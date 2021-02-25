С начала года 114 украинцев сменили свои отчества, - Минюст
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С начала 2021 года 114 украинцев изменили свои отчества.Всего подали заявления 572 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство юстиции.
"С 1 января 2021 украинцы получили право менять не только имя или фамилию по собственному желанию, но и отчество. Так, с начала этого года (по состоянию на 18 февраля) среди 572 представленных соответствующих заявлений пятая часть из них была удовлетворена - 114 человек изменили свое отчество. Больше всего - в Харьковской (14 человек), Днепропетровской областях (12 человек) и в Киеве (11 человек)", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что самыми распространенными отчествами в Украине являются: Николаевич/Николаевна, Владимирович/Владимировна, Александрович/Александровна, Иванович/Ивановна, Васильевич/Васильевна, Сергеевич/Сергеевна, Викторович/Викторовна, Михайлович/Михайловна.
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