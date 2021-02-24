Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Національне антикорупційне бюро очікують, щоб найближчим часом до суду передадуть справу стосовно експерта, завдяки якому компанія з оточення Віктора Медведчука отримала нафтопровід.
Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Ситник.
"Тут якраз Офіс Генерального прокурора займав активну позицію в частині захисту інтересів держави. Зібрані докази, зібрані дані, документи були передані на експертизу, яка фактично зробила ревізію тієї експертизи. Все ж таки було встановлено, що насправді той висновок був завідомо неправдивий. Тому що відповідальність експерта настає не просто за те, що він помилково якийсь висновок зробив, який не відповідає дійсності, а зробив це завідомо. А це вже кримінально каране діяння. Тому було погоджено повідомлення про підозру і зараз фактично ми рухаємось до того, щоб передати справу до суду. Суд повинен дати оцінку тим діям експертів. І в подальшому, залежно від рішення суду у цій справі, буде, я думаю, визначатися вже прокурор з необхідністю вжиття заходів цивільно-правового характеру для захисту інтересів держави", - розповів Ситник.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
БО НЕМОЖЛИВО ПЕРЕСТУПИТИ БІЗНЕСМЕНУ( ЗА ХОДОМ ДУМОК І СВІДОМІСТЮ) ЧЕРЕЗ НеЙМОВІРНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИБУТКУ ВІД ПЕВНИХ РІШЕНЬ.
тОМУ Й ПРЕЗИДЕНТІВ ЗОБОВ"ЯЗУЮТЬ НА ЧАС ПРЕЗИДЕНТУРИ ВІДІЙТИ ВІД БІЗНЕСУ..
НА ЗАХОДІ ЦЕ ЧЕСНО ВИКОНУЮТЬ..
УСВІДОМИЛИ,ЩО ІНАКШЕ ЇХ"розмажуть по асфальту" незалежні ЗМІ
присвоила гос майно и гуляет на свободе..
А Антоненко сидит ни за что по обвинению поцЗедента
уже более года.Патриотам дают по 7 лет...
Зачем такие правители??
Пытайся. Даже у бестолковых, типа тебя, должно получиться.
ще раз нагадаю кремльовским ботам, що завдяки Йулі - мертведчук проліз в українську політику.
КИЇВ. 13 грудня 2019. УНН.
Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов'язаному з корупцією. Про це повідомила у себе в Facebook прессекретар колишнього Генпрокурора України Лариса Сарган, додавши копію тексту постанови суду, передає УНН.
"... на чолі НАБУ - визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. "Боротися" з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють "антикорупціонери". Директор НАБУ Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді", - написала вона.
У документі, що додається, зазначено, що суд постановив "Ситника Артема Сергійовича визнати винним у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП" - стаття про "Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".
"Накласти на Ситника Артема Сергійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн. 0 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави", - йдеться у постанові суду.