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Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст

З початку 2021 року 114 українців змінили свої по батькові. Загалом подали заяви 572 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції.

"З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням, а й по батькові. Так, з початку цього року (станом на 18 лютого) з-поміж 572 поданих відповідних заяв п’ята частина з них були задоволені – 114 осіб змінили свої по батькові. Найбільше - в Харківській (14 осіб), Дніпропетровській областях (12 осіб) і в Києві (11 осіб)", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що найпоширенішими по батькові в Україні є: Миколайович / Миколаївна, Володимирович / Володимирівна, Олександрович / Олександрівна, Іванович / Іванівна, Васильович / Василівна, Сергійович / Сергіївна, Вікторович / Вікторівна, Михайлович / Михайлівна.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
отчество по отцу....дается а меняют.... нет я понимаю что есть несозвучные имена и Отчества есть ситуации когда отца лучше никакого чем какой есть и все же.... меняют отчество а потом вдруг окажется что у несозвучного папаши наследство оказалось и нехилой вот смеху то потом будет у нотариуса.. пришел по закону а тебе а вот тут отчество иное гуляйте лесом... а вообще не понимаю почему в Украине ввели евреские требвоания ну ладно у лядив все по дырке бабам меряется хоть нигер или китаеша но главное вона Сара а у нас??!!...
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25.02.2021 09:40
+1
были Самуиловичи или Авраамовичи - стали Владимировичи или Михайловичами.. Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1577
понять их можно - скоро Зеля таки доведет до всяких там эксцесов..
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25.02.2021 09:45
+1
- Зачем вы меняете фамилию с Иванова на Петров?
- Для удобства. Раньше спрашивали как ваша фамилия, я отвечал Иванов, тут же меня переспрашивали, а раньше? - отвечаю Цукерман. А сейчас удобно, спрашивают как ваша фамилия, я отвечаю Петров, они меня спросят, а раньше? - отвечу Иванов и всё в порядке.
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25.02.2021 10:45
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отчество по отцу....дается а меняют.... нет я понимаю что есть несозвучные имена и Отчества есть ситуации когда отца лучше никакого чем какой есть и все же.... меняют отчество а потом вдруг окажется что у несозвучного папаши наследство оказалось и нехилой вот смеху то потом будет у нотариуса.. пришел по закону а тебе а вот тут отчество иное гуляйте лесом... а вообще не понимаю почему в Украине ввели евреские требвоания ну ладно у лядив все по дырке бабам меряется хоть нигер или китаеша но главное вона Сара а у нас??!!...
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25.02.2021 09:40 Відповісти
европа сер
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25.02.2021 09:47 Відповісти
Маскуються?
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25.02.2021 09:41 Відповісти
были Самуиловичи или Авраамовичи - стали Владимировичи или Михайловичами.. Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1577
понять их можно - скоро Зеля таки доведет до всяких там эксцесов..
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25.02.2021 09:45 Відповісти
А можливо ховають кінці у воду?
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25.02.2021 09:50 Відповісти
и такое возможно - скрываются от долгов, родственников или кровников по жизни..
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25.02.2021 09:55 Відповісти
У євреїв це якось і раніше виходило, - у батька одне ім'я, а у його дітей по-батькові зовсім інше. Як приклад, - Суркіси. Їхнього батька звали Рахміль (він помер ось зовсім нещодавно, - 4 лютого цього року), а його сини, - Михайловичі. Як так можна?
Не стало отца братьев Суркисов. Он знал Ильфа и Петрова, прошел Сталинград

Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 8140
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25.02.2021 10:56 Відповісти
Почти все Натальи - Николаевны
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25.02.2021 10:16 Відповісти
Якщо можна змінювати по батькові то і зватися це повинно по іншому.
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25.02.2021 10:34 Відповісти
- Зачем вы меняете фамилию с Иванова на Петров?
- Для удобства. Раньше спрашивали как ваша фамилия, я отвечал Иванов, тут же меня переспрашивали, а раньше? - отвечаю Цукерман. А сейчас удобно, спрашивают как ваша фамилия, я отвечаю Петров, они меня спросят, а раньше? - отвечу Иванов и всё в порядке.
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25.02.2021 10:45 Відповісти
Для цього цілий Закон прийняли. Нагальніших портеб немає ж?
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25.02.2021 10:57 Відповісти
І що доброго ці люди зробили? Я їх розумію, якщо вони мали якісь екзотичні чи неприйнятні по батькові імена, скажімо, Гітлерович чи Пол-Потович... Або, не знали якого вони роду-племені, чи навпаки: знали, але через певні обставини - дії їхніх рідних батьків, що принижували їхню честь і гідність, катування, згвалтування, сімейну тиранію, побої, мордування голодом... не захотіли їх носити, тоді інша справа.
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25.02.2021 13:32 Відповісти
 
 