Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст

З початку 2021 року 114 українців змінили свої по батькові. Загалом подали заяви 572 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції.

"З 1 січня 2021 року українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням, а й по батькові. Так, з початку цього року (станом на 18 лютого) з-поміж 572 поданих відповідних заяв п’ята частина з них були задоволені – 114 осіб змінили свої по батькові. Найбільше - в Харківській (14 осіб), Дніпропетровській областях (12 осіб) і в Києві (11 осіб)", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що найпоширенішими по батькові в Україні є: Миколайович / Миколаївна, Володимирович / Володимирівна, Олександрович / Олександрівна, Іванович / Іванівна, Васильович / Василівна, Сергійович / Сергіївна, Вікторович / Вікторівна, Михайлович / Михайлівна.

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