УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8467 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниТехнології
7 969 52
літак (1983) ДП "Антонов" (56) ДП Антонов (70) Уруський Олег (111) Мінстратегпром (32)

Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив про підготовку в 2021 році нового замовлення на літаки Ан-74.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінстратегпрому.

"Для того, щоб функціонував нормально наш авіапром, треба, щоб йшлося про десятки замовлень. І цього року готується замовлення на чотири літаки Ан-74. А щодо тих літаків, що вже замовлені, термін поставки першого Ан-178 - це 2023 рік. Графіки виготовлення літаків на підприємстві вже складено", - повідомив чиновник.

Уруський також зазначив, що Україна має напрацювання щодо можливої ​​співпраці з компанією "Боїнг".

"Не виключаю, що під час мого візиту в США ми з цими пропозиціями звертатимемося в компанію "Боїнг", зокрема щодо можливої ​​локалізації виробництва літаків цієї компанії у нас на ДП "Антонов", - уточнив віцепрем'єр.

Читайте також: Плануємо створити Держфонд підтримки оборонної промисловості, - Уруський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
а со старым чего случилось?
а с кадыркиным согласовал?
показати весь коментар
24.02.2021 19:18
+7
шесть готовых корпусов ан-74 стоит в Харькове.. почему заказ на 4самолета?.
по ходу, это тупой пиар!
показати весь коментар
24.02.2021 19:25
+6
🤣🤣🤣Ахаха, боинги они собрались делать.Уборщица в Верховной Раде получает больше чем инженер в ГП.
показати весь коментар
24.02.2021 19:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а со старым чего случилось?
а с кадыркиным согласовал?
показати весь коментар
24.02.2021 19:18 Відповісти
І куди ті транспортні літаки будуть літати ? Краще б ці кошти витратили на придбання ударних українських безпілотників та розробку ракет для них.
показати весь коментар
24.02.2021 19:27 Відповісти
Як мене вже на цензорі не обзивали... І за що? Адже я нікого неображаю.
показати весь коментар
24.02.2021 19:48 Відповісти
не пиши муть и никто не будет адкватно реагировать.
показати весь коментар
24.02.2021 19:49 Відповісти
Незалежно від змісту ваших опусів ,реакція форумчан непередбачувана !!!)))
показати весь коментар
24.02.2021 19:52 Відповісти
Це залежить у якого ботовівчара Sim- trembita)))🤣😂🤣
показати весь коментар
24.02.2021 20:09 Відповісти
Звикай !!!)))
показати весь коментар
24.02.2021 19:50 Відповісти
заказ був - але МВФ бабла не дав
показати весь коментар
24.02.2021 19:45 Відповісти
Вообще то бабло МВФ можно тратить только на поддержание курса и рефинанс банков. И все!!!
показати весь коментар
25.02.2021 09:43 Відповісти
Стрелок ,а ты бы стал на его месте так засвечиваться и позорится , я думаю не стал бы и тикал бы подальше от такого позора ,но падишах ОАЭ решил поприкалываться и разместили такой расклад для скажем скандального эксперимента и они в своей стране на это имеют право , кодыру наплевать и пофигу ,да и не забывай , что они муслимы, а наш неверный для них и хуже того скорее еврей вот и вся матиматика стрелок Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 2612
показати весь коментар
24.02.2021 23:25 Відповісти
🤣🤣🤣Ахаха, боинги они собрались делать.Уборщица в Верховной Раде получает больше чем инженер в ГП.
показати весь коментар
24.02.2021 19:20 Відповісти
воот...в этом и заключается выделение приоритетов при финансировании
показати весь коментар
24.02.2021 19:22 Відповісти
Щоб мало заробляти, потрібно багато вчитись. Совкова мудрість.
показати весь коментар
24.02.2021 19:23 Відповісти
Уже останньго студента- інженера Боїнг перекупив....Там залишились лише «пенсіонери»
показати весь коментар
24.02.2021 20:07 Відповісти
Вспомнился анек про танки - "что, все два?"
показати весь коментар
24.02.2021 19:23 Відповісти
шесть готовых корпусов ан-74 стоит в Харькове.. почему заказ на 4самолета?.
по ходу, это тупой пиар!
показати весь коментар
24.02.2021 19:25 Відповісти
Це чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!))))
показати весь коментар
24.02.2021 19:44 Відповісти
Сколько смогут оставшимися пенсионерами скрутить, столько и закажут.
показати весь коментар
24.02.2021 19:49 Відповісти
Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 8575
показати весь коментар
24.02.2021 19:26 Відповісти
В. Маяковский "ДОЛГ УКРАИНЕ"

Знаете ли вы украинскую ночь?

Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...

А что мы знаем о лице Украины?

Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.

Говорю себе: товарищ москаль,

На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".

Трудно людей в одно истолочь,

Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
показати весь коментар
25.02.2021 09:46 Відповісти
Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 8067
показати весь коментар
24.02.2021 19:27 Відповісти
Есть два вида Ан-74Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 1436
показати весь коментар
24.02.2021 19:29 Відповісти
А второй какой?
показати весь коментар
24.02.2021 19:29 Відповісти
Тот что выше на фото.
показати весь коментар
24.02.2021 19:32 Відповісти
Это Ан-148.
показати весь коментар
24.02.2021 19:33 Відповісти
Нет Ан-148 больше.
По сравнению с Ан-74, у нового самолёта - более длинный фюзеляж с большим диаметром, крыло другой конструктивной схемы, новые двигатели Д-436-148. В процесс проектирования Ан-148 была заложена идеология создания семейства. ... Третий вариант, Ан-148-100E (43 тонны), предназначался для дальности до 5100 км.
Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 7410
показати весь коментар
24.02.2021 19:37 Відповісти
Вы правы. Ан-74ТК-300 - к своему стыду не знал Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 3761
показати весь коментар
24.02.2021 19:46 Відповісти
В чём изюм такой странной схемы самолёта - высокоплан, а двигатель сверху? Потеряны многие преимущества высокоплана перед низкопланом.
показати весь коментар
24.02.2021 20:18 Відповісти
Это для очень плохих аэродромов.
показати весь коментар
24.02.2021 20:24 Відповісти
Там интересней, при обтекании струёй из двигла увеличивается подъёмная сила.
показати весь коментар
24.02.2021 20:48 Відповісти
Сомнительный выигрыш. Струя обтекает крыло не всё, а малую его часть. Кроме того, пришлось удлинить киль. Товарищ Сталин не одобрил бы. Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 7273
показати весь коментар
24.02.2021 21:07 Відповісти
Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 2019

Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 3191

Установка двигателей над верхней поверхностью крыла с большим выносом вперед практически исключает попадание в двигатели посторонних предметов с поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП) при взлете и посадке, повышает подъемную силу крыла благодаря обдуву его верхней поверхности и внутренних закрылков струями двигателей и снижает уровень шума на местности вследствие экранирования крылом реактивных струй двигателей.
показати весь коментар
24.02.2021 21:16 Відповісти
Это всё правильно. Все самолёты менее устойчивы в полёте на малой скорости. При остановке одного двигателя самолёт слегка (или не слегка) заваливается на то крыло, где остановился двигатель. Если в самолёте часть подъёмная сила крыла зависит ещё и от струй двигателя, а он отключился, крен усугубляется. То есть, возникает вопрос, как самолёт с такой схемой расположения двигателя может выполнить обязательное требование полёта на одном двигателе?
показати весь коментар
24.02.2021 21:56 Відповісти
Да.
показати весь коментар
24.02.2021 22:13 Відповісти
Что такое плохой аэродром? Неровный, ухабистый. А при смещении центра тяжести верх перевернуться на ухабе легче.
показати весь коментар
24.02.2021 21:01 Відповісти
цей урус практично обіймався з кадиркіним.
його вже допитали ?
показати весь коментар
24.02.2021 19:32 Відповісти
Допитали. Коли пообіцяв зробити 4 літаки, відпустили.
показати весь коментар
24.02.2021 20:21 Відповісти
Це він після обсирона з кадиркою так заворушився 😁
показати весь коментар
24.02.2021 19:32 Відповісти
Тре локшини на вуха лохторату навішати ,ніби він щось робить !!!))))
показати весь коментар
24.02.2021 19:47 Відповісти
Отличная новость! Только вот хотелось бы увидеть документальное подтверждение этим словам, т.к. от этой власти, если хочешь услышать правдивую информацию, все что они говорят нужно умножить на 0.
показати весь коментар
24.02.2021 19:48 Відповісти
может и склепают...в долг...
но чтобы сделать прорыв в самолетостроении,нужно совсем другое руководство страны.
показати весь коментар
24.02.2021 20:00 Відповісти
Наш народ боится выбирать "шибко умных". Технари, опять же, не в почёте, потому, что, дескать, они только в технике и разбираются. А между тем людей с действительно широкими знаниями и умениями я встречал только среди технарей, да простят меня гуманитарии.
показати весь коментар
24.02.2021 21:31 Відповісти
таки да...
показати весь коментар
24.02.2021 22:07 Відповісти
Талант обещать от природы у можновластцив! Кто вспомнит, кто спросит? А нариду приятно....
показати весь коментар
24.02.2021 20:01 Відповісти
Нах их столько Украине? Кто и что на них возить собирается? Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 192
показати весь коментар
24.02.2021 20:53 Відповісти
Атонов узяв кредити під попереднє замовлення на 3 літаки, яке не було забезпечене гарантіями МО.
Це якась суцільна брєдятіна ...
показати весь коментар
24.02.2021 21:36 Відповісти
От Уруского идёт стойкий запах овчины.
показати весь коментар
25.02.2021 00:44 Відповісти
 
 