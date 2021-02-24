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Новости Политика Украины
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Гренада (1) Госагентство развития туризма (25) Карибское море (2)

С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм

С 1 марта 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады, островным государством в Карибском море, об отмене визовых требований.

Как напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины, согласно с положением Соглашения, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружеских отношений между Украиной и Гранадой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туристическая отрасль восстановится после коронавируса только через пять лет, - глава Гостуризма Олеськив

В ноябре Украина и карибское государство Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Ура! Готую лісапет.
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24.02.2021 22:11
+11
Мощный ЗЕльоный ответ на безвиз Пороха.
Шоколадный Барыга в бессильной злобе рвет зубами фантики своих рошенок С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 7706
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24.02.2021 22:36
+8
Мама пенсию получит и сълетает
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24.02.2021 22:19
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Ура! Готую лісапет.
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24.02.2021 22:11 Ответить
Водний?
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24.02.2021 22:20 Ответить
Ну водний може і поможе "долетіть"... Тільки не лісапет, а інший дівайс водний С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 671
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24.02.2021 22:33 Ответить
А водний дельтаплан?
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24.02.2021 22:35 Ответить
Самокат , водний . С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 735 .
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24.02.2021 22:36 Ответить
А горний самакот є? Чи тільки лісапєди горні бувають?
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24.02.2021 22:39 Ответить
У зєльоних все буває ,, особливо після споживання високоякісної аргентинської муки . Від березня українці зможуть без віз відвідувати Кариби, - Держтуризмкурорт - Цензор.НЕТ 5277 .
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24.02.2021 22:48 Ответить
То лікувальна мука для бубочки, без неї воно до тями не приходить.
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24.02.2021 22:58 Ответить
ЗЕльоный лисапет умчит нас нас на Карибы!

Завидуй, Мальдивский ! С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 9278
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24.02.2021 22:38 Ответить
ДельтаПЛАН можливо...
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24.02.2021 22:41 Ответить
Укріїнським пенсіонерам буде скидка на авіаквитки у розмірі 1% їх місячної пенсії?
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24.02.2021 22:21 Ответить
Авіаквиток на Каріби - в районі 500 у.е. ( туди й назад) ,, подумаєш , всього якихось 4-5 середніх місячних пенсій . С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 2981 .
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24.02.2021 22:43 Ответить
какцапських пенсів )(уйло взагалі на намкриш заганяє безкоштовно! масовка потрібна!
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25.02.2021 02:16 Ответить
Мощный ЗЕльоный ответ на безвиз Пороха.
Шоколадный Барыга в бессильной злобе рвет зубами фантики своих рошенок С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 7706
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24.02.2021 22:36 Ответить
а без справки о вакцинировании когда смогут хоть что то посещать?бо евросоюз на пороге принятия решения о недопуске без справок...
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24.02.2021 22:11 Ответить
и некоторые соседи ужесточают карантин (по-моему (шоб не брехануть) Польша, Чехия...и др)
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24.02.2021 22:17 Ответить
Так Карибы ещё не в Евросоюзе. С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 4886
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24.02.2021 22:17 Ответить
хоть что то посещать?24.02.2021 22:11
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24.02.2021 22:26 Ответить
Думаю, с 2022 начнут границы открываться по миру. А я и не спешу никуда, потому что в те ипеня, которые пускают стремно ехать, в смысле стремно заболеть короной в таких странах и лежать в каком-нибудь сарае, после которого и районные больницы Украины покажутся клиникой Шарите. Ну разве что, Турция - еще куда ни шло.
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24.02.2021 23:25 Ответить
Вообще охренели! Карибы? А, деньги у людей есть? Вы суки небожители все, я смотрю!
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24.02.2021 22:16 Ответить
Минималка 6 тыс у дворника, средняя по стране 20тыс теневая вообще ну как у кого где и за 50 переваливает ,вообщем жаловаться грех, вон знакомый с напарником ключи изготовляют в том числе для авто да у них свой есть киоск , меньше 5000 тыс в день на брата чистоганом как правило редкость, так он c женой посещает подобные курорты раз в квартал и не вор как видишьездит на X5 14 года С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 1943
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24.02.2021 22:31 Ответить
Я не охренел! Я не **** и не небожитель! Наша семья все заработанные деньги тратит на путешествия. Это того стоит! Чего и Вам желаю!
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25.02.2021 02:21 Ответить
Мама пенсию получит и сълетает
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24.02.2021 22:19 Ответить
Без Мавзолейного быдла Украина не выживет С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 3373Особенно без Северного потока и Южного потока хвашиста Эрдогана.Каравул спасайся кто может,а карибы то таке,только для Коломойского и Зеленского С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 4483
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24.02.2021 22:20 Ответить
информация за 2014 год:

На 90 дней без визы разрешено пребывание в следующих странах:
Аргентина, Албания, Азербайджан, Армения, Белорусь, Бразилия, Гаити, Грузия, Гватемала, Гондурас, Гренада... (с)
Поблагадорим "найвелычнишого лидора цього свиту"! Дякую, дуже дякую!
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24.02.2021 22:22 Ответить
Українцям вистачає зарплати лише на місяць. Які Кариби, Зеля ??
Після оплати за комуналку взагалі говорити нічого.
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24.02.2021 22:23 Ответить
Без визы тебя ограбють,заберуть последнюю копейку и пасодють в Питьере в Кресты,на Мацковии в шикарную буцыгарню типа Матросская тишина,приезжай на РАБссию чувак,ГУЛАГ Джугашвили тебя ждеть... С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 9115Не верь Госдепу...
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24.02.2021 22:25 Ответить
Офшорчик...
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24.02.2021 22:26 Ответить
Благая весть
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24.02.2021 22:28 Ответить
Офшорчик,это Виргинские острова и Маршалловы острова,а также Ватикан,где вольготно себя чувствует даже фюрер Мавзолея... С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм - Цензор.НЕТ 5979
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24.02.2021 22:29 Ответить
Была та Мальте такая журналистка Дафна Каруана Галиция,которая за 5 секунд раскрывала любой офшор в Мире,кому принадлежит точно,сколько баблосов спрятано и тд...,К сожалению ее взорвали вместе с машиной 16 октября 2017 года,типа Пашу Шеремета.Женщина была талант с особым нюхом в этом деле...
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24.02.2021 22:36 Ответить
Никак не пойму,они что издеваются над народом?Здесь зарплаты не хватает на автобус на работу и домой а ЗЕ нас обрадовал Карибами.
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24.02.2021 22:38 Ответить
это на какой планете??
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24.02.2021 22:42 Ответить
наконец то рассосутся эти бесконечные очереди под карибским посольством ))))
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24.02.2021 22:43 Ответить
скрытая реклама костюмов с отливом ))
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24.02.2021 22:45 Ответить
Замкнемся от Мира железным занавесом Совка и будет всем счастье,появится сразу кольбаса по 2-10 и хлеб по 16 коп.,а бутылка водяры по 2-87 Від березня українці зможуть без віз відвідувати Кариби, - Держтуризмкурорт - Цензор.НЕТ 6050Требую отменить безвиз...,на фига он Шариковым? Від березня українці зможуть без віз відвідувати Кариби, - Держтуризмкурорт - Цензор.НЕТ 6050
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24.02.2021 22:47 Ответить
Іпать-копать:Каріби!!!Дочекаюсь пенсіі,та й поїду на пів-року...
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24.02.2021 22:52 Ответить
А там дорого?
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24.02.2021 22:53 Ответить
Такм не дорого. Ехать дорого.
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25.02.2021 01:36 Ответить
это просто праздник, впечатление будто уже все дороги открыты чтоб свалить со страны, а они не дохнут ни едут, что вы за люди та такие?
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24.02.2021 22:55 Ответить
Если на самокатах, тогда да.
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24.02.2021 22:55 Ответить
Мой покойный Батя Сенатор в свое время,воспитывал кормил одевал обувал нас четверых детей с мамой,зарплата была всего ничего 120 рэ в месяц,+квартальная премия.Строил дом,развивал хозяйство,за бугром был раза 4 или 5,насколько я помню,и то ездил чисто на футбол,когда киевское Динамо гремело на всю Европу...,Эх жизнь блин...,пойду спать...
Надобраніч Панове...
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24.02.2021 22:58 Ответить
Бог услышал наши молитвы!!!
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24.02.2021 22:59 Ответить
С марта украинцы смогут без виз и без бабок посещать Карибы, - Гостуризм
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24.02.2021 23:05 Ответить
а Мальдіви? у мене є 2100грн і ведуча новин з росії що розсміялась в етері
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24.02.2021 23:14 Ответить
Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.

Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
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24.02.2021 23:36 Ответить
.

как смогут ? а если денег нету ?
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24.02.2021 23:48 Ответить
Украина подписала безвиз с еще одним карибским государством
СРЕДА, 25 НОЯБРЯ 2020, 20:11

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.
Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".

Хорошо, когда у людей память, как у ракушки.
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25.02.2021 01:35 Ответить
Там офшоры для нищебродов по иерархии миллиардеров)))))
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25.02.2021 02:01 Ответить
Насколько я помню, с БВ островами и с Доминикой тоже уже давно безвиз.
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25.02.2021 09:10 Ответить
Не путать Гренаду с Гренадинами Від березня українці зможуть без віз відвідувати Кариби, - Держтуризмкурорт - Цензор.НЕТ 3863
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25.02.2021 02:08 Ответить
То є добре! Європу, Азію та Африку майже всю побачив, не з мийки сортирів та подавання цегли! Мине карантин, дай Боже і Кариби побачимо!
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25.02.2021 02:11 Ответить
Ну на конец то ……
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25.02.2021 07:01 Ответить
Це прекпасна новина! Складаю 10 років пенсію -і вперед!
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25.02.2021 08:12 Ответить
Після "ковідного" року, не знаю у кого залишилось на Каріби. Може у медбізнесмена Давиденко з інфекціоністкою Голубовськой разбогатіли, які тут лякалки ініціювали весь рік
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25.02.2021 15:14 Ответить
 
 