що він помилково якийсь висновок зробив, який не відповідає дійсності, а зробив це завідомо. А це вже кримінально каране діяння. Тому було погоджено повідомлення про підозру і зараз фактично ми рухаємось до того, щоб передати справу до суду. Суд повинен дати оцінку тим діям експертів. І в подальшому, залежно від рішення суду у цій справі, буде, я думаю, визначатися вже прокурор з необхідністю вжиття заходів цивільно-правового характеру для захисту інтересів держави", - розповів Ситник.

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