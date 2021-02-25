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С начала года 114 украинцев сменили свои отчества, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Общество

С начала года 114 украинцев сменили свои отчества, - Минюст

С начала 2021 года 114 украинцев изменили свои отчества.Всего подали заявления 572 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство юстиции.

"С 1 января 2021 украинцы получили право менять не только имя или фамилию по собственному желанию, но и отчество. Так, с начала этого года (по состоянию на 18 февраля) среди 572 представленных соответствующих заявлений пятая часть из них была удовлетворена - 114 человек изменили свое отчество. Больше всего - в Харьковской (14 человек), Днепропетровской областях (12 человек) и в Киеве (11 человек)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что самыми распространенными отчествами в Украине являются: Николаевич/Николаевна, Владимирович/Владимировна, Александрович/Александровна, Иванович/Ивановна, Васильевич/Васильевна, Сергеевич/Сергеевна, Викторович/Викторовна, Михайлович/Михайловна.

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Топ комментарии
+1
отчество по отцу....дается а меняют.... нет я понимаю что есть несозвучные имена и Отчества есть ситуации когда отца лучше никакого чем какой есть и все же.... меняют отчество а потом вдруг окажется что у несозвучного папаши наследство оказалось и нехилой вот смеху то потом будет у нотариуса.. пришел по закону а тебе а вот тут отчество иное гуляйте лесом... а вообще не понимаю почему в Украине ввели евреские требвоания ну ладно у лядив все по дырке бабам меряется хоть нигер или китаеша но главное вона Сара а у нас??!!...
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25.02.2021 09:40
+1
были Самуиловичи или Авраамовичи - стали Владимировичи или Михайловичами.. Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1577
понять их можно - скоро Зеля таки доведет до всяких там эксцесов..
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25.02.2021 09:45
+1
- Зачем вы меняете фамилию с Иванова на Петров?
- Для удобства. Раньше спрашивали как ваша фамилия, я отвечал Иванов, тут же меня переспрашивали, а раньше? - отвечаю Цукерман. А сейчас удобно, спрашивают как ваша фамилия, я отвечаю Петров, они меня спросят, а раньше? - отвечу Иванов и всё в порядке.
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25.02.2021 10:45
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отчество по отцу....дается а меняют.... нет я понимаю что есть несозвучные имена и Отчества есть ситуации когда отца лучше никакого чем какой есть и все же.... меняют отчество а потом вдруг окажется что у несозвучного папаши наследство оказалось и нехилой вот смеху то потом будет у нотариуса.. пришел по закону а тебе а вот тут отчество иное гуляйте лесом... а вообще не понимаю почему в Украине ввели евреские требвоания ну ладно у лядив все по дырке бабам меряется хоть нигер или китаеша но главное вона Сара а у нас??!!...
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25.02.2021 09:40 Ответить
европа сер
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25.02.2021 09:47 Ответить
Маскуються?
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25.02.2021 09:41 Ответить
были Самуиловичи или Авраамовичи - стали Владимировичи или Михайловичами.. Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1577
понять их можно - скоро Зеля таки доведет до всяких там эксцесов..
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25.02.2021 09:45 Ответить
А можливо ховають кінці у воду?
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25.02.2021 09:50 Ответить
и такое возможно - скрываются от долгов, родственников или кровников по жизни..
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25.02.2021 09:55 Ответить
У євреїв це якось і раніше виходило, - у батька одне ім'я, а у його дітей по-батькові зовсім інше. Як приклад, - Суркіси. Їхнього батька звали Рахміль (він помер ось зовсім нещодавно, - 4 лютого цього року), а його сини, - Михайловичі. Як так можна?
Не стало отца братьев Суркисов. Он знал Ильфа и Петрова, прошел Сталинград

Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 8140
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25.02.2021 10:56 Ответить
Почти все Натальи - Николаевны
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25.02.2021 10:16 Ответить
Якщо можна змінювати по батькові то і зватися це повинно по іншому.
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25.02.2021 10:34 Ответить
- Зачем вы меняете фамилию с Иванова на Петров?
- Для удобства. Раньше спрашивали как ваша фамилия, я отвечал Иванов, тут же меня переспрашивали, а раньше? - отвечаю Цукерман. А сейчас удобно, спрашивают как ваша фамилия, я отвечаю Петров, они меня спросят, а раньше? - отвечу Иванов и всё в порядке.
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25.02.2021 10:45 Ответить
Для цього цілий Закон прийняли. Нагальніших портеб немає ж?
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25.02.2021 10:57 Ответить
І що доброго ці люди зробили? Я їх розумію, якщо вони мали якісь екзотичні чи неприйнятні по батькові імена, скажімо, Гітлерович чи Пол-Потович... Або, не знали якого вони роду-племені, чи навпаки: знали, але через певні обставини - дії їхніх рідних батьків, що принижували їхню честь і гідність, катування, згвалтування, сімейну тиранію, побої, мордування голодом... не захотіли їх носити, тоді інша справа.
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25.02.2021 13:32 Ответить
 
 