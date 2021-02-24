С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм
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С 1 марта 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады, островным государством в Карибском море, об отмене визовых требований.
Как напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины, согласно с положением Соглашения, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.
В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.
Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружеских отношений между Украиной и Гранадой.
В ноябре Украина и карибское государство Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме.
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Завидуй, Мальдивский !
Шоколадный Барыга в бессильной злобе рвет зубами фантики своих рошенок
На 90 дней без визы разрешено пребывание в следующих странах:
Аргентина, Албания, Азербайджан, Армения, Белорусь, Бразилия, Гаити, Грузия, Гватемала, Гондурас, Гренада... (с)
Поблагадорим "найвелычнишого лидора цього свиту"! Дякую, дуже дякую!
Після оплати за комуналку взагалі говорити нічого.
Надобраніч Панове...
Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
как смогут ? а если денег нету ?
СРЕДА, 25 НОЯБРЯ 2020, 20:11
Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.
Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает "Европейская правда".
Хорошо, когда у людей память, как у ракушки.