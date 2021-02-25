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Новини Політика України
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Кабмін (6261) призначення (1019) зона відчуження (254) Держкосмос (54) Мокан Василь (40) ДАБІ (97)

Кабмін призначив Тафтая головою Держкосмосу, Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження, а Галіцина - т.в.о. голови ДАБІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив Тафтая головою Держкосмосу, Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження, а Галіцина - т.в.о. голови ДАБІ

Кабінет міністрів призначив нового голову Державного космічного агентства. Ним став Володимир Тафтай.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє представник уряду у Верховній раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

Тафтай подавався на цю посаду ще в 2019 році, проте тоді не пройшов. До цього він обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. Звідси він звільнився у вересні 2020 року, перейшовши посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань держпідприємства "Антонов", пише РБК-Україна.

Також Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Галіцина.

Уряд також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 26 жовтня 2020 року про призначення Ірини Король т.в.о. голови ДАБІ.

Згідно з даними Єдиного держреєстру декларацій, раніше Галіцин обіймав посаду директора департаменту ДАБІ в Луганській області, де за підсумками 2019 року одержав 416 тис. грн заробітної плати.

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Галіцин також володіє квартирою площею 69,2 кв. м в Луганську і будинком 262,4 кв. м в с. Розкішне Луганської області, а також 350 тис. грн готівки.

Також Кабмін сьогодні призначив Костюка Сергія Миколайовича - головою Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Кабмін призначив Тафтая головою Держкосмосу, Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження, а Галіцина - т.в.о. голови ДАБІ 01
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24.02.2021 16:31 Відповісти
Зєлєнскому б з того космосу на землю повернутися. Але видно айкос не пускає. Ядерний айкос, напевне.
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24.02.2021 16:33 Відповісти
Мы пахали, мы пахали
Мы министров назначали
Но что-то (блин) пошло не так...
Порошенко??????? Кабмин назначил Тафтая главой Госкосмоса, Костюка - главой Госагентства по управлению зоной отчуждения, а Галицина - врио главы ГАСИ - Цензор.НЕТ 1391
Та ні-і.... ЗЕльоний-преЗЕльоний всунув свій п'ятак...ТАК.
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24.02.2021 16:39 Відповісти
а министерство пищевой промышленности ещё существует? я читал за штат 2000 человек и все напряженно считают сколько пенсионеру нужно съесть в день хлеба и молока чтоб трупы на улицах не валялись.
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24.02.2021 16:56 Відповісти
зачем нам госкосмос с его аппаратом бездельников?
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24.02.2021 18:32 Відповісти
Держкосмосу нема, а голова дежкосмосу є ... Кабмін призначив Тафтая главою Держкосмосу, Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження, а Галіцина - т.в.о. голови ДАБІ - Цензор.НЕТ 8557 Це, якби, став головою управління по випускних газів народу України ! Треба і собі піти в керівники, ну , наприклад, в мінстерство по розгону хмар !!! Аби до "корита" ...
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24.02.2021 19:13 Відповісти
Держкосмосу нема а бюджет держкосмосу є. Хтось же повинен його роздерибанити.
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24.02.2021 19:38 Відповісти
- Що ви знаєте про космос ?
- Сматрєла хвільм "П'ятий елємєнт"
- Зніміть блузку... угу, добре. Вас прийнято на посаду радника Голови Укркосмосу.
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24.02.2021 21:26 Відповісти
Кто такой Владимир Тафтай и чего он достиг в жизни и в космосе?? Где его результаты работы на предыдущих должностях??
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24.02.2021 23:12 Відповісти
 
 