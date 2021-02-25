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Угорщина приймає закон про освіту в нинішній формі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Угорщина приймає закон про освіту в нинішній формі, - Кулеба

Український закон про освіту в його нинішній формі вже прийнятний для Угорщини і вона готова обговорити з Україною, як ці норми можна втілити в життя таким чином, щоб це відповідало інтересам угорської національної меншини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Угорщині, про це Кулеба розповів в інтерв'ю виданню "HVG".

"Ми передали Закон про освіту Венеціанській комісії Ради Європи, і після отримання рекомендацій, ми з ними погодилися та виконали. Зокрема, ми продовжили перехідний період до 2023 року, і цим виграли час для того, щоб знайти рішення яке задовольняло б обидві сторони. Згідно з моєю оцінкою, Угорщина зараз вже приймає закон у його нинішній формі і готова обговорити з Україною, як ці норми можна втілити в життя таким чином, щоб це відповідало інтересам угорської меншини", - розповів глава МЗС.

За словами Кулеби, з цією метою на останній зустрічі він і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто домовилися створити робочу групу щодо освіти, в якій експерти компетентних міністерств двох країн зможуть продовжити діалог, і два міністерства закордонних справ також будуть представлені.

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"Я хотів би чітко зазначити, що ніщо не загрожує ідентичності угорської меншини та її правам на використання мови. Але відбувались різні провокації, і з нагоди візиту Сійярто на адресу місцевих угорців пролунали грубі погрози. А проти лідера найбільшої партії Ласло Брензовича розпочато провадження", - додав міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Абсолютно плювати на те що та венгрія думає про наш закон і з якої радості з ними консультуються ?
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25.02.2021 16:31 Відповісти
Как это какое дело? Это как гопник ищет слабину, так и Венгрия щупает, как наклонить Украину.
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25.02.2021 16:33 Відповісти
А зіц-міністр вірить угорським ******** як собі... Венгрия приемлет закон об образовании в нынешней форме, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6724
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25.02.2021 16:32 Відповісти
Більш жалюгідної влади Україна ще не мала.
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25.02.2021 16:55 Відповісти
а тех *******, что пели гимн какой-то венгерии, посадили?
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25.02.2021 17:19 Відповісти
бгг, его всерьез волнует что о законе думает совершенно постороннее государство

независимость во всей ее красе
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25.02.2021 19:56 Відповісти
 
 