Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив про підготовку в 2021 році нового замовлення на літаки Ан-74.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінстратегпрому.

"Для того, щоб функціонував нормально наш авіапром, треба, щоб йшлося про десятки замовлень. І цього року готується замовлення на чотири літаки Ан-74. А щодо тих літаків, що вже замовлені, термін поставки першого Ан-178 - це 2023 рік. Графіки виготовлення літаків на підприємстві вже складено", - повідомив чиновник.

Уруський також зазначив, що Україна має напрацювання щодо можливої ​​співпраці з компанією "Боїнг".

"Не виключаю, що під час мого візиту в США ми з цими пропозиціями звертатимемося в компанію "Боїнг", зокрема щодо можливої ​​локалізації виробництва літаків цієї компанії у нас на ДП "Антонов", - уточнив віцепрем'єр.

Читайте також: Плануємо створити Держфонд підтримки оборонної промисловості, - Уруський