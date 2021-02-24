Від березня українці зможуть без віз відвідувати Кариби, - Держтуризмкурорт

Від 1 березня 2021 року набирає чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади, острівною державою в Карибському морі, про скасування візових вимог.

Як нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства розвитку туризму України, згідно з положенням Угоди, громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в'їзду, перебування, виїзду і прямування транзитом.

Водночас, упродовж 180 днів загальний термін перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності декількох.

Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади підписали 16 липня 2020 року для спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх відносин між Україною і Гранадою.

У листопаді Україна і карибська держава Сент-Вінсент і Гренадини домовилися про безвізовий режим.