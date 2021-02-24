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Новини Політика України
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НАБУ (3425) Медведчук (1323) нафтопровід (71) Ситник (772)

Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник

У Національне антикорупційне бюро очікують, щоб найближчим часом до суду передадуть справу стосовно експерта, завдяки якому компанія з оточення Віктора Медведчука отримала нафтопровід.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Ситник.

"Тут якраз Офіс Генерального прокурора займав активну позицію в частині захисту інтересів держави. Зібрані докази, зібрані дані, документи були передані на експертизу, яка фактично зробила ревізію тієї експертизи. Все ж таки було встановлено, що насправді той висновок був завідомо неправдивий. Тому що відповідальність експерта настає не просто за те, що він помилково якийсь висновок зробив, який не відповідає дійсності, а зробив це завідомо. А це вже кримінально каране діяння. Тому було погоджено повідомлення про підозру і зараз фактично ми рухаємось до того, щоб передати справу до суду. Суд повинен дати оцінку тим діям експертів. І в подальшому, залежно від рішення суду у цій справі, буде, я думаю, визначатися вже прокурор з необхідністю вжиття заходів цивільно-правового характеру для захисту інтересів держави", - розповів Ситник.

Також читайте: Зупинення дій антикорупційної інфраструктури нині видається більш брутальним, ніж раніше, - Ситник

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
куда катится этот мир- эксперту за заведомо ложное решение (т.е. платное) -уголовка, а судье - за заведомо неправосудное решение - букет ромашек или ничего..., и пекут они эти решения, аки пирожки - только вчера для Стерненка...
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24.02.2021 16:12
+10
Цей "експерт" ще живий хоча б?
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24.02.2021 16:06
+8
дійсно різне сміття,один попревич чого вартий.
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24.02.2021 16:18
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навіщо русишеншвайне запінювати свій власний трубопровід?
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24.02.2021 16:08 Відповісти
О! как Татаров оказывается не первопроходец с выводами лекспертов о то новость часто именно продажные лексперты за бабки пишут ИЛИ или и все и дело сделано....
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24.02.2021 16:21 Відповісти
Цей "експерт" ще живий хоча б?
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24.02.2021 16:06 Відповісти
Она под следствием.
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24.02.2021 16:07 Відповісти
І що з того? Під вартою-в буцегарні?
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24.02.2021 16:10 Відповісти
Не хвилюйтесь. Поділиться з суддєю частиною відката від медведчука не стане складу злочину Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 8128
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24.02.2021 16:38 Відповісти
Что интересно, а суду то ничего не будет за ошибочное решение.
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24.02.2021 16:10 Відповісти
куда катится этот мир- эксперту за заведомо ложное решение (т.е. платное) -уголовка, а судье - за заведомо неправосудное решение - букет ромашек или ничего..., и пекут они эти решения, аки пирожки - только вчера для Стерненка...
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24.02.2021 16:12 Відповісти
Зе-власть провалила все антикоррупционные маяки меморандума МВФ - Сытник24 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 2015Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о деле заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, вмешательстве Генерального прокурора Ирины Венедиктовой в дела НАБУ, коммуникацим с президентом Украины Владимиром Зеленским, деле ПриватБанка и о том, как олигархи ведут борьбу против антикоррупционных органов (укр.)Читать далее
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24.02.2021 16:12 Відповісти
дійсно різне сміття,один попревич чого вартий.
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24.02.2021 16:18 Відповісти
Президент подписывает указы. Ты не знал? Более того есть указы, на которых его подпись является формальностью - не подписывать их он в принципе не может.
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24.02.2021 16:21 Відповісти
Конечно. А что тебя смущает? Президент подписывает десятки тысяч назначений. Здесь же вообще просто перевод. Ты, должно быть, не в курсе, что судьи в Украине за подписью на трудоустройство к президенту как бы не ходят (за исключением единичных назначений в КСУ или что-то подобное). А уволить без веских оснований президент ни одного судью не может. Это ты можешь наблюдать по телодвижениям твоего Клоуна. Уже даже и оснований достаточно, и дела заведены, а все равно не может. Так какие претензии к Порошенко?
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24.02.2021 16:35 Відповісти
не подписывать их он в принципе не может.

БО НЕМОЖЛИВО ПЕРЕСТУПИТИ БІЗНЕСМЕНУ( ЗА ХОДОМ ДУМОК І СВІДОМІСТЮ) ЧЕРЕЗ НеЙМОВІРНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИБУТКУ ВІД ПЕВНИХ РІШЕНЬ. Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 9817

тОМУ Й ПРЕЗИДЕНТІВ ЗОБОВ"ЯЗУЮТЬ НА ЧАС ПРЕЗИДЕНТУРИ ВІДІЙТИ ВІД БІЗНЕСУ..
НА ЗАХОДІ ЦЕ ЧЕСНО ВИКОНУЮТЬ..
УСВІДОМИЛИ,ЩО ІНАКШЕ ЇХ"розмажуть по асфальту" незалежні ЗМІ
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24.02.2021 17:18 Відповісти
т.е группа лиц в сговоре обманным путем

присвоила гос майно и гуляет на свободе..
А Антоненко сидит ни за что по обвинению поцЗедента
уже более года.Патриотам дают по 7 лет...
Зачем такие правители??
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24.02.2021 16:17 Відповісти
Юлю геть!
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24.02.2021 16:24 Відповісти
кто экспертом выступал? небезизвестный "специалист по всем вопросам" рубан??? который, как у зеленского выразились (Труба в ДБР) "какое заключение нам надо будет, то он и подпишет"...
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24.02.2021 16:20 Відповісти
ти тут звідки еврей вася..твій зеленський самий лживий із усіх наших ошибок.
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24.02.2021 16:25 Відповісти
Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 9805
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24.02.2021 16:36 Відповісти
У тебя методичка старая. Пора бы уже давно сменить.
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24.02.2021 16:53 Відповісти
Так интернет же есть, придурок. Скачай.
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24.02.2021 17:02 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3249760/prezidentskiyi_reyiting_231_za_zelenskogo_144_za_poroshenko_113_za_boyiko_i_109_za_timoshenko_opros

Пытайся. Даже у бестолковых, типа тебя, должно получиться.
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24.02.2021 17:07 Відповісти
Ковід проти Порошенко..... Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 6322
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24.02.2021 17:19 Відповісти
а у нас все ложне..всі алігархи сидять на краденому..і президент наш тоже ложний..все що каже ложь.
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24.02.2021 16:22 Відповісти
Звісно ж Пєця цього не знав Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 9350
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24.02.2021 16:24 Відповісти
А при косато-ботоксной бабуле ,они где работали?
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24.02.2021 16:29 Відповісти
Нагадай, коли Юля була презом і призначала генпрокурорів? Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 7953
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24.02.2021 16:33 Відповісти
нагадаємо тобі, зебіле, що саме твоя йуля привела мертведчука в політику та просувала його в свої вице-прем'ери:Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 года Виктора Медведчука.Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко."Она принесла фотографии Балоге и сформулировала ему этот первый вопрос. А потом пришла ко мне и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня это был шок", - отметил он.

ще раз нагадаю кремльовским ботам, що завдяки Йулі - мертведчук проліз в українську політику.
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24.02.2021 16:38 Відповісти
Ложь,в политику его привело кгб,как и большинство.
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24.02.2021 16:50 Відповісти
Юлю і все її оточення Кучма посадив, а Медведчука призначив головою АП. Потім люди казали, що Кучма працює президентом в адміністрації Медведчука. Юля тоді була опозиціонеркою. То чого варта твоя маячня, Скорпман?
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24.02.2021 17:20 Відповісти
Вы правда всерьез сюда пынину "газовую королеву по $450 за куб" тащите?) она уже политический зомби даже, а не труп)
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24.02.2021 20:27 Відповісти
Твій Іуда Ющ Руканекравший зробив все, щоб Янек прийшов до влади, отримав за це від нього мільярд доларів і росписавсь за нього в чорній бухгалтерії ригів. А Юлю Янек посадив в катівню. Потім Янек злив Крим і привів війну на Донбас. То кого ти тут приводиш у свідки, продажний троль Мародера? Іуду Юща?
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24.02.2021 17:25 Відповісти
Звичайно а мудрий нарід тут ні до чого.
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24.02.2021 21:49 Відповісти
Твій коханий Медведчук працював стукачом в КДБ ще тоді, коли допомогав Стуса вбивати у 1980му. Юля в політиці з 1997го. Мінімум через 17 років. На кого розрахований твій фейк?
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24.02.2021 17:39 Відповісти
По вине и поддержке Ющера Янек стал президентом! Чья бы корова мычала
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24.02.2021 22:47 Відповісти
в суд передадут дело в отношении эксперта/ Казалось бы -где эксперт, где Байден. Неисповедимы пути Господни .
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24.02.2021 16:24 Відповісти
Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 6854 Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, - Сытник - Цензор.НЕТ 419
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24.02.2021 16:24 Відповісти
Схоже мертветчука вже сам пуйло злив. Бо скільки не вкидає в нього бабла, а рейтинг Чука не росте Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 6320 Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 8951
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24.02.2021 16:26 Відповісти
Там у вас где то в прокуратуре пылятся показания вылетевшего из окна Чечетова на всем известного ахметку,доставайте их и работайте.
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24.02.2021 16:30 Відповісти
Ай да пьётр... ай да шалун.
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24.02.2021 16:38 Відповісти
В сгнившем от коррупции государстве, смешно читать все это. Порешают в суде. Не порешают в суде, порешают в тюрьме - посидит в 5-и звездочном номере несколько месяцев и выйдет по амнистии или актировке. И, вообще, сколько ей светит по УПК? 3 года - максимум!
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24.02.2021 16:45 Відповісти
Їй - це кому?
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24.02.2021 17:28 Відповісти
Експерту, прізвище якої в новині не вказали.
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24.02.2021 20:35 Відповісти
Суд визнав Ситника винним за статтею "корупція"

Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник - Цензор.НЕТ 9377

КИЇВ. 13 грудня 2019. УНН.
Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов'язаному з корупцією. Про це повідомила у себе в Facebook прессекретар колишнього Генпрокурора України Лариса Сарган, додавши копію тексту постанови суду, передає УНН.
"... на чолі НАБУ - визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. "Боротися" з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють "антикорупціонери". Директор НАБУ Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді", - написала вона.
У документі, що додається, зазначено, що суд постановив "Ситника Артема Сергійовича визнати винним у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП" - стаття про "Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".
"Накласти на Ситника Артема Сергійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн. 0 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави", - йдеться у постанові суду.
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24.02.2021 17:21 Відповісти
Рекомендую экспроприировать все имущество Медведа и курвы
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24.02.2021 17:25 Відповісти
Чого раніше мовчав?
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24.02.2021 18:20 Відповісти
Жаль что Сытник гуляет на свободе! Ведь 100%ные доказательства коррупции
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24.02.2021 22:44 Відповісти
У НАС ВСЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОЙШЛА ТАКИЕ "ЭКСПЕРТИЗЫ" ! )))
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24.02.2021 23:14 Відповісти
 
 