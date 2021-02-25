Готовится новый заказ на четыре самолета Ан-74, - Уруский

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил о подготовке в 2021 году нового заказа на самолеты Ан-74.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минстратегпрома.

"Для того, чтобы функционировал нормально наш авиапром, речь должна идти о десятках заказов. И в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. А в отношении тех самолетов, что уже заказаны, срок поставки первого Ан-178 - это 2023 год. Графики изготовления самолетов на предприятии уже составлены", - сообщил чиновник.

Уруский также отметил, что Украина имеет наработки относительно возможного сотрудничества с компанией "Боинг".

"Не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию "Боинг", в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на ГП" Антонов ", - уточнил вице-премьер.

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