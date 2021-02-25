Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии
Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил о подготовке в 2021 году нового заказа на самолеты Ан-74.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома.
"Для того, чтобы функционировал нормально наш авиапром, речь должна идти о десятках заказов. И в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. А в отношении тех самолетов, что уже заказаны, срок поставки первого Ан-178 - это 2023 год. Графики изготовления самолетов на предприятии уже составлены", - сообщил чиновник.
Уруский также отметил, что Украина имеет наработки относительно возможного сотрудничества с компанией "Боинг".
"Не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию "Боинг", в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на ГП" Антонов ", - уточнил вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
а с кадыркиным согласовал?
по ходу, это тупой пиар!
Знаете ли вы украинскую ночь?
Нет, вы не знаете украинской ночи!
Здесь небо от дыма становится черно,
И герб звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой, удалью и кровью
Запорожская бурлила Сечь,
Проводов уздой смирив Днепровье,
Днепр заставят на турбины течь.
И Днипро по проволокам-усам
Электричеством течет по корпусам.
Небось, рафинада и Гоголю надо!
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин;
Мы знаем Италии безрукие руины;
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен...
А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ -
Тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
Знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов -
Бульбы и известного Шевченка, -
Ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут - зардеется розой
И выдвинет аргумент новый:
Возьмет и расскажет пару курьезов -
Анекдотов украинской мовы.
Говорю себе: товарищ москаль,
На Украину шуток не скаль.
Разучите эту мову на знаменах-лексиконах алых,
- Эта мова величава и проста:
"Чуешь, сурмы загралы, час расплаты настав..."
Разве может быть затрепанней да тише
Слова поистасканного "Слышишь"?!
Я немало слов придумал вам,
Взвешивая их, одно хочу лишь, -
Чтобы стали всех моих стихов слова
Полновесными, как слово "чуешь".
Трудно людей в одно истолочь,
Собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи.
По сравнению с Ан-74, у нового самолёта - более длинный фюзеляж с большим диаметром, крыло другой конструктивной схемы, новые двигатели Д-436-148. В процесс проектирования Ан-148 была заложена идеология создания семейства. ... Третий вариант, Ан-148-100E (43 тонны), предназначался для дальности до 5100 км.
Установка двигателей над верхней поверхностью крыла с большим выносом вперед практически исключает попадание в двигатели посторонних предметов с поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП) при взлете и посадке, повышает подъемную силу крыла благодаря обдуву его верхней поверхности и внутренних закрылков струями двигателей и снижает уровень шума на местности вследствие экранирования крылом реактивных струй двигателей.
його вже допитали ?
но чтобы сделать прорыв в самолетостроении,нужно совсем другое руководство страны.
Це якась суцільна брєдятіна ...