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Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил о подготовке в 2021 году нового заказа на самолеты Ан-74.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома.

"Для того, чтобы функционировал нормально наш авиапром, речь должна идти о десятках заказов. И в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. А в отношении тех самолетов, что уже заказаны, срок поставки первого Ан-178 - это 2023 год. Графики изготовления самолетов на предприятии уже составлены", - сообщил чиновник.

Уруский также отметил, что Украина имеет наработки относительно возможного сотрудничества с компанией "Боинг".

"Не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию "Боинг", в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на ГП" Антонов ", - уточнил вице-премьер.

Также смотрите: Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
а со старым чего случилось?
а с кадыркиным согласовал?
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24.02.2021 19:18
+7
шесть готовых корпусов ан-74 стоит в Харькове.. почему заказ на 4самолета?.
по ходу, это тупой пиар!
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24.02.2021 19:25
+6
🤣🤣🤣Ахаха, боинги они собрались делать.Уборщица в Верховной Раде получает больше чем инженер в ГП.
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24.02.2021 19:20
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а со старым чего случилось?
а с кадыркиным согласовал?
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24.02.2021 19:18 Ответить
І куди ті транспортні літаки будуть літати ? Краще б ці кошти витратили на придбання ударних українських безпілотників та розробку ракет для них.
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24.02.2021 19:27 Ответить
Як мене вже на цензорі не обзивали... І за що? Адже я нікого неображаю.
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24.02.2021 19:48 Ответить
не пиши муть и никто не будет адкватно реагировать.
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24.02.2021 19:49 Ответить
Незалежно від змісту ваших опусів ,реакція форумчан непередбачувана !!!)))
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24.02.2021 19:52 Ответить
Це залежить у якого ботовівчара Sim- trembita)))🤣😂🤣
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24.02.2021 20:09 Ответить
Звикай !!!)))
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24.02.2021 19:50 Ответить
заказ був - але МВФ бабла не дав
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24.02.2021 19:45 Ответить
Вообще то бабло МВФ можно тратить только на поддержание курса и рефинанс банков. И все!!!
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25.02.2021 09:43 Ответить
Стрелок ,а ты бы стал на его месте так засвечиваться и позорится , я думаю не стал бы и тикал бы подальше от такого позора ,но падишах ОАЭ решил поприкалываться и разместили такой расклад для скажем скандального эксперимента и они в своей стране на это имеют право , кодыру наплевать и пофигу ,да и не забывай , что они муслимы, а наш неверный для них и хуже того скорее еврей вот и вся матиматика стрелок Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 2612
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24.02.2021 23:25 Ответить
🤣🤣🤣Ахаха, боинги они собрались делать.Уборщица в Верховной Раде получает больше чем инженер в ГП.
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24.02.2021 19:20 Ответить
воот...в этом и заключается выделение приоритетов при финансировании
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24.02.2021 19:22 Ответить
Щоб мало заробляти, потрібно багато вчитись. Совкова мудрість.
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24.02.2021 19:23 Ответить
Уже останньго студента- інженера Боїнг перекупив....Там залишились лише «пенсіонери»
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24.02.2021 20:07 Ответить
Вспомнился анек про танки - "что, все два?"
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24.02.2021 19:23 Ответить
шесть готовых корпусов ан-74 стоит в Харькове.. почему заказ на 4самолета?.
по ходу, это тупой пиар!
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24.02.2021 19:25 Ответить
Це чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!))))
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24.02.2021 19:44 Ответить
Сколько смогут оставшимися пенсионерами скрутить, столько и закажут.
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24.02.2021 19:49 Ответить
Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 8575
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24.02.2021 19:26 Ответить
В. Маяковский "ДОЛГ УКРАИНЕ"

Знаете ли вы украинскую ночь?

Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...

А что мы знаем о лице Украины?

Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.

Говорю себе: товарищ москаль,

На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".

Трудно людей в одно истолочь,

Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
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25.02.2021 09:46 Ответить
Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 8067
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24.02.2021 19:27 Ответить
Есть два вида Ан-74Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 1436
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24.02.2021 19:29 Ответить
А второй какой?
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24.02.2021 19:29 Ответить
Тот что выше на фото.
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24.02.2021 19:32 Ответить
Это Ан-148.
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24.02.2021 19:33 Ответить
Нет Ан-148 больше.
По сравнению с Ан-74, у нового самолёта - более длинный фюзеляж с большим диаметром, крыло другой конструктивной схемы, новые двигатели Д-436-148. В процесс проектирования Ан-148 была заложена идеология создания семейства. ... Третий вариант, Ан-148-100E (43 тонны), предназначался для дальности до 5100 км.
Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский - Цензор.НЕТ 7410
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24.02.2021 19:37 Ответить
Вы правы. Ан-74ТК-300 - к своему стыду не знал Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 3761
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24.02.2021 19:46 Ответить
В чём изюм такой странной схемы самолёта - высокоплан, а двигатель сверху? Потеряны многие преимущества высокоплана перед низкопланом.
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24.02.2021 20:18 Ответить
Это для очень плохих аэродромов.
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24.02.2021 20:24 Ответить
Там интересней, при обтекании струёй из двигла увеличивается подъёмная сила.
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24.02.2021 20:48 Ответить
Сомнительный выигрыш. Струя обтекает крыло не всё, а малую его часть. Кроме того, пришлось удлинить киль. Товарищ Сталин не одобрил бы. Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 7273
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24.02.2021 21:07 Ответить
Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 2019

Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 3191

Установка двигателей над верхней поверхностью крыла с большим выносом вперед практически исключает попадание в двигатели посторонних предметов с поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП) при взлете и посадке, повышает подъемную силу крыла благодаря обдуву его верхней поверхности и внутренних закрылков струями двигателей и снижает уровень шума на местности вследствие экранирования крылом реактивных струй двигателей.
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24.02.2021 21:16 Ответить
Это всё правильно. Все самолёты менее устойчивы в полёте на малой скорости. При остановке одного двигателя самолёт слегка (или не слегка) заваливается на то крыло, где остановился двигатель. Если в самолёте часть подъёмная сила крыла зависит ещё и от струй двигателя, а он отключился, крен усугубляется. То есть, возникает вопрос, как самолёт с такой схемой расположения двигателя может выполнить обязательное требование полёта на одном двигателе?
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24.02.2021 21:56 Ответить
Да.
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24.02.2021 22:13 Ответить
Что такое плохой аэродром? Неровный, ухабистый. А при смещении центра тяжести верх перевернуться на ухабе легче.
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24.02.2021 21:01 Ответить
цей урус практично обіймався з кадиркіним.
його вже допитали ?
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24.02.2021 19:32 Ответить
Допитали. Коли пообіцяв зробити 4 літаки, відпустили.
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24.02.2021 20:21 Ответить
Це він після обсирона з кадиркою так заворушився 😁
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24.02.2021 19:32 Ответить
Тре локшини на вуха лохторату навішати ,ніби він щось робить !!!))))
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24.02.2021 19:47 Ответить
Отличная новость! Только вот хотелось бы увидеть документальное подтверждение этим словам, т.к. от этой власти, если хочешь услышать правдивую информацию, все что они говорят нужно умножить на 0.
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24.02.2021 19:48 Ответить
может и склепают...в долг...
но чтобы сделать прорыв в самолетостроении,нужно совсем другое руководство страны.
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24.02.2021 20:00 Ответить
Наш народ боится выбирать "шибко умных". Технари, опять же, не в почёте, потому, что, дескать, они только в технике и разбираются. А между тем людей с действительно широкими знаниями и умениями я встречал только среди технарей, да простят меня гуманитарии.
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24.02.2021 21:31 Ответить
таки да...
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24.02.2021 22:07 Ответить
Талант обещать от природы у можновластцив! Кто вспомнит, кто спросит? А нариду приятно....
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24.02.2021 20:01 Ответить
Нах их столько Украине? Кто и что на них возить собирается? Готується нове замовлення на чотири літаки Ан-74, - Уруський - Цензор.НЕТ 192
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24.02.2021 20:53 Ответить
Атонов узяв кредити під попереднє замовлення на 3 літаки, яке не було забезпечене гарантіями МО.
Це якась суцільна брєдятіна ...
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24.02.2021 21:36 Ответить
От Уруского идёт стойкий запах овчины.
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25.02.2021 00:44 Ответить
 
 