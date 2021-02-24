Від березня українці зможуть без віз відвідувати Кариби, - Держтуризмкурорт
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Від 1 березня 2021 року набирає чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади, острівною державою в Карибському морі, про скасування візових вимог.
Як нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства розвитку туризму України, згідно з положенням Угоди, громадяни обох держав звільняються від необхідності оформлення візи для в'їзду, перебування, виїзду і прямування транзитом.
Водночас, упродовж 180 днів загальний термін перебування на території чужої країни не повинен перевищувати 90 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і сукупності декількох.
Нагадаємо, Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади підписали 16 липня 2020 року для спрощення режиму перетину кордону, а також зміцнення дружніх відносин між Україною і Гранадою.
У листопаді Україна і карибська держава Сент-Вінсент і Гренадини домовилися про безвізовий режим.
Будь ласка, зачекайте...
Завидуй, Мальдивский !
Шоколадный Барыга в бессильной злобе рвет зубами фантики своих рошенок
На 90 дней без визы разрешено пребывание в следующих странах:
Аргентина, Албания, Азербайджан, Армения, Белорусь, Бразилия, Гаити, Грузия, Гватемала, Гондурас, Гренада... (с)
Поблагадорим "найвелычнишого лидора цього свиту"! Дякую, дуже дякую!
Після оплати за комуналку взагалі говорити нічого.
Надобраніч Панове...
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
как смогут ? а если денег нету ?
СРЕДА, 25 НОЯБРЯ 2020, 20:11
Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.
Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".
Хорошо, когда у людей память, как у ракушки.